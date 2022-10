L’électrification domestique dans la loi sur la réduction de l’inflation dépend des entrepreneurs

Brian Stewart savait qu’il voulait éliminer tout le gaz de sa maison. Il pensait que sa maison de ville dans la région de Portland, en Oregon, était l’une de ses plus grandes contributions personnelles au changement climatique – son chauffe-eau, sa fournaise, sa cheminée et sa cuisinière fonctionnaient tous aux combustibles fossiles. Passer aux appareils électriques serait plus économe en énergie et réduirait son empreinte en se connectant à un réseau de plus en plus alimenté par des énergies renouvelables.

Il savait qu’il pouvait faire lui-même certains changements à la maison, mais pour remplacer la fournaise au gaz et un chauffe-eau au gaz pour les thermopompes électriques, il a dû faire appel à des entrepreneurs. Chacun à qui il a parlé a essayé de le dissuader d’échanger la fournaise et le radiateur. Ils étaient sceptiques quant à la fiabilité d’un remplacement électrique et ont insisté sur le fait qu’il aurait besoin d’une fournaise à gaz de secours au cas où.

“Vous pourriez être super excité à propos de [electrifying your home]mais si l’entrepreneur à qui vous parlez dit : « Chez moi, je ne ferais pas ça », il est difficile d’avoir la confiance nécessaire pour dire : « Je ne vous crois pas », a déclaré Stewart.

Mais Stewart a maintenu ses recherches et a continué à passer des appels. Finalement, il a trouvé un entrepreneur enthousiaste à l’idée de remplacer le gaz par le chauffage, la ventilation et la climatisation électriques (CVC). Il n’a pas eu à payer de facture de gaz depuis lors, estimant que le projet complet lui a permis d’économiser 1 000 $ par an en factures de gaz naturel et d’essence.

La plupart des gens ne sont pas, comme Stewart, des consommateurs soucieux du climat désireux de passer aux énergies renouvelables. De nombreux remplacements et réparations de maisons sont des urgences imprévues, comme la chaudière qui se brise au milieu d’un gel hivernal. En règle générale, un propriétaire peut appeler la personne qui a installé ou entretenu la fournaise au gaz. Et cet entrepreneur pourrait ne pas être en mesure de les aider à passer à l’électricité – ou suggérer qu’ils devraient le faire en premier lieu.

Une poussée fédérale arrive pour électrifier plus de maisons. Le secteur résidentiel contribue à environ un cinquième des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis, et bon nombre de ces maisons (environ la moitié) fonctionnent encore aux combustibles fossiles pour le chauffage et l’électricité. S’ils passent à l’électricité, ils réduisent ces émissions en se connectant à un réseau d’énergie de plus en plus renouvelable.

Le coût de la modification des infrastructures existantes, en particulier à l’intérieur de la maison, est une chose difficile à surmonter. Cet été, les démocrates ont approuvé des milliards de dollars de financement fédéral dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) pour réduire ce coût, en incluant des incitations pour tous les appareils électriques et accessoires nécessaires, comme les pompes à chaleur, l’isolation, le câblage, les disjoncteurs, et tables de cuisson à induction.

L’économie s’aligne enfin pour faire avancer l’électrification. Le plus gros obstacle est encore le problème des personnes. Les investissements de l’IRA ne seront couronnés de succès que si les personnes les plus proches de la réalisation de ses ambitions – les électriciens, les plombiers et d’autres types de spécialistes du CVC – sont également à bord de la transition énergétique propre.

Trop d’entrepreneurs donnent de fausses informations sur les pompes à chaleur

L’expérience de Brian Stewart avec les entrepreneurs l’a poussé à créer un groupe de bénévoles, Electrify Now, pour aider les autres habitants de la région de Portland à naviguer dans l’électrification de leurs maisons. Il a entendu des histoires de personnes à travers le pays qui ont rencontré de la résistance en essayant de couper le gaz. Et l’un des mythes les plus répandus que les gens semblent entendre est qu’une pompe à chaleur ne fonctionnera pas dans les climats froids.

Les pompes à chaleur fonctionnent en fait comme un climatiseur bidirectionnel, utilisant de l’électricité et un réfrigérant chimique pour transférer la chaleur dans et hors d’un bâtiment. Étant donné que les pompes à chaleur sont jusqu’à 4,5 fois plus efficaces que le gaz, les écologistes se sont ralliés à elles comme la meilleure alternative à la combustion d’un combustible à l’intérieur de la maison. Le mythe selon lequel l’équipement ne fonctionnera pas dans des endroits froids persiste car il y a à peine 20 ans, c’était vrai pour la plupart des technologies. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’huile de chauffage est beaucoup plus courante à New York et les fournaises au gaz dans tout le Nord. Aujourd’hui, avec de meilleurs réfrigérants et une meilleure technologie de compresseur, ces systèmes fonctionnent très bien à des températures inférieures à zéro (en effet, les pompes à chaleur prospèrent déjà dans le Maine et dans le nord de l’Europe froide).

