L’éléphant imite les pas de danse d’une petite fille dans cette vidéo saine

Les vidéos d’animaux sont la chose la plus courante sur les réseaux sociaux. Dans une autre vidéo aussi saine, on a vu un éléphant imiter une jeune fille. Téléchargée sur Twitter par l’officier de l’IPS Dipanshu Kabra, la vidéo commence par une fille essayant de faire un pas de danse. Plus loin dans la vidéo, l’éléphant essaie de faire exactement la même chose. “Qui a fait mieux ?” l’uploader a écrit dans la légende. La vidéo a maintenant réussi à recueillir plus de 32 000 vues.

Tout en imitant la fille, on peut voir l’éléphant secouer la tête et afficher ses énormes oreilles battantes. Regardez par vous-même :

Qui a fait mieux ? 😅 pic.twitter.com/ku6XRTTSal — Dipanshu Kabra (@ipskabra) 17 septembre 2022

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Je ne peux pas juger ! Mais l’animal se démarque assurément ! » Une autre personne a commenté: “Je me sentais coincé après une étude continue, cette vidéo me rend frais, merci monsieur, et merci beaucoup mon cher haathi mere sathi.”

“Woohoo Même les animaux ont des émotions et des sentiments. Tellement adorable », a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Pendant ce temps, lors d’un autre incident, un éléphant est entré dans l’école publique de l’armée à Narengi, Guwahati. Une vidéo, qui a été capturée, montre la créature géante errant dans les couloirs de l’école. Il a fallu quelques heures au département des forêts pour repousser l’éléphant dans la jungle du sanctuaire de la vie sauvage d’Amchung, situé à proximité. Dans la vidéo, on peut voir l’éléphant errer dans les couloirs de l’école alors que quelques personnes tentent de l’éloigner.

L’heure de l’incident n’a pas été mentionnée. Cependant, en arrière-plan, on peut en entendre beaucoup parler, soulignant qu’il s’agissait d’heures de travail.

Cela survient quelques jours seulement après qu’une vidéo d’un éléphant se tortillant prudemment hors d’un bâtiment est devenue le centre d’attention sur Internet. Le clip a été partagé par l’officier du Service forestier indien Susanta Nanda sur Twitter et il montre un éléphant, luttant pour sortir d’une porte relativement petite d’un bâtiment. Dans la vidéo, le gros mammifère sort prudemment de la pièce avec patience. Dans les dernières images, on le voit sortir en pliant lentement le dos, en avançant un pied et en sortant avec succès du cadre de la porte.

