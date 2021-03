Dans un incident plutôt rare mais adorable, un éléphant sauvage a reconnu le vétérinaire qui l’avait soigné il y a 12 ans. Le mammifère de 31 ans s’est souvenu de son vétérinaire, le Dr Pattarapol Maneeon. Apparemment, il a également tendu la main à l’humain avec sa trompe après avoir sollicité son attention en émettant un son distinct. L’incident a eu lieu en Thaïlande.

Selon un rapport dans le Courrier quotidien, l’éléphant identifié comme Plai Thang a été filmé alors qu’il faisait le geste réconfortant envers le Dr Maneeon. Le vétérinaire ravi a déclaré au portail médiatique qu’il était submergé par le geste et a reconnu Plai Thang avec son son distinct. Les belles retrouvailles ont eu lieu pendant que le médecin effectuait ses patrouilles dans la nature. Le vétérinaire a également ajouté qu’il souhaitait que cet incident incite de plus en plus de gens à apprécier le travail que font les gens pour le bien-être des animaux.

La première rencontre entre l’éléphant et Maneeon remonte à 2009, lorsque Plai Thang était gravement malade car il souffrait de fièvre, de perte d’appétit, de gonflement du visage, de l’estomac et du cou. De plus, il souffrait également d’une maladie parasitaire et avait également les yeux enflammés, les jambes et le dos raides et l’anémie.

Pour le traitement, le gros mammifère a été amené sur le territoire de l’Organisation de l’industrie forestière à Lampang. Il a reçu un traitement et des soins adéquats pendant son séjour là-bas par le personnel du Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes. Une fois complètement rétabli, il a été relâché dans la nature. Depuis qu’il va bien.

Se rappelant les jours où il traitait l’animal qui était sur le point de mourir, le médecin a déclaré qu’il était très agressif et que son corps était très faible et incapable de combattre d’autres éléphants. Mais au fil du temps, il a lui-même appris à prendre soin de lui et à guérir. Le processus de sa guérison a été long, mais il s’est finalement complètement rétabli.

Pour l’inversé, les éléphants sont l’animal national de la Thaïlande. Il y a environ 3000 à 4000 éléphants dans le pays dont la moitié sont domestiqués.