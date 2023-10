L’élection présidentielle au Libéria se dirige probablement vers un second tour, le plus serré depuis la fin de la guerre civile

MONROVIA, Libéria (AP) — L’élection présidentielle de mercredi au Libéria semblait se diriger vers un second tour, avec les meilleurs candidats au coude à coude et les votes presque entièrement comptés.

Le président George Weah, qui brigue un second mandat, a obtenu 43,8 % des voix, contre 43,4 % pour son principal adversaire Joseph Boakai, selon la Commission électorale nationale. Un candidat a besoin de plus de 50 % des voix pour gagner.

Une fois les votes de ce tour finalisés, le second tour aura lieu dans un délai de 15 jours.

Les élections du 10 octobre sont les plus serrées depuis près de deux décennies depuis la fin de la guerre civile qui a tué quelque 250 000 personnes.

Le décompte final devra attendre la fin de la semaine, date à laquelle un nouveau vote est attendu dans deux localités du comté de Nimba en raison du vol d’urnes, a indiqué la commission. Nimba est un bastion de l’opposition, mais le résultat ne modifiera pas de manière significative les résultats ni ne poussera qui que ce soit à franchir la ligne d’arrivée, ont déclaré les analystes.

Weah, 57 ans, ancienne star internationale du football, est arrivé au pouvoir il y a six ans lors du premier transfert démocratique du pouvoir dans ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis la fin des guerres civiles consécutives dans le pays entre 1989 et 2003.

Weah a remporté cette élection au milieu de grands espoirs suscités par sa promesse de lutter contre la pauvreté et de générer le développement des infrastructures dans la plus ancienne république d’Afrique. Son objectif, avait-il déclaré en 2017, était de faire passer le Libéria d’un pays à faible revenu à un pays à revenu intermédiaire.

Mais Weah a été accusé de ne pas avoir tenu ses promesses clés de campagne selon lesquelles il lutterait contre la corruption et garantirait que justice soit rendue aux victimes des guerres civiles du pays.

C’est la deuxième fois qu’il affronte Boakai, qu’il a battu avec plus de 20 % d’avance aux élections de 2017.

Boakai, qui a servi comme vice-président sous Ellen Johnson Sirleaf, la première femme dirigeante démocratiquement élue d’Afrique, a fait campagne en promettant de sauver le Libéria de ce qu’il a appelé le leadership défaillant de Weah, se surnommant lui-même et son colistier « Rescue 1 » et « Rescue 2 ».

De nombreux observateurs des élections pensaient qu’il y aurait un candidat tiers plus fort pour répartir le vote, mais cela n’a pas été le cas, a déclaré Ibrahim Al-bakri Nyei, analyste politique et directeur de l’Institut Ducor pour la recherche sociale et économique.

« Il n’y a pas de gagnant clair. Cela montre que le président est fort dans certains domaines, mais cela montre également qu’il existe un fort mécontentement de l’opinion publique à l’égard du gouvernement, compte tenu de l’énorme soutien dont bénéficie l’opposition », a-t-il déclaré.

___

L’écrivain d’Associated Press, Sam Mednick, à Dakar, au Sénégal, a contribué.

Mark N. Mengonfia, Associated Press