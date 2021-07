L’élévation du niveau de la mer et l’oscillation de la lune provoqueront des inondations côtières aux États-Unis dans les années 2030 : NASA

Une étude menée par des scientifiques de la NASA a prédit que les régions côtières des États-Unis enregistreraient une augmentation des inondations à marée haute dans les années 2030. Les scientifiques attribuent la prédiction à une oscillation de l’orbite de la lune qui augmentera l’attraction gravitationnelle de la lune sur la Terre, ce qui amplifiera les marées hautes, couplée à une augmentation du niveau de la mer causée par le changement climatique.

En 2019, les côtes américaines de l’Atlantique et du Golfe ont signalé plus de 600 cas d’inondations selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), États-Unis. Ces inondations sont connues sous le nom de crues à marée haute et causées par les marées hautes. Le changement climatique a tellement augmenté le niveau de la mer que même les marées hautes suffisent à provoquer des inondations dans les régions côtières.

L’attraction gravitationnelle de la Lune armée de l’élévation du niveau de la mer et du changement climatique aggravera les inondations côtières, a déclaré le chef de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué. Selon le chef de la NASA, les zones basses sont plus à risque et leurs souffrances ne feront qu’empirer. Cependant, il a également ajouté que l’équipe de changement du niveau de la mer de la NASA fournit des informations essentielles pour la planification et la protection.

Selon l’auteur principal de l’étude, Phil Thompson, les crues à marée haute ne seront toujours pas des ouragans mais « c’est l’effet accumulé au fil du temps qui aura un impact », a-t-il déclaré dans un communiqué. Thomson soutient que les entreprises ne peuvent pas fonctionner correctement dans les zones confrontées à des inondations de 10 à 15 fois par mois. L’étude a été publiée le 21 juin dans Nature Climate Change.

L’étude explique que la raison des inondations simultanées dans les villes sur les côtes largement séparées est l’oscillation de l’orbite de la lune. Selon les scientifiques, l’oscillation prend 18,6 ans et subit deux phases d’attractions gravitationnelles variées. Alors qu’une phase atténue les marées – en réduisant les marées hautes et les marées basses plus hautes – l’autre les amplifie, en réduisant les marées basses et les marées hautes encore plus hautes. Couplés au niveau élevé de la mer attendu dans les années 2030, ces effets seront encore amplifiés.

