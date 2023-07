L’électricité déréglementée arrive à Lubbock, au Texas

Les habitants de Lubbock, au Texas, se préparent à la déréglementation de l’électricité depuis l’année dernière. Il semble qu’ils devront attendre encore un peu.

Le conseil municipal a voté à l’unanimité en février 2022 pour déplacer la ville d’environ 261 000 habitants vers un marché de l’énergie concurrentiel, permettant aux habitants de choisir parmi des dizaines de détaillants agréés.

Pour atteindre cet objectif, l’alimentation électrique locale doit être redirigée du Southwest Power Pool vers l’Electric Reliability Council of Texas.

ERCOT supervise déjà près des trois quarts du Texas, y compris des centres de charge urbains à Austin, Dallas, Houston et San Antonio. Quelque 70% de Lubbock est déjà sur ERCOT, mais les responsables de Lubbock Power & Light ont déclaré qu’ils étaient déterminés à ouvrir l’ensemble du marché à la concurrence dans son ensemble, « car c’est le seul moyen juste et équitable d’effectuer cette transition ».

Continuer à lire: Ces États ont dérégulé l’électricité : le pour et le contre

Le calendrier initial prévoyait que les résidents sélectionnent un fournisseur en août, le changement officiel ayant lieu en octobre.

Mais les plans ont fait mouche : en avril, un groupe de coopératives énergétiques du Texas et du Nouveau-Mexique a contesté la Règlement de 77,5 millions de dollars LP&L a accepté de payer pour sortir du réseau électrique de Southwest Power Pool. Ils ont fait valoir que l’accord ne faisait pas assez pour les protéger d’éventuelles retombées financières.

La Federal Energy Regulatory Commission, qui doit approuver le plan, a demandé plus de temps pour examiner la demande de LP&L.

De ce fait, le transfert définitif des clients vers ERCOT a été retardé.

Bien qu’aucun délai strict n’ait été fixé, documents présenté lors d’une réunion de la Commission des services publics d’électricité en mai suggèrent que la période de sélection commencera désormais au premier trimestre de l’année prochaine, peut-être dès janvier 2024.

Sur la base du calendrier précédent, les clients commenceraient alors à être desservis par leur nouveau fournisseur d’ici mars.

Les partisans disent que le plan de déréglementation n’a pas été déraillé, juste retardé.

« Je ne pense pas que le dépôt mette en péril l’ensemble du processus », a déclaré Michael Lee, PDG d’Octopus Energy USA, basé à Houston, l’un des fournisseurs agréés pour la région.

Lubbock Power & Light n’a pas répondu à une demande de commentaire. Mais les responsables de la société, le troisième plus grand service public d’électricité municipal de l’État, ont déclaré qu’ils pensaient également que le « mouvement historique » obtiendrait le feu vert.

« Dès que nous obtenons l’approbation fédérale, cela signifie que nous pouvons déplacer le reste des clients », a déclaré le porte-parole de LP&L, Matt Rose, lors de la réunion du 16 mai. le Lubbock Avalanche Journal a rapporté. « Une fois que ce client final est migré, cela lance le compte à rebours officiel jusqu’à la concurrence. »

Continuer à lire: Comment changer de compagnie d’énergie

Une fois la concurrence lancée, LP&L continuera à transporter de l’électricité et à entretenir le réseau de la région, mais ne sera plus un fournisseur d’énergie à Lubbock.

La pause donnera aux résidents plus de temps pour choisir leur fournisseur. S’ils n’en sélectionnent pas avant la nouvelle date limite, ils seront assignés au hasard à Octopus, Reliant Energy ou TXU Energy.

Cela garantit qu’ils ne se retrouvent pas sans électricité, mais ils rateront l’occasion de magasiner pour un plan qui répond le mieux à leurs besoins.

« La déréglementation garantit que les consommateurs peuvent choisir parmi plusieurs entreprises et bénéficier de prix compétitifs, de services plus innovants et de la liberté de sélectionner un fournisseur en fonction de facteurs qui comptent pour eux, tels que les options d’énergie renouvelable ou le service client », a déclaré Jake Edie, senior directeur marketing chez Clean Energy Associates, a déclaré CNET précédemment.

Pour plus d’informations sur les tarifs et les entreprises d’électricité du Texas, vérifier ChoisissezEnergy.comqui, comme CNET, appartient à Red Ventures.