L’élection présidentielle colombienne oppose un ancien rebelle de gauche à un populiste

Le candidat colombien de gauche à la présidence, Gustavo Petro, pourrait entrer dans l’histoire lors du second tour de l’élection présidentielle de dimanche en devenant le premier candidat de gauche de son pays à être élu à ce poste.

Alors que les sondages sont très minces entre Petro et son adversaire populiste, Rodolfo Hernández, une victoire de la gauche ne sera que la dernière de plusieurs victoires à travers le continent.

Les critiques disent qu’une victoire socialiste en Colombie annulera des années de sacrifices et d’efforts pour mettre en œuvre et maintenir une politique de sécurité démocratique, de respect de la liberté, de renforcement de l’État de droit, de libre-échange, d’une plus grande ouverture sur le monde et même d’un engagement à devenir un pôle d’innovation et pionnier de l’économie orange (économie créative). Ils notent que toutes ces étapes, la stabilité et les institutions sont en danger.

Les États-Unis ont eu en Colombie un allié stratégique et un partenaire fiable, le joyau de la couronne qui, selon certains observateurs, pourrait être menacé dans un monde qui se reconfigure rapidement.

Petro aurait tenté de se distinguer des autres dirigeants de gauche à travers l’Amérique latine, promettant de ne briguer qu’un seul mandat.

« Soyez assuré que je ne chercherai pas à être réélu », a déclaré Petro, selon l’Associated Press, tout en ajoutant qu’il « respectera les lois. … Écoutez attentivement, cela inclut le respect du droit à la propriété privée ».

Les opposants à Petro disent qu’il n’a pas peur de cacher ses opinions, et ils craignent qu’il ne menace d’inverser et de changer complètement la réalité de la Colombie en s’alignant sur l’agenda socialiste du Forum de São Paulo, une organisation de politiciens de gauche du continent et les Caraïbes.

Ils craignent qu’une relation étroite avec le Venezuela, la Russie et la Chine ou des alliés tels que l’Iran ne puisse, à partir de là, étendre son influence néfaste dans toute la région.

Maria Clara Escobar, directrice exécutive de l’Instituto de Ciencia Política (ICP), a déclaré à Fox News Digital « un gouvernement Petro représente l’opportunité pour la gauche latino-américaine de consolider un bloc régional avec la capacité d’influencer au niveau géopolitique dans ses efforts pour atteindre une modification de l’ordre international en légitimant les dictatures de la région, en facilitant la pénétration de régimes autoritaires tels que la Russie, la Chine et l’Iran, en affaiblissant le cadre institutionnel interaméricain (Organisation des États américains) et en créant de nouveaux blocs politiques et diplomatiques régionaux, à partir desquels ils soutiendront l’affaiblissement de la démocratie régionale et de l’État de droit. »

Avec le début de la pandémie de COVID, les commentateurs affirment que le sentiment anti-establishment s’est accru en Amérique latine en raison d’un manque de croissance inclusive et de prospérité. Les effets économiques et politiques générés par le COVID-19 ont causé de l’inconfort et de la frustration chez les gens, ce dont Petro et d’autres politiciens ont profité.

Pourtant, alors que Petro a remporté le premier tour haut la main, les sondages se sont beaucoup rapprochés ces dernières semaines alors que son adversaire, Rodolfo Hernández, que certains dans les médias décrivent comme la réponse de la Colombie à Donald Trump, a réduit l’avance de Petro à une égalité statistique et a maintenant toutes les chances de gagner.

L’homme d’affaires millionnaire est devenu un phénomène des médias sociaux et s’est positionné parmi ceux qui rejettent la politique comme normale. Et, à la surprise de beaucoup, il est arrivé à la deuxième place, battant le candidat conservateur de l’establishment le mois dernier.

Pourtant, Hernández a adopté des positions différentes et est largement considéré comme un candidat populiste. À 77 ans, c’est un ancien maire qui a gagné son argent grâce à l’agriculture et à l’immobilier et a déclaré vouloir cibler la corruption et les dépenses inutiles.

Pourtant, d’autres disent qu’il a plus en commun avec le président du Mexique, López Obrador (AMLO), qu’avec Petro. C’est une préoccupation pour certains Colombiens car, pour eux, Petro représente une plus grande menace. Rodolfo, comme on l’appelle, n’est pas considéré comme si différent.

Hernández n’est affilié à aucun parti politique, et sa campagne pour devenir président a largement profité de son utilisation des médias sociaux, où la majeure partie de sa campagne aurait été menée.

Rodolfo a répété les slogans d’AMLO tels que « Ne volez pas, ne mentez pas et ne trahissez pas… Il ne peut y avoir de gouvernement riche avec des pauvres ».

Et Rodolfo ne cache pas son admiration pour le président mexicain, qui à son tour, soutient ouvertement Petro.

Les observateurs estiment que si les choix sont loin d’être idéaux, une présidence Petro sera problématique pour les États-Unis

La sénatrice colombienne Paola Holguin, membre du parti conservateur Centro Democratico, a déclaré à Fox News Digital que « Rodolfo est un ingénieur et homme d’affaires de Bucaramanga qui a obtenu de bons résultats pendant son mandat de maire ; il aime être politiquement incorrect, mais maintenant il est le seule garantie de maintenir la démocratie, la liberté et (les institutions).

« Ses principaux drapeaux sont l’austérité et la lutte contre la corruption. De l’autre côté, Gustavo Petro est un ancien guérillero du M-19 amnistié, ancien maire de Bogotá avec une administration douteuse qui a reçu le soutien de structures criminelles telles que l’ELN, les FARC et le Clan del Golfo (et) peut être défini comme un populiste de gauche radicale qui a été proche des dirigeants du Forum de São Paulo et du Groupe Puebla. »

Les analystes craignent que si Petro gagne, les États-Unis pourraient perdre un grand allié dans l’hémisphère et assister à la croissance continue de l’influence de la Russie, de la Chine et de l’Iran parmi ses voisins les plus proches.

La vague croissante de triomphes de la gauche en Amérique latine va du Mexique au Honduras, au Nicaragua, au Venezuela, en Bolivie, au Pérou, au Chili et à l’Argentine. Après la Colombie, le Brésil pourrait être le prochain domino à chuter vers la gauche si l’on en croit les premiers sondages au Brésil pour la prochaine élection présidentielle d’octobre.

Les commentateurs disent qu’il y a beaucoup en jeu dans l’élection de dimanche.

« Aucun président colombien ne pourra rompre cette alliance aussi facilement », a déclaré Joseph Humire, directeur exécutif du Center for a Secure Free Society. « Gustavo Petro peut essayer de le faire s’il est élu, mais comme Hugo Chávez au Venezuela, il lui faudra plus de quatre ans pour réaligner radicalement la politique étrangère de la Colombie. La Colombie partage plus que les politiques gouvernementales avec les États-Unis, nous partageons la culture. »

Quel que soit le vainqueur dimanche, la politique présidentielle colombienne changera radicalement et Washington devra s’adapter et se préparer, quel que soit le résultat.

