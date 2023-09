L’Elfique Yadav a été brutalement critiqué pour ses talents d’acteur, les internautes disent « ye Arjun Kapoor, Salman Khan ko… »

Elvish Yadav a été trollé pour sa dernière vidéo sur la prochaine chanson de B Praak.

Elvish Yadav, vainqueur de Bigg Boss OTT Saison 2, a été brutalement critiqué pour ses « mauvais talents d’acteur » après avoir partagé un clip de lui en synchronisation labiale sur la prochaine chanson de B Praak Song. Partageant la vidéo, Elvish a écrit : « Rok Lo Guys Muje Roklo Me Galat Line Me Jara hu. Chanson incroyable de mon frère @bpraak.





L’un d’eux a écrit : « Avrg YouTuber qui trolle Arjun Kapoor pour ses talents d’acteur. » Le deuxième a dit : « Bahut Acha bhai, ne plus suivre Kia juste abhi. » Le deuxième a dit : « Isse acha hag hi dete ». Le troisième a dit : « Acchi agissant ki hai buss net off kar k upload kia kro. » Le quatrième a dit : « Ye Arjun kapoor aur Salman Bhai ko agissant ke liye rôti karta hai. »

Le cinquième a déclaré: « Paise ke chakkar mein ban gaya naa tiktoker, tere se toh lip sync bhi ni hora jaa jaake jue waali website promotion karle. » La sixième personne a commenté : « Itni exagère avec Arjun Kapoor Bhi nahi karta.. »

Le huitième a dit : « Maina abb Ne plus suivre Kar Rahi. » Le neuvième a dit : « Une fois qu’un torréfacteur devient un matériau de torréfaction. » La dixième personne a commenté : « bhai mat karo ».

Récemment, Elvish est apparu dans l’émission de discussion de Shehnaaz Gill, Desi Vibes avec Shehnaaz Gill. Au cours de l’interaction, Shehnaaz a remarqué qu’Elfique portait deux téléphones portables. Shehnaaz a demandé à Elvish quand achèterait-il le troisième téléphone. Elvish lui a répondu en disant qu’il possédait trois téléphones. Shehnaaz lui a immédiatement demandé : « Chautha wala kab le rahe ho (quand achètes-tu le quatrième) ? À cela, Elfique a donné une réponse qui a réellement stupéfié Shehnaaz. Elvish a déclaré: « Chautha bhi lenge jab Bigg Boss vaale Rs 25 lakh bhej denge (j’achèterai aussi le quatrième, quand les créateurs de Bigg Boss m’enverront Rs 25 lakh). » Après avoir entendu l’elfique, Shehnaaz a dit : « Ye toh galat hai (C’est faux). »

Le 14 août, Elvish Yadav a remporté Bigg Boss OTT 2 en battant Abhishek Malhan, Manisha Rani, Bebika Dhurve et Pooja Bhatt. La deuxième saison de l’émission animée par Salman Khan a débuté en juin.