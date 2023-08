L’électricité a été rétablie dans 1 000 propriétés Shuswap, dont 3 000 sont toujours privées en raison d’un incendie de forêt

Les travaux se poursuivent pour rétablir l’électricité dans les communautés Shuswap touchées par l’incendie de forêt de Bush Creek East.

Lors de la mise à jour du mardi 29 août sur l’incendie, le directeur du centre des opérations d’urgence du district régional de Columbia Shuswap (CSRD), Derek Sutherland, a remercié les équipes de BC Hydro « qui ont quitté leurs familles et leurs maisons pour venir nous aider et rétablir le courant. »

«Je crois vraiment qu’Hydro met tout en œuvre pour nous rétablir un peu d’électricité afin que nous puissions poursuivre notre phase de récupération», a déclaré Sutherland, ajoutant que le rétablissement du service téléphonique pourrait prendre des semaines après le rétablissement de l’électricité.

Dans son propre communiqué de presse du 29 août, BC Hydro a déclaré que l’incendie de forêt de plus de 43 000 hectares de Bush Creek East avait endommagé environ 27 kilomètres de lignes électriques, nécessitant le remplacement de 430 poteaux et de 66 pièces d’équipement. L’électricité a été rétablie pour environ 1 000 clients dans la zone où l’accès a été accordé. Cependant, BC Hydro a ajouté qu’il était trop tôt pour dire quand l’électricité sera rétablie pour les 3 000 clients concernés restants.

« Une évaluation complète des dégâts est toujours en cours et ces chiffres devraient augmenter », a déclaré BC Hydro, ajoutant que plus de 120 travailleurs sont dans la région pour soutenir les efforts de restauration et que davantage de ressources sont disponibles si nécessaire.

« Grâce au soutien supplémentaire sur le terrain, les travaux devraient s’accélérer considérablement dans les prochains jours », a déclaré BC Hydro. « À ce jour, BC Hydro a remplacé 50 poteaux électriques et a creusé environ 130 trous en vue d’installer des poteaux supplémentaires. Une dizaine de travées de câbles ont déjà été retendues.»

Lors de la mise à jour sur les incendies du CSRD, Mike McCulley, responsable de l’information sur les incendies du BC Wildfire Service (BCWS), a déclaré que certains membres de son équipe travaillant à Lee Creek avaient été déplacés vers la région de Magna Bay où ils travaillaient sur une ligne de garde le long du flanc est de cet incendie. D’autres équipes travaillent également dans ce domaine.

McCulley a déclaré que l’incendie restait très visible à Sorrente, ce qui est déconcertant pour les habitants. Il a déclaré qu’une ligne de garde avait été construite d’un côté de l’incendie et d’un autre parallèle à Sorrente.

« Nous avons suspendu la construction des gardes pour aujourd’hui et rapproché nos équipes de la communauté… pour faire face à tout ce qui pourrait survenir », a déclaré McCulley, ajoutant que les équipes de protection des structures patrouilleraient de jour comme de nuit, prêtes à répondre si nécessaire.

Interrogé sur la formation/certification continue des résidents de North Shuswap afin qu’ils puissent travailler sur l’incendie, McCulley a déclaré que 17 d’entre eux travaillaient hier avec les équipes du BCWS et que « nous sommes vraiment heureux de les avoir ».

« Ils fournissent beaucoup d’expertise, ils ont une puissance supplémentaire sur la ligne, nous les avons intégrés à nos propres équipages, aux équipages de nos unités du service de lutte contre les incendies de forêt de type 1 de la Colombie-Britannique et à d’autres, afin que ce soit sûr et qu’ils comprennent les tactiques et les objectifs de la journée.

McCulley a qualifié les citoyens formés de « pompiers de première ligne… et non de gens qui ne comprennent pas le métier ».

Pour répondre aux préoccupations concernant la détérioration des aliments dans le nord de Shuswap, Sutherland a déclaré que des poubelles avaient été placées dans la caserne de pompiers du service d’incendie de Celista, au marché de Scotch Creek et au magasin de Ross Creek.

« Je crois que nous en avons également un à Lee Creek, si ce n’est déjà fait, et c’est pour prendre soin de la nourriture avariée qui se trouve dans ces réfrigérateurs et congélateurs, et pour s’assurer que les problèmes liés à la faune sont réduits au minimum », dit Sutherland.

Pour les personnes qui ont perdu des structures dans l’incendie, Sutherland a déclaré que le processus de notification personnelle avait commencé et que cela prendrait un peu de temps. Il a encouragé ceux qui attendaient avec impatience cet appel téléphonique à nous contacter.

Sutherland a également rappelé à ceux qui utilisent actuellement les services de soutien d’urgence de renouveler leur soutien avant leur expiration. À ce sujet, Sutherland a déclaré que le centre des services de soutien d’urgence déménagerait le jeudi 31 août et rouvrirait le lundi 4 septembre au Fairfield Inn and Suites. Il sera ouvert de 9h à 16h et pourra être contacté au 250-833-8360. Pour plus d’informations, visitez csrd.bc.ca.

