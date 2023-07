L’électricité est rétablie pour des milliers de personnes du côté ouest du lac Okanagan

Une sous-station défectueuse a causé une panne de courant pour plus de 12 500 clients de BC Hydro du côté ouest du lac Okanagan. (BC Hydro)

MISE À JOUR : 13h55

L’électricité a été rétablie pour les clients de BC Hydro à West Kelowna, Peachland et Summerland.

Cependant, 36 clients de BC Hydro à l’ouest de Westside Road restent dans l’obscurité en raison d’un incendie sur un poteau électrique qui s’est déclenché peu avant 9 heures du matin.

On ne sait pas quand le courant sera rétabli dans la région de Break Lake Main Road.

C’est la deuxième fois en une semaine que les clients de BC Hydro du côté ouest du lac Okanagan voient leur service interrompu.

Le 5 juillet, près de 15 000 clients ont été privés d’électricité pendant plusieurs heures. On ne sait pas ce qui a causé cette panne.

Des milliers de clients de BC Hydro sont privés d’électricité du côté ouest du lac Okanagan.

Une sous-station défectueuse a provoqué la panne de West Kelowna, Peachland et Summerland juste après 13 h

La panne touche plus de 12 500 clients.

Des équipes seraient sur place et le courant devrait être rétabli sous peu.

