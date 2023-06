L’élément clé de la nouvelle loi britannique sur l’asile a été abandonné pour réduire l’arriéré

Rishi Sunak a discrètement abandonné un élément clé de la loi sur l’asile de l’année dernière qui a introduit un système de réfugiés à deux niveaux et a rendu la vie plus difficile à des dizaines de milliers de personnes arrivées au Royaume-Uni via de petits bateaux.

Afin de réduire l’arriéré d’asile, le ministère de l’Intérieur a déclaré jeudi dans un communiqué écrit qu’il ne ferait plus de distinction entre les personnes qui arrivent par des moyens irréguliers, comme ceux qui traversent la Manche, et les autres demandeurs d’asile, comme cela avait été le cas stipulé dans la loi sur la nationalité et les frontières de l’année dernière.

Cela signifie que le gouvernement pourra accélérer le traitement des demandes d’environ 55 000 personnes arrivées au Royaume-Uni depuis juin dernier, selon des experts en matière de réfugiés. Parmi ceux-ci, près de 15 000 provenant de pays à taux de subvention élevés tels que l’Afghanistan et le Soudan peuvent être traités à l’aide de questionnaires au lieu d’entretiens en personne.

Cela signifie également que les personnes qui sont arrivées par petit bateau se verront accorder des droits améliorés tels que la possibilité de se réunir avec les membres de leur famille.

Enver Solomon, le directeur général du Conseil des réfugiés, a déclaré que la décision était un aveu que le gouvernement n’avait pas tenu.

« C’est la bonne décision de suspendre la politique de différenciation qui traite les réfugiés en fonction de la manière dont ils sont arrivés au Royaume-Uni plutôt que de leur besoin de protection », a-t-il déclaré. « Le gouvernement admet maintenant que sa loi phare sur la nationalité et les frontières n’a pas été à la hauteur. Comme nous l’avions prédit, ainsi que d’autres organisations de réfugiés, cela n’a pas dissuadé les hommes, les femmes et les enfants désespérés d’entreprendre des voyages dangereux, mais a simplement conduit à une misère inutile pour de nombreux réfugiés.

Les travaillistes ont saisi ce changement comme une preuve supplémentaire de l’incompétence du gouvernement en matière de politique d’immigration. Yvette Cooper, la secrétaire d’État à l’intérieur de l’ombre, a déclaré que la décision avait laissé la politique du gouvernement en lambeaux.

« Ils ont glissé l’annonce dans une déclaration écrite pour éviter toute publicité ou examen », a-t-elle déclaré. « Il s’agit d’une condamnation accablante du projet de loi phare des conservateurs sur l’immigration et de tout leur bilan sur les petits bateaux, et montre que les ministres n’ont aucune idée de ce qu’ils font. »

Certains hauts conservateurs ont condamné la décision. L’un d’eux a déclaré: «Cela supprime un puissant moyen de dissuasion et ressemble à une amnistie de facto introduite uniquement pour qu’ils puissent traiter les cas au lieu d’arrêter les bateaux. Nous adoucissons l’approche sous Rishi, qui ne va pas bien passer sur les seuils des murs rouges.

Priti Patel, en tant que ministre de l’Intérieur, a annoncé l’année dernière son intention de refondre le système d’asile et de différencier les personnes entrant par des voies légales, telles que la réinstallation, et celles arrivant par des voies irrégulières ou ayant traversé des pays jugés sûrs.

En vertu de la nouvelle loi, ceux qui sont arrivés par de petits bateaux et ont demandé l’asile avec succès devaient se voir offrir un statut temporaire pouvant aller jusqu’à 30 mois, avec des droits et des avantages abrégés régulièrement réexaminés. La menace d’expulsion planait sur leur séjour.

La politique a été condamnée par le HCR pour « saper la convention de 1951 sur les réfugiés et la coopération mondiale de longue date sur les questions de réfugiés ».

Le demi-tour a été annoncé dans une déclaration du ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, publiée sur le site Internet du Parlement.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine « , »newsletterId »: »morning-briefing », »successDescription »: »Nous vous enverrons la première édition tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Il a écrit: «Nous mettrons en pause la politique de différenciation dans le prochain paquet de modifications des règles d’immigration en juillet 2023. Cela signifie que nous cesserons de prendre des décisions de regroupement dans le cadre du système d’asile différencié après ces changements de règles et les personnes qui obtiendront leur demande d’asile, y compris ceux qui bénéficient d’une protection humanitaire, bénéficieront des mêmes conditions.

Jenrick a déclaré que la nouvelle approche du projet de loi sur la migration illégale, qui fait son chemin au Parlement, s’attaque au même problème que la politique de différenciation à deux niveaux cherchait à résoudre.

Il a déclaré que les personnes qui avaient reçu un statut de «groupe 2» de deuxième niveau, réservé à ceux qui sont arrivés par des moyens irréguliers, verraient leurs conditions alignées sur celles des réfugiés du «groupe 1».

Il a antidaté les demandes jusqu’à l’introduction de la loi en juin 2022, ajoutant que le gouvernement « rationaliserait » les demandes des personnes arrivant d’Afghanistan, d’Érythrée, de Libye, de Syrie, du Yémen et du Soudan.

Selon le Conseil des réfugiés, le changement affectera 54 653 demandeurs d’asile arrivés après juin 2022. Parmi ceux-ci, environ 15 000 venaient d’Afghanistan, d’Érythrée, de Libye, de Syrie, du Yémen et du Soudan.