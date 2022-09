L’élection québécoise et un carrefour politique

Radio

Durée 24:59

Pendant des décennies, les électeurs québécois ont fait le choix entre le Parti libéral provincial et le Parti québécois (PQ). Mais en 2018, cela a changé. François Legault a mené la Coalition Avenir Québec (CAQ) à une victoire écrasante en offrant aux électeurs une option entre le fédéralisme des libéraux et l’accent mis par le PQ sur la souveraineté. Lundi, la province retourne aux urnes pour sa première élection après la pandémie, au milieu d’une crise des soins de santé et de deux projets de loi très controversés sur les droits individuels. Alors que Legault devrait toujours remporter la majorité, la plus grande question est de savoir qui formera l’opposition officielle. Aujourd’hui, Jonathan Montpetit, de CBC, nous raconte ce qui s’est passé pendant la campagne pour le poste de premier ministre et ce que les résultats pourraient dire sur la consolidation du nationalisme conservateur dans la province.