L’élimination d’autres petits calculs rénaux peut réduire les rechutes

Dans un éditorial publié parallèlement à l’étude, David S. Goldfarb, MD, a écrit que les outils utilisés par les médecins pour enlever les calculs sont devenus plus petits et plus flexibles, ce qui a contribué à rendre ces types de procédures plus efficaces.

17 août 2022 – Si vous subissez une intervention chirurgicale pour retirer un calcul rénal et que les médecins découvrent d’autres calculs plus petits à proximité, il est plus sûr d’aller de l’avant et de les faire tous retirer en même temps, selon une nouvelle étude.

Les résultats sont importants car “il y a une forte probabilité que les calculs” silencieux “deviennent symptomatiques”, et les retirer tôt est meilleur pour la santé et le portefeuille du patient, a déclaré Goldfarb, du système de santé des anciens combattants du port de New York et de la NYU Grossman School. de médecine à New York.

En outre, “les patients qui ont eu des calculs symptomatiques se souviennent souvent de visites pénibles aux urgences et craignent un manque de soulagement de la douleur approprié”.

“On peut imaginer”, a déclaré Goldfarb, “que le retrait électif peut permettre à ces patients d’éviter la douleur et les traumatismes, les visites aux urgences inefficaces et coûteuses, les infections, la réception de médicaments contre la douleur et des études d’imagerie supplémentaires.”

Une chirurgie supplémentaire dure 25 minutes de plus, mais permet d’économiser de l’argent à long terme

Sorensen et ses collègues ont recruté des patients de 21 ans et plus qui devaient subir une chirurgie endoscopique d’un calcul rénal ou urétéral primaire dans de grands centres urbains américains de mai 2015 à mai 2020.