L’élection primaire d’Oswego est un territoire inexploré pour le greffier du comté de Kendall – Shaw Local

Les républicains d’Oswego ont présenté à la greffière de longue date du comté de Kendall, Debbie Gillette, un nouveau défi.

Ce sera pour elle d’organiser une élection primaire partisane d’hiver avant le scrutin consolidé du printemps pour les bureaux municipaux.

Avec deux républicains en lice pour le président du conseil d’administration du village d’Oswego et six membres du GOP déposant pour trois sièges d’administrateur disponibles au conseil d’administration, il semble qu’il y aura des élections primaires le 28 février.

“Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons nous pencher”, a déclaré Gillette. “Nous ne savons pas combien de bureaux de vote nous aurons besoin.”

Gillette n’est pas encore certaine du coût non plus, mais sait qu’il sera considérable. Les bureaux de vote, les juges électoraux, le temps du personnel et d’autres dépenses entreront dans la conduite de la primaire.

Le taux de participation aux élections consolidées, qui comprennent les courses municipales, scolaires, de parcs et de bibliothèques, est toujours notoirement faible, et Gillette a déclaré que pour une primaire consolidée, il devrait être encore moins élevé.

À partir de l’élection consolidée de 2017, certains candidats aux bureaux du village d’Oswego ont commencé à attacher l’étiquette républicaine à leur nom sur le bulletin de vote.

“Nous n’aurions pas besoin de cette primaire s’ils se présentaient tous en tant qu’indépendants comme ils l’ont fait dans le passé”, a déclaré Gillette.

Le président du conseil d’administration du village d’Oswego, Troy Parlier, est contesté dans sa candidature à la réélection par Brian Thomas. Les deux hommes se sont classés républicains. Le principal vainqueur affrontera le démocrate Ryan Kauffman, un ancien administrateur, lors des élections générales du 4 avril.

Pendant ce temps, les administrateurs sortants se présentant comme républicains étaient James T. Marter II et Terry Olson. Robert Lockwood, Michael J. Wirtz, Sarah Zemeda et Jason Kapus ont également déposé sous la bannière du GOP.

Les trois premiers votants de la primaire républicaine s’affrontent contre les trois candidats à l’administration qui se sont présentés comme démocrates, dont Karin McCarthy-Lange, Luis Perez et Andrew Torres.

McCarthy-Lange et Perez ont tous deux déjà siégé au conseil d’administration.