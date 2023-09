L’électricité est rétablie au Nigeria après une panne à l’échelle nationale causée par une panne du réseau électrique

ABUJA, Nigeria (AP) — Le Nigeria a connu jeudi une panne de courant à l’échelle nationale pendant environ 10 heures après l’effondrement du réseau électrique du pays en raison d’un incendie, ont rapporté les autorités et les sociétés de distribution d’électricité du pays.

Le réseau s’est effondré à plusieurs reprises ces dernières années, et la dernière panne a touché les 36 États du Nigeria ainsi que la capitale Abuja, avant que l’électricité ne soit rétablie dans la plupart des régions du pays.

Un incendie dans l’une des centrales électriques du pays a entraîné « de fortes baisses de fréquence » qui ont entraîné une panne du réseau tôt jeudi, a déclaré Adebayo Adebulu, ministre nigérian de l’énergie, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« L’incendie a été complètement maîtrisé, et plus de la moitié des connexions sont désormais établies et le reste sera entièrement rétabli en un rien de temps », a déclaré Adebulu jeudi après-midi.

La Enugu Electricity Distribution Company (EEDC), qui fournit de l’électricité au sud-est du Nigeria, a publié plus tôt un communiqué annonçant l’effondrement du « système total ». « En raison de cette évolution… nous ne sommes pas en mesure de fournir des services à nos clients », a déclaré la porte-parole de l’entreprise, Emeka Ezeh.

De telles pannes de courant sont courantes au Nigeria, qui est aux prises avec une infrastructure énergétique délabrée qui a provoqué de fréquentes coupures de courant.

Le Nigeria, riche en pétrole mais pauvre en énergie, produit quotidiennement en moyenne 4 000 mégawatts d’électricité – dont il est incapable de distribuer une partie – pour une population de plus de 210 millions d’habitants, bien loin des 30 000 mégawatts par jour dont les autorités ont déclaré avoir besoin.

L’approvisionnement en électricité étant insuffisant, des millions d’habitants dépendent de générateurs à essence pour leur production d’électricité. Cependant, les prix de l’essence ont plus que doublé cette année après que le gouvernement a mis fin à des décennies de subventions, et de nombreux ménages et entreprises ont eu du mal à trouver une source alternative d’approvisionnement en électricité.

Chinedu Asadu, Associated Press