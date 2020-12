« Un rêve est un souhait qui fait votre cœur », a-t-elle chanté à l’animal au Pakistan, avec les paroles pleines d’espoir de la ballade « Cendrillon ».

Il a fallu quatre ans à la chanteuse amoureuse des animaux et à une équipe d’experts de Four Paws International pour retirer l’éléphant de 36 ans, dont Cher a déclaré avoir entendu des gens sur Twitter. « Ils n’arrêtaient pas de dire: » Cher, vous devez faire quelque chose, vous devez résoudre ce problème, vous devez le sauver « », a-t-elle déclaré, selon la Smithsonian Channel, qui réalise un documentaire sur le sort de Kaavan. «J’ai pensé, comment puis-je résoudre ce problème? Comment puis-je sauver un éléphant qui a été enchaîné à une grange pendant 17 ans et qui se trouve à des milliers de kilomètres de là? «

Libérer Kaavan n’était pas une tâche facile. Les proches de l’animal l’ont entraîné pendant des semaines pour entrer et sortir calmement de la boîte personnalisée conçue pour transporter un mammifère de 5,5 tonnes. Les dresseurs de l’éléphant d’Asie savent maintenant que la musique apaise son anxiété – quelque chose que Cher était heureux d’aider.

Malgré les préoccupations initiales concernant le bien-être de l’animal, Amir Khalil, un vétérinaire qui travaille à Four Paws, a déclaré que Kaavan ne semblait pas avoir de stress sur le vol de sept heures vers sa nouvelle maison, décrivant le voyage à bord d’un Ilyushin IL -76 avion au Cambodge comme « Boring ». En fait, Kaavan a montré des signes « d’être un grand voyageur », en mangeant, en dormant, en se détendant et en appréciant apparemment le trajet, a déclaré Khalil lundi.

Cher, qui a cofondé l’organisation internationale des animaux Free the Wild, a été photographié lundi tenant une fleur et portant un masque en attendant la caisse de Kaavan – amoureusement peinte à la main avec des illustrations et le message « Free Kaavan » – à s’installer à l’aéroport international de Siem Reap au Cambodge.

Kaavan sera bientôt transporté au Cambodge Wildlife Sanctuary, où le personnel dit qu’un « gâteau aux fruits juteux » et un « comité de bienvenue » l’attendent – avec des voisines pour lui tenir compagnie alors qu’il entame un nouveau chapitre dans un environnement où il sera en sécurité et libre de se déplacer.

« Le Cambodge est ravi d’accueillir Kaavan », a déclaré le vice-ministre de l’Environnement Neth Pheaktra. Il ne sera plus «l’éléphant le plus solitaire du monde». «

Le hashtag #FreeKaavan a longtemps été utilisé sur les réseaux sociaux par les militants des animaux, qui ont fait campagne pendant des années pour donner une vie meilleure aux animaux enfermés au zoo d’Islamabad.

Après une pression croissante, alimentée en partie par la campagne du Cher, la Cour suprême d’Islamabad a statué en mai que les conditions du zoo « revenaient à soumettre (les animaux) à des douleurs et souffrances inutiles » et a appelé à ce que tous les animaux soient gardés dans le zoo. détenu, déplacé vers des sanctuaires.

Les conditions épouvantables du zoo font l’objet de recherches intensives depuis des années. Les responsables de l’établissement ont blâmé un financement insuffisant et une formation médiocre, mais les autorités pakistanaises ont également omis de faire appliquer les réglementations sur le soin des animaux. De nombreux animaux laissés dans le zoo de la capitale vivent dans des conditions exiguës que les groupes de défense des droits de l’homme qualifient de «révoltantes et inacceptables».

Une tentative de transfert s’est terminée tragiquement après que des gardiens de zoo aient allumé un feu dans un grand enclos pour chats pour forcer deux lions à entrer dans des caisses de transport. Les deux sont morts inhalation de fumée.

Certains des derniers animaux en attente d’être déplacés comprennent deux ours dansants à la retraite, qui souffrent de troubles du comportement dus à la maladie et au manque d’espace. Selon Four Paws, les ours seront transférés en Jordanie dans les mois à venir.

Kaavan a été donné au Pakistan par le Sri Lanka en 1985 alors que l’éléphant n’était qu’un bébé.

Les éléphants sont des animaux sociaux et un mode de vie solitaire peut entraîner de l’ennui et des problèmes de comportement; Après la mort du partenaire du zoo de Kaavan, qui vivait avec lui, Saheli, sa santé mentale et physique s’est détériorée, selon les experts, qui notent qu’il était non seulement sous-alimenté mais qu’il avait également une série de problèmes physiques et psychologiques.

La semaine dernière, Cher a eu une réunion avec le Premier ministre Imran Khan, avec qui elle serait plus tard Merci pour l’avoir aidée à «rendre possible» le transport de l’éléphant d’Asie au Cambodge sur un vol qui a quitté le Pakistan dimanche.

Khan a remercié Cher pour ses efforts et l’a invitée à participer davantage aux initiatives environnementales au Pakistan, selon un communiqué du bureau du Premier ministre.

Avant son départ très attendu, les supporters du zoo ont organisé une fête d’adieu pour Kaavan, avec des ballons, des banderoles colorées et de la musique live.

Puis, dimanche, Four Paws a tweeté une photo de la demeure de Kaavan, désormais vide pour la première fois en 35 ans.