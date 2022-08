L’électricité est rétablie au centre-ville de Toronto après une panne de plusieurs heures

L’électricité a été rétablie dans le centre-ville de Toronto après qu’une panne généralisée a provoqué des perturbations majeures dans la ville jeudi.

Hydro One a confirmé la restauration vers 20 heures, affirmant qu’environ 10 000 résidents et entreprises qui ont été privés d’électricité pendant la majeure partie de l’après-midi et de la soirée ont désormais l’électricité.

“Merci à toutes les personnes concernées pour votre patience et votre compréhension. Nous partagerons une déclaration fournissant plus d’informations sous peu”, ont déclaré les responsables. dit sur les réseaux sociaux.

Les responsables ont déclaré que la panne avait probablement été causée par une grande grue qui avait heurté une ligne de transmission à haute tension plus tôt dans la journée.

“Nous savons que cela a rendu la journée exceptionnellement difficile pour beaucoup d’entre vous, et nous apprécions votre patience”, a déclaré Hydro One dans un tweeter accompagné d’images de la grue qui semblait flotter sur une barge dans le quartier Port Lands de la ville.

Le site d’une collision entre une barge transportant une grue et des lignes électriques, à Toronto, le jeudi 11 août 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Christopher Katsarov

Plusieurs pâtés de maisons du quartier financier et du secteur des rues Yonge et Dundas, y compris la place Yonge-Dundas elle-même, ont perdu l’électricité juste après 12h30.

Les grands écrans qui affichent habituellement des publicités dans cette zone étaient également en panne.

Parmi les autres zones touchées par la panne, citons le quartier général de la police de Toronto, le marché St. Lawrence, l’hôtel de ville de Toronto et le centre Eaton, qui a été contraint de fermer partiellement à un moment donné, mais a depuis rouvert.

Les acheteurs sont montrés devant le Eaton Centre lors d’une panne de courant massive au centre-ville de Toronto jeudi.

Les services de transport de Toronto ont déclaré que la panne s’étendait sur au moins un rayon de quatre pâtés de maisons.

La carte des pannes de Toronto Hydro montrait que les zones de la rue College à l’autoroute Gardiner et entre le prolongement Bayview et l’avenue University étaient sans électricité.

Une carte montrant les pannes de courant à Toronto est visible sur cette image. (Hydro de Toronto)

Toronto Hydro a déclaré au CP24 plus tôt dans la journée qu’une grande grue dans le quartier de Port Land avait heurté une ligne de transmission à haute tension, même s’il n’était pas clair à ce moment-là si c’était la cause de la panne.

Une grue qui a heurté une ligne de transmission à haute tension au centre-ville de Toronto le jeudi 11 août 2022. (Twitter/Hydro One)

Dans un tweet de suivi, Hydro One – qui a travaillé aux côtés du service public d’électricité de la ville tout au long de la panne – a presque confirmé que l’impact de la grue était la source de la panne avec des images jointes du “circuit de transmission qui a été affecté”. ”

On ne sait pas comment la grue a pu entrer en contact avec la ligne à haute tension qui a laissé une si grande partie du centre-ville sans électricité.