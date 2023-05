L’élection provinciale de lundi mettra-t-elle l’Alberta sur une trajectoire de « collision continue » avec Ottawa?

La conclusion des élections provinciales en Alberta lundi marquera une autre étape dans les relations fédérales-provinciales, souvent caractérisées ces dernières années par une coopération tendue ou une opposition pure et simple.

Là où les analystes politiques de l’Alberta parlent souvent des trois « régions » électorales de la province – Edmonton, Calgary et les régions rurales – Ottawa a également été au centre de l’attention tout au long de la campagne.

L’opposition au gouvernement fédéral est une « ligne de base » pour les deux principaux partis albertains, a déclaré Corey Hogan, commentateur politique et stratège, dans une entrevue à l’émission CBC La maison diffusé samedi.

« Certainement [NDP Leader] Rachel Notley a été plus mesurée dans ses réponses, mais personne ne dira pendant cette élection, dans cette province, ‘J’ai l’intention d’être un bon partenaire de collaboration avec le gouvernement fédéral de Justin Trudeau' », a déclaré Hogan.

Danielle Smith, qui dirige le Parti conservateur uni, a cherché à tourner le sentiment anti-Ottawa à son avantage tout au long de la campagne, cherchant à lier Notley, Trudeau et le chef du NPD fédéral Jagmeet Singh dans l’esprit des électeurs. Pendant ce temps, Notley a cherché à se distancer de ses homologues fédéraux.

Le désir d’être considéré comme l’option la plus modérée s’est reflété dans les commentaires de la candidate néo-démocrate Diana Batten, s’exprimant sur La maison.

« Nous ne sommes pas le NPD d’autrefois, et les conservateurs ne sont pas les conservateurs d’autrefois, n’est-ce pas? Quand je pense au NPD de l’Alberta, nous ne sommes pas à l’extrême gauche. Nous sommes presque centristes », a déclaré Batten.

Les publicités d’attaque des conservateurs unis critiquent le temps de Notley en tant que premier ministre de l’Alberta et la relient au premier ministre Justin Trudeau. (Parti conservateur uni/YouTube)

Au-delà du positionnement politique, la relation de l’Alberta avec Ottawa a également été une question politique clé pour le NPD et l’UCP, avec des conséquences importantes en fonction des résultats des élections de lundi.

Si l’UCP devait conserver le contrôle de la législature, a déclaré Lisa Young, professeur de sciences politiques à l’Université de Calgary, il se concentrerait probablement sur les questions entourant le pétrole et le gaz, plutôt que sur des préoccupations telles que les paiements de péréquation.

« Je pense que tout sera question d’émissions de gaz à effet de serre, de législation climatique et de la capacité de l’Alberta et de la Saskatchewan à développer des ressources naturelles. Ce sera la conversation constitutionnelle, et je pense que ce sera très conflictuel », a déclaré Young.

Interrogé sur la relation avec Ottawa lors d’un événement cette semaine, Smith a pivoté directement vers l’énergie.

« Je dirais que l’une des choses que nous devions faire, c’est que nous devions envoyer un message clair à Ottawa qu’ils doivent respecter notre juridiction — et je pense qu’ils commencent à comprendre cela, qu’ils ne peuvent pas simplement valser et essayer de nous dicter comment gérer nos ressources et comment gérer notre réseau électrique », a-t-elle déclaré.

Les dirigeants disent qu’ils défendront l’Alberta

Notley, quant à elle, a déclaré lors d’un événement distinct cette semaine qu’elle avait l’habitude de tenir tête au gouvernement fédéral tout en obtenant des résultats.

« Malgré tout leur air chaud sur cette question au cours des dernières années, ni le [Progressive Conservatives] ni l’UCP ne peut indiquer un seul pipeline vers les eaux de marée sous leur direction », a-t-elle déclaré, faisant référence au projet d’expansion du pipeline de Trans Mountain.

Young a déclaré que les néo-démocrates ne s’engageraient probablement pas sur ce qu’on a appelé les politiques de «pare-feu» de l’UCP – y compris la création d’un corps de police provincial ou d’un régime de retraite distinct de l’Alberta.

Trudeau, à droite, s’assoit avec Smith lors d’une réunion fédérale-provinciale sur les soins de santé, à Ottawa en février. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

La loi sur la souveraineté, adoptée par Smith à la fin de l’année dernière, est incluse dans – et potentiellement habilitante – certaines de ces politiques proposées. Le projet de loi controversé représente un défi au pouvoir fédéral dans la province, permettant théoriquement à l’Alberta d’ignorer les lois fédérales.

« J’espère que c’est une mesure législative que nous n’aurons pas à utiliser », a déclaré Rebecca Schulz, une candidate de l’UCP qui siège au cabinet provincial depuis 2019.

« Nous avons vu notre chef, Danielle Smith, travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral lorsqu’il s’agit de choses comme la garde d’enfants, les soins de santé. Mais il y a des domaines où nous ne sommes pas d’accord. Nous mettrons toujours les Albertains, nos moyens de subsistance, nos opportunités en premier. . »

Dans une interview sur Rosemary Barton en direct diffusé dimanche, le maire de Calgary, Jyoti Gondek, a souligné que l’approche sur des questions telles que la politique environnementale à partir de maintenant devrait être coopérative.

« Donc, si la loi sur la souveraineté était destinée à envoyer un message, elle l’a fait. Nous devons maintenant travailler en partenariat et trouver la solution que le gouvernement fédéral souhaite apporter pour qu’elle fonctionne réellement pour tout le monde.

Le commentateur politique Hogan a déclaré qu’un autre gouvernement Smith entraînerait la possibilité que des « choses étranges » se produisent en Alberta et une « collision continue » avec Ottawa.

« Attention, car les élections ont des conséquences, et ces conséquences pourraient être importantes pour la Confédération. »