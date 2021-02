La vague de gauche s’est depuis apaisée; la plupart de ses dirigeants ont été accusés de corruption et de dépassement autoritaire. M. Correa lui-même a été reconnu coupable de corruption, fait l’objet de 35 autres enquêtes criminelles et ne peut plus se présenter.

Ici à Ciudad Bicentenario, un projet de logement soigné sur les pentes andines de la capitale, Quito, c’est sur Rafael Correa que les espoirs de surmonter le chevauchement des crises provoquées par une pandémie et une récession sont le plus suspendus.

Plus d’un tiers des électeurs disent qu’ils prévoient de voter pour M. Arauz, ce qui le place d’environ huit points de pourcentage devant M. Lasso et à portée de main d’une victoire pure et simple au premier tour de scrutin dimanche, selon un Jan. .28 moyenne de sondage compilée par Calcul électoral, un groupe de recherche équatorien. (M. Arauz pourrait l’emporter avec 40% des voix s’il a 10 points d’avance sur son plus proche rival.)

L’appel durable de M. Correa pourrait continuer une tendance régionale qui a vu les électeurs fatigués par la récession en Argentine et en Bolivie revenir au pouvoir les partis de populistes de gauche associés à des jours meilleurs et à des dépenses sociales.

«En tant que projet politique, nous voulons le retour des politiques qui ont produit tant de bien-être», a déclaré M. Correa dans une interview. Il a dit qu’il avait personnellement dit à M. Arauz qu’il avait été choisi comme candidat du mouvement et qu’il restait en «contact permanent» avec lui – affichant un groupe WhatsApp qui, selon lui, inclut son protégé comme preuve de cette connexion.

M. Correa, le président le plus ancien du pays depuis sa sortie de la dictature militaire en 1979, a gagné l’allégeance de beaucoup en apportant la stabilité à une nation autrefois en proie à des troubles politiques et économiques.

Il a remis une partie des revenus pétroliers du pays sous forme de subventions en espèces aux pauvres, et il a construit des écoles, des routes et des logements fortement subventionnés, comme les rangées d’immeubles à trois étages à Ciudad Bicentenario.

Mais l’économie s’est en grande partie arrêtée après la chute des prix du pétrole en 2014, et la pandémie a fait basculer la stagnation dans une crise paralysante. L’activité économique a diminué d’environ 9% l’année dernière, lorsque le coronavirus a laissé des centaines de cadavres dans les rues de la deuxième plus grande ville d’Équateur, Guayaquil.