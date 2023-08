L’électrification des voitures et le chauffage domestique briseront-ils le réseau électrique du Canada?

Le gouvernement encourage les Canadiens à passer du gaz aux véhicules électriques et de du chauffage aux combustibles fossiles aux pompes à chaleur électriques dans le cadre du plan du Canada pour atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Cela a incité de nombreux Canadiens, y compris les lecteurs de CBC News, à se demander : cela ne brisera-t-il pas la grille ? Comment notre système électrique gérera-t-il cette charge supplémentaire ? Et le passage à l’électricité augmentera-t-il les factures d’énergie du Canadien moyen ?

Voici un examen plus approfondi.

Le défi pour notre réseau

Plus tôt ce mois-ci, lorsque le gouvernement fédéral annoncé de nouveaux règlements pour amener le réseau canadien à zéro net d’ici 2035, Ça disait sa modélisation montre plus de 400 milliards de dollars sont nécessaires pour remplacer les installations vieillissantes et accroître la capacité de production du réseau électrique du pays. Sans de tels investissements, selon le gouvernement, le Canada pourrait ne pas être en mesure de répondre à la pression exercée sur le système par les systèmes de chauffage et de climatisation électriques, les véhicules électriques et la croissance démographique et économique.

REGARDER | Gouv. publie une feuille de route pour la transition vers une alimentation électrique nette zéro d’ici 2035 :

Gouv. publie une feuille de route pour la transition vers une alimentation électrique nette zéro d’ici 2035 Le gouvernement fédéral affirme dans un projet de règlement publié jeudi qu’il a un plan pour rendre le réseau électrique canadien plus propre, dans le but qu’il soit neutre en carbone d’ici 2035. Mais les critiques disent que ce plan fera grimper les prix et rendra peut-être l’électricité moins fiable.

Rapports de l’Agence internationale de l’énergie et l’Institut canadien du climat en 2022 ont découvert que le Canada doubler ou tripler la capacité de son réseau électrique d’ici 2050 pour atteindre son objectif net zéro. Il aurait également besoin de plus de stockage de batterie et serait suffisamment agile pour s’adapter aux pics de demande des véhicules électriques et des systèmes de chauffage domestique. Sinon, les risques pourraient aller de la non-réalisation de nos objectifs climatiques aux pannes de courant et autres problèmes de fiabilité.

La bonne nouvelle est que de nombreuses personnes, y compris les auteurs du rapport, pensent que c’est réalisable.

« Rendre les systèmes électriques plus grands, plus propres et plus intelligents est techniquement et économiquement faisable », indique le rapport.

Nous avons encore du temps – jusqu’à présent

Francis Bradley, président et chef de la direction d’Électricité Canada, qui représente les services publics d’électricité à travers le Canada, a déclaré que c’est en partie parce que l’électrification des transports et du chauffage domestique sera un processus graduel, et objectifs du gouvernement rendre la croissance de la demande quelque peu prévisible.

« Nous n’allons pas passer de véhicules sans électricité à des véhicules uniquement électriques », a-t-il déclaré. « Et même en 2036, il y aura encore beaucoup de voitures sur la route qui ne seront pas électriques. »

Il a ajouté que l’électrification et la demande croissante d’électricité sont déjà en cours et que, jusqu’à présent, le système canadien est prêt.

Des éoliennes tournent à Orono, en Ontario, en 2017. Plusieurs rapports indiquent que le Canada doublerait ou triplerait la capacité de son réseau électrique d’ici 2050 pour atteindre son objectif net zéro. (Frank Gunn/La Presse Canadienne)

Augmenter notre système électrique de la quantité nécessaire peut sembler difficile, mais « doubler quelque chose sur 25 ans n’est en fait pas si difficile », a-t-il déclaré. « C’est une croissance de trois pour cent par an. Mais vous devez le faire régulièrement chaque année. »

Le rapport de l’Institut canadien du climat estime que pour répondre à la demande croissante d’électrification, le Canada doit, en moyenne, augmenter la capacité du système à un rythme trois à six fois plus rapide qu’au cours de la dernière décennie, jusqu’en 2050.

« L’échéance de 2035 du gouvernement fédéral pour parvenir à un système d’électricité net zéro ne laisse aucune place au retard », a-t-il ajouté.

REGARDER | L’Alberta met en pause les nouveaux projets d’énergie renouvelable :

L’Alberta suspend ses nouveaux projets d’énergie renouvelable Le gouvernement provincial demandera à l’organisme de réglementation des services publics de l’Alberta de suspendre les approbations pour les nouveaux projets d’électricité renouvelable pendant qu’il étudie les lacunes dans les règles de développement actuelles. Pour plus de contexte, nous avons contacté Evan Pivnick de Clean Energy Canada.

