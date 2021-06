L’électricité au charbon entrera dans l’histoire en octobre 2024, un an plus tôt que prévu

La combustion du charbon pour produire de l’électricité sera relégué à l’histoire en octobre 2024 – un an plus tôt que prévu initialement – ​​promet le gouvernement.

Les ministres espèrent que cette décision persuadera d’autres pays d’appeler également le temps sur l’énergie au charbon lors du sommet de l’automne Cop26 – présenté comme la dernière chance pour le monde d’éviter une urgence climatique.

Sa contribution au mix électrique du Royaume-Uni est déjà passée d’environ 40 % de moins qu’il y a dix ans à seulement 1,8 % l’an dernier, dont plus d’un tiers provient désormais de l’éolien.

Le nouvel engagement, signalé par Boris Johnson plus tôt cette année, signifie l’interdiction de l’énergie au charbon sans relâche, sans la technologie pour capturer et enterrer les émissions de dioxyde de carbone produites.

Mais il ne s’applique qu’à la production d’électricité, à l’exclusion des autres utilisations du charbon comme dans l’industrie sidérurgique.

Il y a eu un tollé plus tôt cette année lorsque le gouvernement a ouvert la voie à une nouvelle mine de charbon à coke, destinée à être utilisée dans la production d’acier, en Cumbria – avant de se retirer, après les critiques.

Le gouvernement a également été critiqué par ses conseillers climatiques indépendants pour n’avoir aucun plan viable pour atteindre l’engagement d’émissions « zéro nettes » d’ici 2050.

Néanmoins, Alok Sharma, le président de la Cop26, a déclaré : « La prochaine décennie sera décisive pour notre planète et le moyen le plus puissant pour faire la différence est de mettre fin à notre dépendance au charbon.

«Avant la Cop26, j’espère que le pas décisif du Royaume-Uni vers un avenir plus propre et plus vert enverra un signal clair aux amis du monde entier que l’énergie propre est la voie à suivre.

« L’impact de cette étape sera bien plus grand si nous pouvons amener le monde avec nous, et donc notre désir de soutenir une transition énergétique propre et juste est au cœur de mes discussions sur la route de la Cop26. »

Il n’y a que trois centrales au charbon opérationnelles au Royaume-Uni, depuis que les unités de Drax dans le nord du Yorkshire ont été mises en veilleuse en mars, et toutes devraient déjà fermer d’ici octobre 2024.

Cela signifiera la fin de l’ère qui remonte à la première centrale électrique au charbon au monde, sur Holborn Viaduct à Londres, qui a ouvert ses portes en 1882.

L’annonce intervient alors que l’on critique l’approbation imminente d’un nouveau projet pétrolier et gazier en mer du Nord, au large des îles Shetland, qui devrait extraire 150 millions de barils de pétrole.

Ce montant équivaudrait à l’exploitation de 16 centrales électriques au charbon pendant un an, tandis que la mise en place et l’alimentation de la plate-forme pétrolière émettront plus de trois millions de tonnes de carbone sur la durée de vie du projet.

Le projet ne sera pas couvert par l’engagement du gouvernement d’évaluer si les nouveaux développements sont « compatibles avec les objectifs du Royaume-Uni en matière de changement climatique » – car il a été autorisé pour l’exploration en 2001 et 2004.