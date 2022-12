L’élève administrateur de Waubonse nommé lauréat Lincoln 2022 de l’Illinois Community College – Shaw Local

Juan Chiu, administrateur étudiant du Waubonnee Community College, d’Aurora, a récemment été nommé étudiant lauréat 2022 de l’Illinois Community College par la Lincoln Academy of Illinois.

Le prix d’engagement civique Abraham Lincoln reconnaît le leadership de Chiu et son désir de faire une différence dans le monde grâce à l’engagement civique. Le prix prestigieux s’accompagne d’une allocation de 500 $, ainsi que d’un certificat signé par le président du gouverneur de la Lincoln Academy, JB Pritzker, et le chancelier de la Lincoln Academy, Ronald Spears, et une pièce de défi comme rappel tangible de quatre principes clés qui Abraham Lincoln a modelé : le courage, l’empathie, l’honnêteté et l’intégrité.

Le Dr Christine Sobek, présidente du Waubonnee Community College, a remis le prix à Chiu lors de la réunion du conseil d’administration du collège en novembre. Le Waubonee Community College félicite Chiu d’avoir été sélectionné pour faire partie de ce remarquable groupe d’étudiants lauréats qui suivent les traces d’Abraham Lincoln.