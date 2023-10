L’élégant ensemble d’assiettes et de bols floraux de Martha Stewart est à 22 % de réduction – Hollywood Life

Crédit d’image : Adela Loconte/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Si vous souhaitez pimenter ce sur quoi vous mettez vos aliments et ajouter une certaine élégance à votre cuisine, ne cherchez pas plus loin. Martha StewartLes ustensiles de cuisine de sont la définition de l’élégance, de la classe et du style. Notre ensemble préféré est le Assiettes et bols en porcelaine décorés de bouquets d’impératrice, qui est un service de table blanc avec des accents floraux bleu pervenche. Mieux encore, c’est actuellement 22 % de réduction, vous économiserez donc 20 $ si vous achetez aujourd’hui. Cela rehaussera chaque repas et ajoutera une touche classique à votre cuisine et rendra certainement la nourriture meilleure aussi !

Achetez les assiettes et bols en porcelaine décorés Martha Stewart Empress Bouquet pour 69,99 $ sur Amazon aujourd’hui !

L’ensemble d’assiettes, de bols et de tasses comprend 30 pièces et est destiné à servir 6 personnes : il y a six assiettes plates de 10 pouces, six assiettes à dessert de 8,5 pouces, six bols de 22 onces et six tasses de 12 onces. C’est parfait si vous organisez une fête ou si vous avez une famille nombreuse à recevoir. Les ustensiles de cuisine sont non seulement beaux mais aussi durables : fabriqués avec un savoir-faire en porcelaine et ils vont même au lave-vaisselle. Le design des assiettes et des bols est chic, mais toujours classique, ce qui apportera un élément traditionnel et tendance dans votre intérieur.



Ajouter du design à votre maison est toujours une idée amusante et si vous recevez, vous recevrez certainement de nombreux compliments. Cependant, si vous ne cherchez rien de nouveau vous-même, cet ensemble d’assiettes, de bols et de tasses peut également constituer une superbe liste de mariage ou un cadeau de pendaison de crémaillère. Quel que soit le repas, cet ensemble de table vous permettra de vous sentir plus à l’aise et réconforté. Si vous achetez maintenant, vous en aurez certainement pour votre argent – ​​c’est une évidence !