Le rapport indique qu’agir tôt pourrait réduire considérablement les coûts en stimulant l’innovation, en évitant les actifs bloqués et les systèmes sous-construits.

L’impact des pompes à chaleur électriques

À l’heure actuelle, la façon dont les gens chauffent leur maison varie beaucoup d’un bout à l’autre du pays, tout comme l’impact du passage aux thermopompes électriques. Au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, par exemple, la majorité des foyers utilisent des plinthes chauffantes électriques inefficaces.

Brendan Haley, directeur de la recherche sur les politiques à Efficacité Canada, basé à l’Université Carleton à Ottawa, a déclaré que si celles-ci étaient remplacées par des pompes à chaleur plus efficaces, « nous finirions par utiliser moins d’électricité » dans ces provinces.

Les zones qui dépendent fortement du chauffage aux combustibles fossiles en ce moment pourraient voir une augmentation de la demande globale d’électricité si elles se décarbonent. Par exemple, Mario Chiarelli, un consultant en efficacité énergétique basé à Toronto, a estimé que la conversion des 650 000 maisons chauffées au gaz naturel de Toronto en thermopompes de pointe doublerait la demande d’électricité de la ville une augmentation d’environ 5 000 mégawatts.

Mais une étude réalisée en 2021 par Efficacité Canada ont constaté que si l’isolation était améliorée « assez significativement » pour l’ensemble du parc immobilier du Canada, les bâtiments du pays consommeraient en fait moins d’électricité, même si leurs systèmes de chauffage étaient entièrement électrifiés.

« Je ne dis pas qu’il n’y aura pas besoin d’approvisionnement en électricité supplémentaire », a déclaré Haley, « mais cela indique certainement que les améliorations de l’enveloppe du bâtiment constituent une partie importante de la solution. »

L’impact des VE

UN Étude de 2020 commandée par Ressources naturelles Canada ont constaté que, sur la base des objectifs fédéraux en matière de véhicules électriques, les véhicules électriques consommeront 156,5 térawattheures d’électricité par an d’ici 2050, soit l’équivalent de 22,6 % de l’électricité consommée dans le pays en 2020.

Mais les planificateurs du réseau électrique interrogés pour l’étude ont déclaré ne pas s’inquiéter de cette croissance. Au lieu de cela, ils considéraient les véhicules électriques comme « une opportunité commerciale plutôt qu’un risque ou une vulnérabilité ».

En effet, les véhicules électriques stockent de grandes quantités d’électricité et ont tendance à être flexibles quant au moment de leur recharge, car ils sont garés la plupart du temps.

Lisa DeMarco, PDG et associée principale de Resilient LLP, un cabinet d’avocats canadien axé sur la fourniture de conseils sur le changement climatique et l’énergie, a souligné que « la plupart des heures de pointe du réseau ne sont pas les heures de pointe du trafic ».

(Photographie de Scott Galley/CBC)

Plus de nouveaux modèles de véhicules sortent également avec charge bidirectionnelle ce qui pourrait potentiellement leur permettre de réinjecter de l’énergie dans le réseau en cas de besoin — quelque chose que disent les services publics pourrait être une « ressource qui change la donne ».

Comment le rôle du réseau et de ses utilisateurs va changer

Bradley dit qu’à l’avenir, les utilisateurs d’électricité ne seront pas des consommateurs, ils seront des « prosommateurs » – à la fois en puisant dans le réseau et en l’alimentant, à partir de dispositifs de production d’électricité tels que des panneaux solaires sur le toit et des dispositifs de stockage tels que des batteries de véhicules électriques.

REGARDER | Enmax Power révèle les résultats d’une nouvelle étude sur les véhicules électriques :

Enmax Power révèle les résultats d’une nouvelle étude sur les véhicules électriques Selon Enmax, une façon de répondre à la demande croissante d’électricité pourrait être d’offrir des tarifs plus bas pendant les heures creuses. Ils ont récemment mené un projet pilote offrant des incitations financières aux propriétaires de véhicules électriques qui rechargent la nuit, et la société affirme que cela a été un succès. Colleen Underwood de la CBC a les détails.

La tarification de l’électricité sera probablement plus dynamique, évoluant avec l’offre et la demande pour gérer les pointes, et la technologie aidera les clients à en profiter.

« Nous pouvons modifier le calendrier des différentes demandes d’une manière qui ne gêne pas les ménages et permet même aux clients de commencer à vendre des services au réseau et d’être payés pour cela », a déclaré Haley.

Le rapport de l’Institut canadien du climat indique que rendre la demande d’électricité plus flexible sera un élément clé pour préparer le réseau à un avenir net zéro. « De nombreuses technologies de flexibilité clés sont disponibles dans le commerce aujourd’hui », a-t-il ajouté. « Et leurs coûts continuent de baisser. »

La transition électrique va-t-elle faire grimper les prix de l’électricité ?

