“L’éléphant dans la pièce” du cancer de la prostate

Le chiffre de l’anxiété est environ le double de celui de la population générale des hommes aux États-Unis, explique John Oliffe, PhD, fondateur et chercheur principal de l’Université de la Colombie-Britannique. Recherche sur la santé des hommes programme. L’anxiété non traitée peut entraîner d’autres problèmes de santé mentale, notamment la dépression et des pensées et comportements suicidaires, dit-il.

AnCan et ASPI ont lancé l’un des premiers groupes de soutien virtuels pour les patients atteints d’un cancer de la prostate à risque faible et favorable en 2019. Une enquête menée en 2021 auprès de 168 personnes du groupe de soutien a révélé que 30 % avaient signalé des symptômes d’anxiété.

« Nous avons essayé de faire de la programmation, mais nous n’avons pas pris le taureau par les cornes », dit-il. “Nous avons vraiment vu que c’était l’éléphant dans la pièce, et nous devions l’identifier et faire quelque chose à ce sujet.”

« L’anxiété a souvent été négligée. L’ampleur et la gravité réelles de l’anxiété des hommes sont inconnues, ce qui est particulièrement préoccupant, étant donné que l’anxiété non détectée et non traitée prédit de futurs résultats délétères pour la santé mentale », déclare Oliffe.

En septembre, la Prostate Cancer Foundation, le plus important bailleur de fonds privé de la recherche sur le cancer de la prostate, a organisé une programme. Le 17 novembre, le Alliance pour l’impact du cancer de la prostate organise un webinaire sur le bien-être émotionnel.

Scott Tagawa, MD, directeur médical du programme de recherche en oncologie génito-urinaire à Weill Cornell Health à New York, et porte-parole de l’American Society of Clinical Oncology, a déclaré : « le monde reconnaît davantage les problèmes de santé mentale liés au cancer qu’il ne l’a fait. Cela commençait à se produire avant la pandémie de COVID-19, mais cela a été soulevé par certains problèmes liés à la pandémie.

Tagawa dit que le nombre total d’hommes en détresse mentale peut être sous-estimé. «Les hommes ont tendance à être moins communicatifs et verbaux», dit-il. “Ils cachent des choses.”