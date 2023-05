L’élection présidentielle turque se dirige vers un second tour après qu’Erdogan manque de peu la victoire pure et simple

L’élection présidentielle turque sera décidée lors d’un second tour, ont déclaré lundi les responsables électoraux, après que le président sortant Recep Tayyip Erdogan a devancé son principal adversaire, mais n’a pas remporté une victoire pure et simple qui prolongerait son régime de plus en plus autoritaire dans une troisième décennie.

Le vote du second tour du 28 mai déterminera si le pays stratégiquement situé de l’OTAN reste sous l’emprise ferme du président ou peut s’engager dans une voie plus démocratique promise par son principal rival, Kemal Kilicdaroglu.

Alors qu’Erdogan a gouverné pendant 20 ans, les sondages d’opinion avaient suggéré que la course pourrait toucher à sa fin et qu’une crise du coût de la vie et des critiques sur la réponse du gouvernement à un tremblement de terre dévastateur en février pourraient redessiner la carte électorale.

Au lieu de cela, la retraite d’Erdogan a été encore moins marquée que prévu – et avec son alliance conservant son emprise sur le parlement, il est maintenant en bonne position pour gagner au second tour.

Les nations occidentales et les investisseurs étrangers étaient particulièrement intéressés par le résultat en raison du leadership peu orthodoxe d’Erdogan sur l’économie et des efforts souvent mercuriels mais réussis pour placer la Turquie au centre de nombreuses négociations diplomatiques majeures. À un carrefour entre l’Est et l’Ouest, avec une côte le long de la mer Noire et des frontières avec l’Iran, l’Irak et la Syrie, la Turquie a été un acteur clé sur des questions telles que la guerre en Syrie, les flux migratoires vers l’Europe, les exportations de céréales ukrainiennes et l’expansion de l’OTAN. .

Kemal Kilicdaroglu, le dirigeant de 74 ans du Parti républicain du peuple pro-laïc de centre-gauche, s’adresse dimanche à ses partisans au siège de son parti à Ankara. (The Associated Press)

Les résultats préliminaires après le vote de dimanche ont montré qu’Erdogan avait remporté 49,51%, Kilicdaroglu 44,88% et le troisième candidat, Sinan Ogan, 5,17%, selon Ahmet Yener, le chef du Conseil électoral suprême. Aucun candidat n’ayant obtenu plus de 50%, le vote se transforme en un second tour.

Lors de la dernière élection présidentielle de 2018, Erdogan a obtenu 52,6 % des voix au premier tour, l’emportant d’emblée.

Erdogan au pouvoir depuis 2003

Même s’il est devenu clair qu’un second tour était probable, Erdogan, qui a gouverné la Turquie en tant que Premier ministre ou président depuis 2003, a décrit le vote de dimanche comme une victoire à la fois pour lui-même et pour le pays.

« Le fait que les résultats des élections n’aient pas été finalisés ne change rien au fait que la nation nous a choisis », a déclaré Erdogan, 69 ans, à ses partisans aux premières heures de lundi.

Il a dit qu’il respecterait la décision de la nation.

Kilicdaroglu semblait plein d’espoir pour une éventuelle victoire.

« Nous allons absolument gagner le second tour … et apporter la démocratie », a déclaré Kilicdaroglu, 74 ans, affirmant qu’Erdogan avait perdu la confiance d’une nation qui exige désormais un changement. Kilicdaroglu et son parti ont perdu toutes les élections présidentielles et parlementaires précédentes depuis qu’il a pris le pouvoir en 2010, mais ont augmenté leurs voix cette fois.

Le candidat de droite Ogan n’a pas précisé qui il soutiendrait si les élections se terminaient par un second tour. On pense qu’il a reçu le soutien d’électeurs nationalistes désireux de changement après deux décennies sous Erdogan, mais qui n’étaient pas convaincus par la capacité de l’alliance à six partis dirigée par Kilicdaroglu à gouverner.

Un homme regarde les résultats des élections à la télévision alors qu’il se fait couper les cheveux à Istanbul lundi. (Dylan Martinez/Reuters)

Les résultats des élections ont montré que l’alliance dirigée par le Parti de la justice et du développement au pouvoir d’Erdogan semblait conserver sa majorité au parlement de 600 sièges, bien que l’assemblée ait perdu une grande partie de son pouvoir après un référendum qui a donné à la présidence des pouvoirs législatifs supplémentaires adoptés de justesse. en 2017.

Les résultats donnent probablement un avantage à Erdogan : expert

L’AKP d’Erdogan et ses alliés ont obtenu 321 sièges à l’Assemblée nationale, tandis que l’opposition en a remporté 213 et les 66 restants sont allés à une alliance pro-kurde, selon les résultats préliminaires.

Howard Eissenstat, professeur agrégé d’histoire et de politique du Moyen-Orient à l’Université St. Lawrence de New York, a déclaré que ces résultats donneraient probablement à Erdogan un avantage lors d’un éventuel second tour, car les électeurs ne voudraient pas d’un « gouvernement divisé ».

Certains électeurs ont déclaré que le vote montre à quel point la Turquie est devenue polarisée.

« Je ne suis pas contente du tout », a déclaré l’électrice Suzan Devletsah. « Je m’inquiète pour l’avenir de la Turquie. »

La première électrice Sena Dayan a déclaré qu’elle avait voté à Istanbul pour Erdogan et son alliance. Elle aurait préféré une victoire pure et simple pour Erdogan, mais a fait valoir que le second tour se révélerait être une leçon importante.

« Erdogan a trop confiance en lui, mais les gens ont un peu brisé cette confiance en disant » oui, parfois nous ne vous soutenons pas « , et je pense que c’est bien pour le gouvernement de revenir sur certaines erreurs et mieux pour notre avenir », dit-elle.

Comme les années précédentes, Erdogan a mené une campagne très controversée. Il a dépeint Kilicdaroglu, qui avait reçu le soutien du parti pro-kurde du pays, de collusion avec des « terroristes » et de soutien à ce qu’il a appelé les droits LGBTQ « déviants ». Dans le but de séduire les électeurs durement touchés par l’inflation, il a augmenté les salaires et les retraites et subventionné les factures d’électricité et de gaz, tout en mettant en valeur l’industrie de la défense et les projets d’infrastructure de la Turquie.

Kilicdaroglu, pour sa part, a fait campagne en promettant d’inverser la répression de la liberté d’expression et d’autres formes de recul démocratique, ainsi que de réparer une économie battue par une inflation élevée et une dévaluation monétaire.

Mais au fur et à mesure que les résultats sont arrivés, il est apparu que ces éléments n’avaient pas secoué l’électorat comme prévu : le cœur conservateur de la Turquie a voté à une écrasante majorité pour le parti au pouvoir, la principale opposition de Kilicdaroglu remportant la plupart des provinces côtières de l’ouest et du sud. Le Parti de la gauche verte pro-kurde, YSP, a remporté les provinces à prédominance kurde du sud-est.