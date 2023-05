L’élève de huitième année d’Oswego SD308 se dirige vers le concours national d’orthographe – Shaw Local

Pour être champion d’orthographe pour les comtés de Kendall et Grundy, Akshay Manikandan a dû épeler « cirrhose ».

L’élève de huitième année de 14 ans de l’école secondaire Murphy Junior d’Oswego SD308 à Plainfield a été capable de débiter l’orthographe de la maladie du foie sans aucun problème. « Je l’avais mémorisé », a déclaré Manikandan, d’Aurora.

Plus tard ce mois-ci, Manikandan et sa famille se rendront à Washington, DC, pour représenter les comtés de Kendall et Grundy dans le Scripps National Spelling Bee.

Manikandan a été honoré le 2 mai par le conseil du comté de Kendall pour ses prouesses en orthographe et en vocabulaire. Le surintendant du bureau régional de l’éducation de Grundy-Kendall, Chris Mehochko, et le président du conseil du comté, Matt Kellogg, ont remis à Manikandan une plaque commémorant sa victoire, face à plus d’une douzaine de concurrents dans la région des deux comtés.

Les membres du conseil ont également rendu hommage à Sam Humpage, élève de septième année du Yorkville Middle School, qui n’était deuxième que derrière Manikandan au concours du Bureau régional de l’éducation.

Le secret de son succès ?

« J’étudie beaucoup les mots », a déclaré Humpage, 12 ans, qui s’est classé deuxième par un seul point.

Mehochko a déclaré que le concours régional s’était déroulé en ligne, avec des candidats de la cinquième à la huitième année. Les élèves devaient épeler 20 mots et fournir des définitions pour 20 autres mots de vocabulaire.

Le concours national d’orthographe sera un événement télévisé du 30 mai au 1er juin dans un centre de congrès de la banlieue du Maryland, a déclaré Mehochko.