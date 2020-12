«L’éléphant le plus solitaire du monde» a été transporté au Cambodge où l’on espère qu’il produira «de nombreux» bébés s’il s’adapte bien à l’environnement. Lors de son premier contact avec un autre éléphant en huit ans, Kaavan a tendu la main avec sa trompe pour saluer un autre éléphant dans le sanctuaire cambodgien.

L’homme de 35 ans était le seul éléphant d’Asie au Pakistan après la mort de son compagnon Saheli en 2021 en raison d’une septicémie au zoo de Marghazar. Kaavan a été offert par le Sri Lanka au Pakistan en signe de bonne volonté entre les deux pays en 1985.

Kaavan a été sauvé des conditions sombres du zoo d’Islamabad et transporté par avion au Cambodge le 30 novembre où il commencera une nouvelle vie. Actuellement, il est détenu au Kulen Prum Tep Wildlife Sanctuary, après une longue campagne lancée par le groupe de défense des animaux et le musicien américain Cher pour le sauver.

Cher s’est rendu au Pakistan pour le voir quitter le Pakistan et a également atteint l’aéroport de Siem Reap avant lui pour accueillir Kaavan. Selon le gardien de Kaavan, il se lie déjà d’amitié avec d’autres éléphants. Dans l’une des images cliquées par le sanctuaire, Kaavan peut être vu saluant un autre éléphant en touchant des troncs.

Une fois gélifié avec l’atmosphère du sanctuaire, Kaavan pouvait être hébergé avec trois femmes. En ce moment, il explore sa nouvelle maison et joue avec le sable, la boue et l’eau.

Sok Hong, président du Cambodia Wildlife Sanctuary (CWS) et maintenant le nouveau gardien de Kaavan, en conversation avec Post de Phom Pehn a déclaré qu’en fonction de ses progrès, Kaavan pourrait être relâché dans la nature avec trois autres éléphants femelles dans la province d’Oddar Meachey après des années de souffrances au Pakistan.

Il a également ajouté que leur plan était de le nourrir et de le former à vivre comme les autres animaux sauvages et a déclaré qu’il lui manque toujours son compagnon, Saheli.

Neth Pheaktra, ministre cambodgien de l’Environnement, a déclaré dans un communiqué que Kaavan ne serait plus seul et espère produire de nombreux bébés éléphants d’Asie pour le Cambodge.Il a également ajouté que leur plan était d’élever Kaavan avec des éléphants locaux pour « conserver le pli génétique ». ‘

«Le Cambodge donnera une nouvelle vie et un nouvel espoir à cet éléphant solitaire. L’équipe de défenseurs de l’environnement qui l’a sauvé d’un zoo au Pakistan a eu gain de cause dans une bataille juridique, et la Haute Cour du Pakistan a décidé de libérer Kaavan et de l’envoyer vivre dans notre réserve faunique », a-t-il déclaré.