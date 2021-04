L’élection partielle de Hartlepool est un test majeur de la stratégie de Keir Starmer

L’élection partielle du 6 mai à Hartlepool présentera un test décisif significatif pour savoir si la stratégie de Keir Starmer pour reconquérir l’ancien «mur rouge» du Labour fonctionne, a déclaré un éminent expert électoral. L’indépendant.

Le parti travailliste a occupé la ville dans le nord-est de l’Angleterre depuis 1964, avec des majorités à cinq chiffres aussi récemment qu’en 2001, lorsque le suprémo du New Labour Peter Mandelson était député.

Mais le Brexit a bouleversé les attentes dans la circonscription, où le Brexit Party a remporté son deuxième meilleur résultat aux élections de 2019, avec 26% pour le fondateur du parti Richard Tice. Près de 70% des résidents de Hartlepool ont voté en faveur de la sortie de l’UE lors du référendum de 2016.

Avec seulement une poignée d’électeurs censés s’en tenir au nouveau véhicule de réforme britannique de Tice, la question qui domine la campagne est de savoir comment les anciens électeurs de Leave vont se diviser entre les conservateurs et les travaillistes.

Et ne pas conserver le siège porterait un coup dur à Starmer, qui ressent déjà des grondements de mécontentement face à des sondages inférieurs à la moyenne pour lui-même et le parti au niveau national, qu’il a imputé à un «rebond de vaccin» pour Boris Johnson.

Avec seulement 38% des voix en 2019, Mike Hill du Labour a peut-être dû sa victoire au Brexit en partageant le vote de congé avec le candidat conservateur sur 29%.

Et le professeur John Curtice de l’Université de Strathclyde a dit L’indépendant ce vote de jeudi sera un test de la stratégie de Sir Keir Starmer consistant à tenter de courtiser les électeurs travaillistes traditionnels en observant un vœu virtuel de silence sur le Brexit depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE il y a un an.

Les sondages ont jusqu’à présent montré un succès limité pour la stratégie, sans «aucune preuve tangible que le Parti travailliste se trouve dans une position nettement plus forte parmi les électeurs du congé qu’en 2019», a déclaré le professeur Curtice.

Après trois défaites consécutives aux élections générales, le parti travailliste est confronté à un choix profond qui sera fortement soulagé par le scrutin de Hartlepool, a-t-il déclaré.

«La présomption de la façon dont Starmer semble fonctionner est que la seule façon de revenir en arrière est de récupérer le terrain perdu parmi les électeurs de la classe ouvrière en congé», a déclaré le professeur Curtice.

Mais il a souligné que les grands succès du Labour jeudi devraient être dans les régions fortement pro-UE de Londres et d’autres régions soutenant le Reste qui organisent des élections au conseil.

Le candidat travailliste Paul Williams en campagne avec le chef du parti Sir Keir Starmer (Getty Images)

« L’autre réponse à la question serait de dire que vous devez accepter que vous êtes maintenant un parti de diplômés métropolitains socialement libéraux, écraser les démocrates libéraux et consolider tous les électeurs du reste », a-t-il déclaré.

Bien que M. Johnson ait été disposé à changer la coalition électorale dont les conservateurs recherchent le soutien, le parti travailliste a été «beaucoup plus contraint psychologiquement» à s’éloigner de son soutien traditionnel, a-t-il déclaré. La décision de Starmer de ne pas harceler le gouvernement à propos du Brexit a été motivée en grande partie par l’espoir de neutraliser la question de l’UE parmi les électeurs de Leave dans des sièges comme Hartlepool.

Mais le psephologue a averti: «Même si vous essayez de trouver comment faire face au désastre du résultat du Parti travailliste lors des trois dernières élections, il n’est pas clair que la réponse soit de pivoter vers le départ.»

Les recherches du professeur Curtice indiquent que les partisans du Brexit Party se sont divisés environ deux ou trois contre un en faveur des conservateurs dans les circonscriptions détenues par les travaillistes où le groupe de Nigel Farage ne s’est pas présenté en 2019, aidant à obtenir la majorité des Communes de M. Johnson sur le dos d’une éruption de sièges gagnés en les Midlands et le nord de l’Angleterre.

Si ce schéma se répète jeudi, le résultat de Hartlepool sera sur le fil du rasoir

La nature cruciale du concours explique la campagne féroce qui se déroule dans ce qui aurait été autrefois considéré comme une emprise travailliste à toute épreuve.

M. Johnson et le chancelier Rishi Sunak ont ​​fait le déplacement dans le nord de Teesside pour soutenir la candidate conservatrice Jill Mortimer, qui espère bénéficier d’une vague de soutien aux conservateurs dans la région qui a vu Ben Houchen élu maire de Tees Valley en 2017 et des sièges comme Darlington. , Redcar et Stockton South tombent aux mains des conservateurs en 2019.

Le candidat travailliste Paul Williams tente un retour rapide au parlement après avoir perdu Stockton South deux ans seulement après avoir été élu pour la première fois en 2017.

Médecin de 48 ans qui a servi sur la ligne de front de Covid, il était considéré comme un candidat idéal pour une élection partielle tenue au moment d’une pandémie. Mais les conservateurs ont cherché à lui attribuer la responsabilité des réductions des services de santé locaux, bien qu’il insiste sur le fait qu’il n’a joué qu’un rôle mineur dans les décisions en tant qu’administrateur de la santé et s’est depuis battu pour les restaurer.

Il a été critiqué localement pour son fort soutien à l’adhésion à l’UE lors du référendum, et a été contraint de s’excuser pendant la campagne pour un tweet historique faisant référence aux «milfs conservateurs».

Candidate conservatrice Jill Mortimer (PENNSYLVANIE)

Mme Mortimer est une agricultrice et conseillère locale du North Yorkshire qui affirme que la ville côtière a connu des difficultés parce qu’elle est «prise pour acquise» par les travaillistes. Elle promet de créer des emplois et des investissements pour remettre Hartlepool sur la bonne voie.

La première élection partielle du parlement de 2019 a été déclenchée après la démission de M. Hill, qui fait face à des allégations de harcèlement sexuel et de victimisation, ce qu’il nie.

Sont également candidats à l’élection: David Bettney (SDP); L’incroyable brique volante (Monster Raving Loony); Hilton Dawson (Nord-Est); Gemma Evans (égalité des femmes); Rachel Featherstone (vert); Adam Gaines (indépendant); Andrew Hagon (libéral démocrate); Steve Jack (Alliance pour la liberté); Chris Killick (indépendant); Sam Lee (indépendant); Claire Martin (patrimoine); John Prescott (Reform UK); Thelma Walker (indépendante); et Ralph Ward-Jackson (indépendant).