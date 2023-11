L’élevage laitier japonais optimisé par la technologie numérique et des pratiques durables

SUSCOM



Le système de Farmnote utilise l’IA pour apprendre et analyser la santé de chaque vache, permettant ainsi la gestion du bétail à distance, aidant ainsi les producteurs laitiers à améliorer leur productivité et à utiliser leur temps plus efficacement.

JaponL’industrie laitière du pays est en difficulté ces dernières années. La demande de lait a chuté pendant la pandémie, ce qui a fait craindre que d’énormes volumes de lait ne soient gaspillés en 2021 et à nouveau en 2022. La hausse des prix des aliments pour animaux importés et la flambée des coûts du carburant et de l’énergie n’ont fait qu’ajouter à la pression sur les producteurs laitiers. UN Enquête de juillet 2023

par le Conseil laitier japonais a constaté que 85 pour cent des producteurs laitiers japonais fonctionnaient à perte ; et environ 60 pour cent d’entre eux envisageaient de quitter l’industrie laitière.

En réponse à ces défis, le gouvernement et l’industrie ont mis en œuvre une série d’initiatives ; mais comme Shinya Kobayashi — président-directeur général de Farmnote Holdings Inc. — souligne : « Il est essentiel que les producteurs laitiers comprennent les pratiques de gestion et visent à améliorer la productivité. »

Relever les défis de l’élevage laitier grâce à la technologie

Shinya Kobayashi, PDG de Farmnote | Crédit image : Farmnote Holdings

Kobayashi a fondé une startup informatique en 2004 et a découvert les difficultés rencontrées par les producteurs laitiers pour garder un œil sur chaque vache laitière grâce à des conversations avec un client producteur laitier.

« Les producteurs laitiers surveillent de près leurs vaches de l’aube au crépuscule, en utilisant une multitude de documents différents pour gérer leurs vaches », a expliqué Kobayashi. « De nombreux aspects, tels que le moment de la sélection, reposent en grande partie sur des règles empiriques que les agriculteurs apprennent grâce à leur expérience directe. J’ai réalisé qu’en gérant ces aspects à l’aide d’un système cloud et en accumulant des données pertinentes, nous pouvions contribuer à accroître la productivité et à améliorer la gestion des exploitations laitières.

Dans le but de contribuer à relever ces défis, Kobayashi a créé Farmnote Holdings en 2013 ; et en 2014, l’entreprise a lancé une application pour smartphone destinée aux éleveurs de bovins laitiers et de boucherie appelée Nuage de notes agricoles. L’entreprise a ensuite introduit des capteurs portables pour les vaches appelés Couleur des notes agricoles. En fixant ces dispositifs au cou des vaches, le système permet de surveiller 24 heures sur 24 leurs activités et cycles de chaleur, les signes de vêlage et les changements dans leur état de santé. Le système utilise l’intelligence artificielle pour apprendre et analyser les différences individuelles, permettant ainsi la gestion du bétail à distance, aidant ainsi les producteurs laitiers à améliorer leur productivité et à utiliser leur temps plus efficacement.

Kobayashi a ajouté que « l’augmentation de la productivité par vache entraîne non seulement une réduction de la consommation d’eau et d’énergie et une diminution du niveau de stress du bétail, mais permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En gérant de manière centralisée une variété d’ensembles de données et en identifiant automatiquement les vaches individuelles nécessitant une attention particulière, notre système peut également faciliter le travail des producteurs laitiers.

Explorer la durabilité dans la propre ferme de Farmnote



Crédit image : Farmnote Holdings

En 2019, le groupe Farmnote a créé Plateforme laitière Farmnote Inc. et créé une ferme dans la ville de Nakashibetsu dans Hokkaidō. Grâce à des initiatives de transformation numérique de l’élevage laitier basées sur des systèmes qu’ils ont développés en interne, ils s’efforcent de créer un cadre alliant rentabilité élevée et durabilité.

“En exploitant notre propre ferme, nous pouvons travailler à rendre notre technologie et notre expertise plus pratiques”, a déclaré Kobayashi. « Nous n’avons pas de directeur dans notre ferme et organisons plutôt des réunions quotidiennes pour examiner les données sur le bétail, puis attribuer des tâches au personnel en fonction de ces données. Si quelqu’un est absent, d’autres membres de l’équipe peuvent intervenir pour le remplacer ; et même les nouvelles recrues fraîchement sorties de l’université peuvent aller effectuer des tâches à la ferme sans hésitation. Cette approche nous permet de créer un environnement de travail similaire à celui d’une entreprise typique.

L’équipe a réalisé des progrès significatifs en matière d’automatisation et de mécanisation, notamment en installant des robots de traite des vaches qui permettent de traire jusqu’à 120 vaches par jour, ainsi que des rideaux et des ventilateurs qui fonctionnent en réponse aux conditions de lumière du soleil et de température. Cette réduction de l’intervention humaine contribue apparemment également à atténuer le stress du bétail, et il est courant de voir les vaches dans l’étable se reposer et manger calmement.

Impacts de mise à l’échelle

Pour améliorer la productivité de l’élevage laitier, l’analyse génétique des vaches afin d’augmenter le nombre de vaches à haute productivité est cruciale. Pour y parvenir, Farmnote effectue des tests génétiques et fournit des services tels que Gène Farmnote – qui présente les résultats des tests d’une manière facilement compréhensible et fournit des conseils sur les prochaines étapes à suivre, ainsi qu’un service de génétique distribuant des œufs fécondés congelés dans tout le pays. Ces services diversifiés visent tous l’objectif principal : fournir aux producteurs laitiers des outils de visualisation et une aide à la décision.

En outre, l’entreprise a commencé à développer des solutions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’élevage laitier, notamment des capteurs qui mesurent les émissions de chaque vache, et est également devenue la première de l’industrie laitière japonaise à être enregistrée dans un système de crédits carbone (le Programme de crédit J) pour sa méthode de traitement des boues. En août 2023, Farmnote Holdings a conclu un partenariat capitalistique et commercial avec Meiji Holdings Co., Ltd.. En tirant parti de l’expertise et des technologies des deux entreprises pour collecter des données sur des vaches individuelles, elles visent à travailler ensemble pour aider les producteurs laitiers à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à rendre l’industrie laitière plus durable.

La vision de Farmnote Group est de « Être connecté ». Kobayashi déclare : « L’élevage laitier n’est qu’un point d’entrée pour nous. Grâce à l’innovation technologique et à la résolution de problèmes, nous voulons augmenter le nombre de dirigeants capables de contribuer à la durabilité sociétale.

Farmnote Group cherche également à se développer dans d’autres secteurs de l’élevage et de l’agriculture en vue d’une expansion mondiale. Grâce au partage bidirectionnel de savoir-faire avec les acteurs du secteur agricole, ils continueront à œuvrer pour atteindre leur objectif de construire un écosystème de connaissances contribuant à l’enrichissement durable pour l’homme, les animaux et l’environnement.