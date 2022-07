L’électricité s’éteint à la télévision en direct alors que le météorologue met en garde contre les pannes d’électricité au Texas

Plusieurs régions du Texas, aux États-Unis, ont connu des vagues de chaleur aiguës au cours de la semaine dernière et le mercure ne semble pas diminuer de sitôt dans l’État du sud. Un présentateur météo diffusait des avis de chaleur et des avertissements sur d’éventuelles pannes de courant à la télévision en direct lorsque le courant du studio d’information s’est éteint. à l’aide d’un générateur. Herzog montrait les températures extrêmement élevées dans diverses parties du Texas. «Nous avons ce genre de chaleur sur les principales populations. Vous obtenez un gros tirage sur cette demande électrique », a déclaré Herzog et à ce moment précis, le studio s’est éteint.

Partageant la vidéo sur Twitter, Herzog, dans la légende, a écrit: “Ce moment où vous êtes en direct à la télévision en train de parler du temps chaud au Texas qui pourrait conduire à des pannes d’électricité… et puis le courant s’éteint.” Regarde:

À ce moment-là, vous êtes à la télévision en direct et parlez du temps chaud au Texas qui pourrait entraîner des pannes d’électricité… puis le courant s’éteint. 😳 pic.twitter.com/R2lkgxyKHi – Travis Herzog (@TravisABC13) 13 juillet 2022

Alors que le studio s’assombrissait, Herzog a déclaré: «Il semble que nous ayons pu passer à l’alimentation du générateur. Nos lumières viennent de s’éteindre. Quelques instants plus tard, les lumières se rallument. Les nouvelles météorologiques étaient diffusées vers 3 heures de l’après-midi.

Il s’avère que cela s’est produit à nouveau lors de l’émission du soir également. Partageant un autre clip, Herzog a écrit: “Je ne plaisante pas … cela vient de se produire ENCORE lors de mon émission de 17 heures.” Il a ajouté: “Peut-être que c’est juste ma personnalité électrisante, peut-être pas. Mais cette fois, je m’attendais à ce qu’Ashton Kutcher vienne au coin de la rue et dise : “Tu as été PUNKÉ !” », se référant à la caméra cachée de l’acteur – émission de télé-réalité pratique.

Regardez le clip ici :

Je ne plaisante pas… c’est juste arrivé ENCORE lors de mon émission de 17 heures. Peut-être que c’est juste ma personnalité électrisante, peut-être pas. Mais cette fois, je m’attendais à ce qu’Ashton Kutcher vienne au coin de la rue et dise : « Vous avez été PUNKÉ ! Une petite explication… (1/3) pic.twitter.com/GC0GzAqK0B – Travis Herzog (@TravisABC13) 13 juillet 2022

La chaleur excessive au Texas pousse les réseaux électriques au-delà de leurs limites. À Houston, comme l’a rapporté le Washington Post, les températures ont atteint 105 degrés Fahrenheit, ce qui en fait la “journée de juillet la plus chaude de l’histoire de la ville”.

