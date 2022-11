L’elfe sur l’étagère de Kris Jenner : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JACK/BACKGRID

Grand-mère fière Kris Jenner, 67 ans, ne se laissera pas surprendre en révélant les noms de ses nouveaux petits-enfants. Lorsqu’elle est allée sur Instagram Stories le 28 novembre pour montrer son affichage Elf on the Shelf, chaque elfe avait les noms de ses petits-enfants – à l’exception de deux d’entre eux. Les Kardashian star s’est assuré de dissimuler soigneusement les noms de Kylie Jenner25 et Khloe kardashianfils nouveau-nés. Pour le nouveau-né de la fondatrice de Kylie Cosmetics, Kris a opté pour l’écriture “Baby Boy Webster”. Et pour la nouvelle maman Koko, elle a écrit “Baby Boy Thompson”.

L’affichage comprenait une pléthore d’elfes miniatures dans des tenues de Noël, et il y en avait même un étiqueté “Lovey”, qui est ce que Kris préfère être appelé, plutôt que grand-mère. “Merci beaucoup @elfonttheshelf !!!”, le momager a sous-titré l’adorable vidéo, accompagnée d’un sapin de Noël et d’un emoji en forme de cœur. Bien sûr, de nombreux fans se sont rendus dans la section des commentaires d’une rediffusion de la vidéo par les fans pour discuter de la dissimulation des noms des enfants. “Ce n’est pas moi qui essaie de trouver le nom des nouveaux bébés et comme toujours Kris est 10 pas plus loin”, a écrit un admirateur. Un autre a ajouté: “Ils ont vraiment fait tout leur possible pour mettre Baby Boy Webster & Thompson, je parie qu’ils ont obtenu les vrais noms quelque part hors de la vue des caméras.”

Plus tôt dans la nuit, la femme de 67 ans a également profité de son histoire Instagram pour republier le message de Khloe d’un ensemble de Pochettes éblouissantes de Judith Leiber (voir photo ici). Les bourses comprenaient un extraterrestre pour Kim Kardashian42 ans, un seau d’argent en or pour Khloe, un Doberman pour Kendall Jenner27 ans, un Père Noël pour Kris, un éclair pour Kylie et une assiette de sushi pour Kourtney Kardashian43 ans. Kris a également montré un cadeau de Burt’s Bees qui comprenait un ensemble de pyjamas de Noël douillets.

Il n’est pas surprenant que Lovey ait choisi de cacher les noms des fils de Kylie et Khloe, car aucune des deux beautés n’a révélé les noms de leurs bébés cette année. La jeune femme de 25 ans a accueilli son deuxième fils avec son petit ami, Travis Scott31 ans, le 2 février, tandis que Khloe a accueilli son paquet de joie le 5 août. La fondatrice de Good American a accueilli son fils avec son ex intermittent Tristan Thompson31 ans, via une mère porteuse.

Bien que la maquilleuse ait d’abord révélé que le nom de son fils était Loup, elle a dit plus tard que c’est son nom légal, mais ce n’est pas son nom permanent. “Nous n’avons pas officiellement changé le nom légalement”, a déclaré Kylie au Le Late Late Show avec James Corden « Son nom est toujours Wolf. Wolf est son passeport, mais ce ne sera pas son nom. Nous attendons juste. Comme mentionné ci-dessus, il s’agit du deuxième enfant de la beauté brune avec le rappeur, car ils ont accueilli leur fille, Stormi4 ans, en 2018. Koko a également accueilli sa fille, Vrai, 4, en avril de la même année. Cela porte le nombre total de petits-enfants que Kris a à 12 petits bébés KarJenner !