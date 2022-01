« L’éléphant endormi » du Karnataka considéré comme un mauvais présage s’est enfin « réveillé »

Un éléphant de pierre de 10 pieds de haut qui « se penchait à gauche » toutes ces années se tient maintenant droit dans le village de Benninamane à Belur taluk dans le district de Hassan. La statue de pierre qui serait de la période Hoysala est restée orpheline aussi longtemps que n’importe qui dans le village s’en souvienne. La statue était penchée vers la gauche et avait les pieds enfoncés dans le sol. Personne ne s’en souciait jusqu’à il y a quelques années. Ningegowda était propriétaire de la parcelle sur laquelle l’éléphant de pierre était planté. Au départ, personne ne voulait acheter ce terrain car il y avait la statue d’éléphant qui penchait – presque comme si elle dormait – vers la gauche. Les gens considéraient cela comme un mauvais présage. Annegowda a tout de même acheté le terrain et ses fils s’en occupent maintenant.

Les enfants d’Annegowda ont décidé de cultiver du café dans la parcelle et ont commencé à travailler. Mais, quels que soient les mauvais incidents survenus dans le village, les gens blâmaient la statue de l’éléphant. Marre de tout cela, Dinesh, l’actuel propriétaire du terrain a loué deux grues et un JCB et a soulevé l’éléphant et l’a installé directement au même endroit.

« Puisque l’éléphant dormait un peu vers la gauche, les villageois le blâmaient pour chaque mauvais événement. C’était aussi quand personne n’était prêt à acheter ce terrain et mon père Annegowda l’a acheté. Nous avons informé l’équipe de Dharmasthala de l’éléphant. Comme ils ont un musée de choses historiques, nous avons pensé qu’ils le prendraient. L’équipe de Dharmasthala est venue mais comme il n’y a pas de route appropriée pour transférer cette énorme statue de pierre, ils ont abandonné l’idée et sont partis. Nous nivelons la parcelle pour la plantation de café. Donc, comme les grues et le JCB étaient déjà présents, nous avons remis l’éléphant en place », a déclaré Dinesh à News18.

« L’éléphant mesure 10 pieds de haut, 10 pieds de large et pèse facilement 35 à 40 tonnes. Il s’agit d’une statue inachevée. La pierre ressemble à celle utilisée dans plusieurs sculptures de temples de Belur construits par les Hoysalas. Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur la raison pour laquelle cette statue a été abandonnée ici, qui l’aurait réellement sculptée, etc. Une enquête plus approfondie pourrait révéler des détails. Nous recherchons également toute inscription en pierre dans les environs », a déclaré Kumar HC, conservateur au Département d’archéologie.

L’énorme éléphant est maintenant le centre d’attraction et les villageois affluent pour le voir et cliquent sur des selfies avec.