Cela a conduit à un parti pris compréhensible, bien que dépassé, des entrepreneurs contre les pompes à chaleur électriques. Leurs conseils sont simplement basés sur ce qu’ils ont toujours fait. Ils voient une ancienne fournaise au gaz ou au mazout et l’échangent avec une autre, même si le remplacement de l’électricité pourrait permettre à la personne d’économiser beaucoup plus d’argent. Dans la plupart des cas, les entrepreneurs ne connaissent tout simplement pas les pompes à chaleur, puisque seulement 10 % des ménages les utilisaient comme principale source de chauffage en 2015, selon le Département de l’énergie.

Idéalement, lorsqu’une fournaise ou un chauffe-eau doit être remplacé, un entrepreneur et le consommateur devraient envisager toutes les options, y compris un système électrique. Ils auraient besoin de déterminer exactement le type de pompe à chaleur qui peut fonctionner (il y a des mini-splits et des mini-splits, par exemple, ou des unités plus grandes pourraient être nécessaires pour faire fonctionner le courant alternatif). Mais une étape importante que Sealed, une entreprise qui trouve et examine les entrepreneurs pour électrifier les maisons des gens, dit que les entrepreneurs manquent parfois est d’évaluer l’espace pour l’isolation et l’efficacité énergétique. Une pompe à chaleur ne fonctionnera pas bien si elle se trouve dans un espace avec des fenêtres à courants d’air, par exemple. Mal installée, la thermopompe ne fonctionnera pas bien, ce qui confirme alors le préjugé de l’entrepreneur selon lequel la technologie est inférieure lorsqu’il reçoit un appel tard le soir.

Le problème des courbes d’apprentissage ne se pose pas seulement pour les pompes à chaleur. Les véhicules électriques ont fait face à une ascension similaire avec les intermédiaires les plus proches de la vente de la technologie aux consommateurs. En 2019, le Sierra Club a envoyé des volontaires infiltrés dans 900 concessionnaires automobiles et a découvert que la grande majorité ne vendait aucun véhicule électrique et que certains “concessionnaires n’étaient même pas formés ou n’avaient pas une bonne connaissance des véhicules électriques qu’ils vendaient”.

Ces types d’obstacles peuvent faire douter même les consommateurs soucieux du climat les plus motivés de ce qu’ils devraient faire. Par exemple, Adam Beitman, responsable des communications électriques au groupe de réflexion RMI, a tenté de remplacer son chauffe-eau et son système CVC par de l’électricité à Washington, DC. Plusieurs entrepreneurs lui ont dit qu’un nouveau système ne conviendrait pas. Ses propres recherches ont suggéré que ce n’était pas vrai, et l’intuition a été confirmée par un installateur expérimenté de CVC.

Mais lorsque Beitman a trouvé une pompe à chaleur à eau par l’intermédiaire de Home Depot, sa consultation avec un installateur a résulté directement d’une publicité de l’industrie du gaz. « Je ne sais rien pour le climat et tout ça », se souvient-il en disant l’entrepreneur. « Je suis de la vieille école. J’aime le gaz. Je le fais depuis 30 ans. Je pense que tu devrais reconsidérer.

La formation des sous-traitants peut combler le déficit d’apprentissage

Il y a des entrepreneurs qui sont enthousiasmés par les pompes à chaleur. Larry Nissman est l’un d’entre eux. En tant que directeur de l’environnement pour Phoenix Mechanical, il dessert la région du comté de Westchester à New York, où les fournaises au mazout étaient beaucoup plus courantes que l’électricité pour chauffer la maison, en particulier dans les bâtiments plus anciens. Au cours des cinq dernières années, dit Nissman, l’entreprise a commencé à recevoir beaucoup plus de demandes de systèmes électriques de CVC, un autre nom pour les pompes à chaleur.

“J’en utilise un dans ma propre maison et j’ai probablement économisé 900 $ cet hiver par rapport à ce que j’aurais dépensé pour utiliser du pétrole”, a-t-il déclaré. “J’utilise ma maison comme exemple pour illustrer aux gens ce à quoi vous pourriez vous attendre.”

Nissman utilise également sa maison comme exemple parce qu’il est frustré que les services publics et les fabricants de pompes à chaleur ne lui donnent pas d’études de cas réelles à utiliser avec les clients. S’ils le faisaient, a-t-il dit, cela aiderait à lutter contre le scepticisme et l’ignorance autour des pompes à chaleur et lui permettrait de dire aux propriétaires exactement combien ils pourraient économiser.

Ce n’est pas une idée révolutionnaire. “Vous recevez une formation des fabricants”, a-t-il déclaré. « Ils introduiront, par exemple, un nouvel équipement, une nouvelle pompe à chaleur, et ils viendront dans nos bureaux et nous en parleront. Et puis nous allons sur le terrain et en installons un chez quelqu’un et suivons la courbe d’apprentissage, principalement avec le câblage et les commandes. Et puis, au fur et à mesure que vous en faites de plus en plus, vous devenez plus à l’aise.