Oui, dit François. « Il y aura inévitablement une pression à la hausse sur le prix de l’électricité. »

Mais il dit que cela sera compensé par le fait que les Canadiens utiliseront moins de combustibles fossiles et dépenseront donc moins pour eux.

DeMarco a déclaré que les clients pourraient également profiter de leur rôle accru dans le réseau.

« Si vous recevez une redevance ou si vous réinjectez une partie de l’énergie électrique que vous stockez dans votre batterie dans le réseau à ces heures de pointe, [that] pourrait en fait se traduire par une économie nette pour le client. »

REGARDER | La demande de véhicules électriques nécessite des changements de système d’alimentation :

La demande de véhicules électriques entraîne la nécessité de modifier le système d’alimentation La demande de véhicules électriques pourrait devenir un fardeau important pour le système électrique à moins que des changements ne soient apportés, note un nouveau rapport.

L’Institut canadien du climat estime que les coûts de l’énergie pour les Canadiens diminuera d’environ 12 % d’ici 2050 l’année où le Canada est censé atteindre le zéro net, en raison de prix de l’électricité plus bas et moins volatils par rapport aux combustibles fossiles.

Cependant, son nouveau rapport note que les coûts peuvent être répartis de manière inégale à travers le pays et peuvent être plus élevés pour les Canadiens qui vivent dans des régions qui dépendent actuellement fortement de la production de combustibles fossiles. Ils pourraient également nuire de manière disproportionnée aux personnes à faible revenu et saper le soutien à la transition vers le zéro net. Il recommande aux gouvernements d’utiliser les fonds publics pour défrayer les coûts des investissements dans le réseau électrique pour les contribuables.

Les gouvernements et les services publics canadiens font-ils ce qu’il faut?

Haley et DeMarco ont tous deux déclaré que les décideurs politiques canadiens sont en retard sur les autres pays et les États américains en ce qui concerne la planification de l’électrification de masse.

DeMarco a déclaré que la planification du système électrique canadien ne regarde généralement que quelques années dans le futur, sans tenir compte de l’impact à long terme de la croissance des conditions météorologiques extrêmes et de la transition énergétique mondiale. C’est différent d’endroits comme l’Europe, où les services publics ont fait de la modélisation à long terme.

Le rapport de l’Institut canadien du climat a relevé un certain nombre de défis stratégiques et politiques, tels qu’un mauvais alignement entre la politique et les incitatifs fédéraux en matière d’électricité, les politiques provinciales et territoriales et les objectifs nets zéro.

Le premier problème est quelque chose que le gouvernement fédéral visait à résoudre dans son projet de Règlement sur l’énergie propre la semaine dernière . Ils sont soutenus par un engagement de plus de 40 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, prévu dans le budget fédéral de 2023 pour soutenir le secteur canadien de l’électricité propre au moyen de mesures fiscales, de financement public et de subventions.

Mais l’Alberta et la Saskatchewan ont jusqu’à présent déclaré qu’elles n’appliqueraient pas le règlement.

REGARDER | Saskatchewan. Le premier ministre qualifie l’objectif fédéral de zéro net d’ici 2035 d’« impossible » et d’« inabordable » :

Saskatchewan. Le premier ministre qualifie l’objectif fédéral de zéro net d’ici 2035 d' »impossible » et d' »inabordable » Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a tenu une conférence de presse mardi matin décrivant le plan de production d’électricité de la province pour l’avenir, qui comprend un objectif net zéro pour 2050 – 15 ans plus tard que l’objectif fédéral.

L’Institut canadien du climat a également constaté que les incitations à la coordination interrégionale et aux connexions au réseau électrique entre les régions sont faibles.

DeMarco a noté que davantage d’infrastructures de transport sont nécessaires pour améliorer la coopération interprovinciale en matière d’électrification et de décarbonisation.

Le gouvernement fédéral a a proposé un prêt de 4,5 milliards de dollars pour la boucle de l’Atlantique, qui élargirait les connexions au réseau électrique entre le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse afin d’offrir un meilleur accès à l’électricité renouvelable, comme l’énergie hydroélectrique du Québec. Mais il n’a pas encore conclu d’entente avec les provinces .

La boucle de l’Atlantique élargirait les connexions au réseau électrique entre le Québec et le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse pour fournir un meilleur accès à l’électricité renouvelable, comme l’hydroélectricité du Québec. (Radio-Canada)

« Les régulateurs de l’énergie et les décideurs politiques pourraient faire un meilleur travail de coordination entre les systèmes énergétiques », a déclaré DeMarco. « Je pense que nous devons surmonter nos silos juridictionnels. Nous devons vraiment commencer à travailler davantage ensemble. »

Mais elle aussi pense que c’est possible.

« Je pense que le Canada a tous les bons ingrédients non seulement pour rattraper [on net-zero electricity]mais pour diriger. »