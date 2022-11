L’élimination de la Coupe du monde du Qatar laissera les hôtes avec regret

Le voyage du Qatar en Coupe du monde en tant qu’équipe s’est officiellement terminé par la défaite de vendredi contre le Sénégal. Pourtant, ils seront toujours de bons hôtes jusqu’à la finale à la mi-décembre. Alex Grimm/Getty Images

AL THUMAMA, Qatar – Après la défaite de vendredi, le Qatar est à un match et à une mauvaise performance de plus de remporter le prix indésirable du pire hôte de la Coupe du monde de tous les temps. Pour être juste, ils le sont déjà statistiquement, de toute façon : d’autres résultats dans le groupe A signifient qu’ils ont subi la première sortie d’un pays hôte dans l’histoire de la Coupe du monde.

La défaite 2-0 de dimanche dernier contre l’Équateur lors du match d’ouverture du tournoi était mauvaise, mais on peut comprendre qu’il y ait des nerfs et de la pression d’être à domicile pour leur toute première apparition à ce niveau. Pourtant, la défaite 3-1 de vendredi contre le Sénégal au stade Al Thumama était tout aussi mauvaise et cette fois, il n’y avait pas de telles excuses.

Même s’ils méritaient un penalty en première mi-temps – quand Ismaila Sarr a clairement traversé Akram Afif par derrière – et ont raté une grosse occasion en seconde mi-temps, ils ont trop mal défendu, faisant beaucoup trop d’erreurs. Leurs buts attendus étaient de 0,32 pour le premier match (1,18 pour l’Équateur) et de 0,88 pour le deuxième match (0,79 pour le Sénégal), mais cela n’a jamais semblé être une amélioration.

Déjà, “Al-Annabi” (“les bourguignons”) ont battu un record. Aucun hôte n’avait jamais perdu ses deux premiers matchs de la compétition. Une troisième défaite consécutive, contre les Pays-Bas mardi au stade Al Bayt, serait catastrophique. En 2010, l’Afrique du Sud a obtenu une victoire, un nul et une défaite. Il en a été de même pour les États-Unis en 1994 et pour l’Espagne en 1982, mais tous deux se sont quand même qualifiés pour le tour suivant. Trois défaites à partir de là seraient embarrassantes, notamment à cause de toute la controverse hors terrain qui a précédé le début de la Coupe du monde, mais qui s’est déroulée au cours de sa première semaine.

Les affichages terribles de leur équipe n’aident pas leur cause; en fait, c’est plus une preuve pour les critiques qui pensent que le tournoi n’aurait jamais dû être décerné au pays.

L’agressivité du Sénégal était trop pour le Qatar, mais dans l’ensemble, lors de cette Coupe du monde, la frustration des hôtes persistera car ils savent qu’ils sont une meilleure équipe que ce qu’ils ont montré sur la scène mondiale. Dan Mullan/Getty Images

Leur échec était-il prévisible ? Est-ce juste? Depuis qu’il a remporté la candidature en 2010, le Qatar a eu 12 ans pour se préparer à sa Coupe du monde et n’a épargné aucune dépense pour les stades et les équipements. La mesure dans laquelle ils sont allés pour obtenir leur équipe nationale dans la meilleure forme possible est également presque sans précédent. Des camps d’entraînement à l’étranger en Europe pendant des mois, aux dernières technologies pour l’entraînement, les statistiques et la préparation, et même des infrastructures comme Aspire et Aspetar, le complexe d’entraînement et l’hôpital ultra modernes, à leur disposition, ils avaient tout pour arriver dans la meilleure forme.

Le tirage au sort aurait pu être plus clément bien sûr et bien que ces trois matchs soient toujours difficiles, sortir de la phase de groupes n’était pas impossible. Certes, ils auraient dû faire mieux que lors des deux défaites jusqu’ici.

La partie la plus décevante pour le pays hôte est qu’il sait qu’il est capable de plus. N’oublions pas que le Qatar est l’actuel champion d’Asie, battant le Japon 3-1 en février 2019 à Abu Dhabi avec une belle performance. Ils défendront leur titre l’an prochain à domicile. La Coupe d’Asie était leur premier grand titre et le manager Felix Sanchez, à peine âgé de 46 ans, soulignait que ses joueurs étaient sur la bonne voie.

Sanchez est arrivé au Qatar en 2006, a repris les équipes nationales de jeunes en 2013 puis, en juillet 2017, a pris en charge l’équipe masculine. Disciple de Pep Guardiola, il a essayé de mettre en place un style de football de possession dans cette équipe. Ils avaient l’air bien dans les matchs de préparation, battant le Panama et le Honduras tout en faisant match nul avec le Chili et la Slovénie. Ils ont terminé troisièmes de la Coupe arabe, s’inclinant de peu contre l’Algérie avant de battre l’Égypte aux tirs au but lors des éliminatoires pour la troisième place. Même si ces équipes étaient sans leurs joueurs basés en Europe, c’était quand même important.

Cependant, tout s’est effondré lors de la Coupe du monde. Les dirigeants ne se sont pas présentés pour l’instant. Akram Afif est sans aucun doute le meilleur joueur du Qatar. A 26 ans, il joue désormais à Al Saad après une saison à Gijon (2016-2017), qui a fait de lui le premier Qatari à évoluer dans l’un des cinq grands championnats européens. Mais il a disparu. Son xG dans les deux matchs est de 0,02 et son xA (assistance attendue) est de 0,02 contre l’Équateur et de 0,16 contre le Sénégal. Pas assez.

Il en va de même pour Hassan Al Haidos, le capitaine. Il a été trop invisible, tandis que les faiblesses défensives de ses coéquipiers ont été exploitées trop facilement. Le Qatar ne presse pas ou ne sait pas presser, et il manque d’intensité lorsqu’il n’est pas en possession du ballon. Maintenant que le Qatar n’a plus sa propre Coupe du monde, il peut encore récupérer un peu de fierté en obtenant un résultat contre les Néerlandais.

Avant le match d’ouverture, Sanchez a déclaré que lui et ses joueurs avaient attendu trop longtemps. “C’est historique pour nous de jouer une Coupe du monde. On a sacrifié beaucoup de choses, on s’est tellement investis, on a été longtemps à l’étranger, loin de nos familles. Maintenant, on veut montrer qui on est.” On a vu et pour l’instant, c’est beaucoup trop décevant.