Bientôt, les entrepreneurs seront davantage incités à envisager sérieusement des alternatives électriques. L’IRA dépense des milliards sur sa durée de vie de 10 ans pour réduire le coût de l’adoption des véhicules électriques et des pompes à chaleur. En 2023, selon l’organisation à but non lucratif Rewiring America, axée sur l’électrification, les propriétaires deviendront éligibles à une gamme de remises en espèces et de crédits d’impôt pour améliorer l’efficacité énergétique et passer à l’électricité, y compris jusqu’à 2 000 $ pour les pompes à chaleur pour l’eau et le chauffage et le refroidissement, 1 600 $ disponibles pour l’étanchéité à l’air et l’isolation, et des incitations supplémentaires pour les ménages de la classe moyenne et à faible revenu, telles que 4 000 $ pour les panneaux électriques et 2 500 $ pour le nouveau câblage électrique.

La loi prévoit également 200 millions de dollars pour que les États mettent en place de nouveaux programmes de formation pour les entrepreneurs, en plus des 20 millions de dollars disponibles dans le cadre de la loi bipartite sur les infrastructures. Ceux-ci peuvent être conçus par les États comme ils le souhaitent, mais là où les experts ont déclaré que la formation était le plus nécessaire, c’est pour comprendre les avantages de base d’une pompe à chaleur, combien elle peut faire économiser aux consommateurs et les avantages pour le climat. Il existe une incitation supplémentaire pour les entrepreneurs à se mettre à jour sur leur technologie CVC, car la loi offre également un rabais pour chaque système électrique CVC qu’ils installent dans les ménages à revenu moyen et faible.

Être un client mieux éduqué aidera

Il y a beaucoup de choses à faire pour électrifier complètement la maison : même si parfois, il suffit de remplacer un appareil électroménager, dans d’autres cas, le panneau électrique peut devoir supporter plus de charge, le câblage peut devoir être changé et l’isolation amélioré. Ce type de projet nécessite forcément plusieurs entrepreneurs.

Espérons que le jour viendra où trouver un expert pour installer des systèmes électriques de CVC ne sera plus si hasardeux. Dix ans plus tard, Ari Matusiak de Rewiring America espère que ce ne sera pas aux consommateurs de contrôler les entrepreneurs, mais aux décideurs politiques de s’assurer que les systèmes électriques gagnent sur leurs seuls mérites.

“Je pense que lorsque nous regardons en arrière [Inflation Reduction Act], nous dirons que les États-Unis sont passés d’un marché de combustibles fossiles à un marché électrique efficace », a-t-il déclaré. Les ménages, espère-t-il, deviendront les principaux bénéficiaires de la transition.

Entre-temps, cependant, j’ai interrogé des experts pour savoir quels seraient leurs conseils pour trouver un entrepreneur passionné par la technologie électrique.

L’une des questions les plus importantes qu’une personne doit se poser est de savoir combien de fois l’entrepreneur a installé des thermopompes électriques. S’il n’y en a que quelques-uns ou s’ils essaient de vous en dissuader, c’est un signe qu’ils n’ont pas l’expérience que vous recherchez. Il est également important de vous assurer d’obtenir une consultation sur la façon d’améliorer l’efficacité énergétique de la maison grâce à l’isolation; Sealed recommande de le faire au moins une fois tous les 10 ans.

Méfiez-vous également des ventes incitatives d’une technologie dont vous n’avez pas nécessairement besoin. Les maisons plus anciennes peuvent avoir besoin d’un nouveau câblage et d’un panneau électrique capable de gérer plus de puissance, mais si vous avez déjà des appareils électriques, comme une cuisinière à gaz hybride et un four électrique, vous n’en aurez peut-être pas besoin, a expliqué Stewart. Il suggère de demander un test spécifique appelé calcul de charge, qui indiquera à l’entrepreneur si vous avez vraiment besoin de dépenser des milliers de dollars pour un nouveau disjoncteur.

L’argument moral pour passer par tous ces maux de tête pour un ménage électrique est qu’il diminue votre contribution à la pollution de l’environnement et au changement climatique. Mais il y a aussi une raison purement égoïste à cela : cela vous fait économiser à long terme, tout en créant un environnement plus confortable à l’intérieur de la maison.

En fait, la PDG de Sealed, Lauren Salz, est convaincue que les arguments moraux ne sont pas nécessaires. Les entrepreneurs n’ont pas besoin d’être des guerriers du climat ; ils ont juste besoin d’être informés sur les mérites de la pompe à chaleur.

« Les gens achètent des pompes à chaleur parce qu’ils pensent que c’est formidable d’avoir un système combiné de chauffage et de refroidissement », a-t-elle déclaré. « Ils aiment le fait qu’ils soient super silencieux. Et de nombreux propriétaires sont également préoccupés par la santé d’avoir du pétrole et du gaz dans leur maison. Surtout, dit-elle, les gens achètent des pompes à chaleur parce qu’ils veulent une « meilleure qualité de vie ».