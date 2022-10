L’élection présidentielle en Slovénie teste le gouvernement libéral

LJUBLJANA, Slovénie (AP) – Les électeurs slovènes se préparent à choisir un nouveau président lors d’une élection le week-end qui est considérée comme un test pour le gouvernement libéral de la nation de l’Union européenne, qui a pris le pouvoir aux populistes il y a six mois au milieu d’une crise croissante alimentée par le guerre en Ukraine.

Les sondages d’opinion avant le scrutin de dimanche suggèrent qu’aucun candidat ne recevra plus de la moitié des voix, le seuil nécessaire pour un triomphe immédiat. Dans ce cas, un second tour aura lieu trois semaines plus tard.

Sept candidats sont en lice, mais seuls trois sont considérés comme des prétendants sérieux à la présidence. L’ancien ministre des Affaires étrangères Anze Logar a mené les sondages pré-électoraux, mais les analystes disent qu’un vote au second tour pourrait produire un vainqueur différent.

Celui qui finira par gagner succèdera au président Borut Pahor, un politicien centriste qui a cherché à combler le clivage politique gauche-droite de la Slovénie au cours de sa décennie au pouvoir. Après avoir servi deux mandats complets, Pahor n’est pas éligible pour en solliciter un troisième.

Les sondages d’opinion ont initialement montré que Logar, qui a servi dans le précédent gouvernement de droite du Premier ministre Janez Jansa, suivait une novice politique centriste, Natasa Pirc Musar, une éminente avocate et militante des droits de l’homme. Pirc Musar représentait l’ancienne première dame américaine Melania Trump, née en Slovénie.

Mais alors que Pirc Musar a pris une solide avance au début de la campagne, sa cote de popularité est récemment tombée à environ 20 % à la suite de révélations sur les intérêts commerciaux de son mari et les prétendues manœuvres fiscales du couple.

Alors que la présidence est en grande partie cérémonielle en Slovénie, le chef de l’Etat est toujours considéré comme une personne d’autorité dans le pays alpin de 2 millions d’habitants. En cas de victoire de Pirc Musar, elle deviendrait la première femme à occuper le poste de présidente depuis l’indépendance de la Slovénie de l’ex-Yougoslavie en 1991.

Logar, qui se présente comme indépendant, a cherché à se débarrasser de la rhétorique de division de l’ancien Premier ministre Jansa et à se présenter comme un modéré. De récents sondages ont suggéré que Logar pourrait remporter environ 30% des voix dimanche malgré son appartenance au gouvernement populiste qui a été lourdement battu lors des élections législatives d’avril.

Jansa a été accusé de restreindre les libertés démocratiques et des médias pendant son mandat, ce qu’il a rejeté comme un complot de gauche. Un candidat soutenu par Jansa qui serait élu président représenterait un revers pour le gouvernement actuel, qui a adopté une approche libérale.

Une élection municipale le mois prochain et trois référendums forcés par le Parti démocratique slovène de Jansa pourraient fournir de nouvelles indications sur la position du gouvernement auprès des électeurs.

Dans la course présidentielle, le gouvernement a soutenu Milan Brglez, social-démocrate et membre du Parlement européen. Désormais troisième dans les sondages avec environ 17%, Brglez est entré en lice tard dans la campagne, des semaines après qu’un ancien favori du gouvernement se soit retiré de manière inattendue pour des raisons privées.

Les analystes disent qu’il est impossible de prédire qui se rendra au second tour prévu, mais ils s’attendent à ce que les électeurs modérés se mobilisent contre Logar dans un concours en tête-à-tête.

Janez Markes, chroniqueur au quotidien slovène Delo, a déclaré qu’un second tour était presque certain car aucun des principaux candidats n’était convaincant dans ses réponses aux préoccupations des citoyens concernant la guerre en Ukraine et les problèmes énergétiques en Europe.

“La sensibilité aux problèmes sociaux et à la justice sociale est plus élevée que par le passé”, a déclaré Markes.

Ali Zerdin, Associated Press