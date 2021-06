L’élection la plus sanglante du monde voit la tête décapitée jetée au bureau de vote alors que des bombes et des coups de feu affligent les sondages au Mexique

Une tête DÉCAPITÉE a été lancée sur un bureau de vote mexicain tandis que des sacs en plastique remplis de parties du corps, y compris des mains humaines, ont été retrouvés à proximité.

Des grenades ont également été lancées sur les électeurs alors que des dizaines de personnes ont été tuées lors de ce qui est surnommé l’élection de mi-mandat la plus sanglante au monde.

9 Des membres de la Garde nationale surveillent une scène où des assaillants inconnus ont laissé un sac en plastique contenant des restes humains près d’un bureau de vote Crédit : Reuters

9 Un soldat regarde arriver des véhicules transportant des isoloirs et des urnes électorales avant les élections de mi-mandat à Nahuatzen, au Mexique Crédit : Reuters

9 Troupes sur les lieux d’une cabine de vote où une tête coupée a été retrouvée Crédit : TROME

L’élection au Mexique a été l’une des plus violentes de son histoire, avec 97 politiciens massacrés et 935 agressés, selon le cabinet de conseil en sécurité Etellekt.

Les auteurs de cette violence horrible sont les syndicats du crime organisé et les cartels de la drogue du Mexique.

Ils veulent prendre le contrôle des gouvernements municipaux et des économies locales.

Les médias mexicains publient quotidiennement des histoires d’enlèvements, de meurtres de candidats, de menaces et d’attentats à la bombe.

Samedi, cinq volontaires électoraux ont été pris en embuscade et abattus sur une route de campagne alors qu’ils transportaient du matériel de vote.

Un employé d’une agence électorale gouvernementale a été abattu dans l’État de Tlaxcala, près de Mexico.

Une grenade inactive a été lancée dans un bureau de vote dans l’État de Mexico et des hommes armés ont volé du matériel électoral dans un bureau de vote à Sinaloa.

Trois douzaines de candidats ont été tués pendant les campagnes.

Presque toutes les victimes se présentaient pour l’un des 20 000 postes locaux, dont des maires et des conseils municipaux à gagner dans 30 États.

9 Des policiers citoyens montent la garde à la communauté nahuat d’Ayahualtempa, dans l’État de Guerrero Crédit : AFP

9 Les gens font la queue pour voter tandis que la police communautaire monte la garde dans un bureau de vote de la communauté nahuat d’Ayahualempa Crédit : AFP

Les manifestations extrêmes de violence publique – y compris la suspension de corps décapités sur des ponts – sont la méthode d’intimidation publique du cartel

Dans l’État de Guanajuato, le plus violent du Mexique, une femme qui s’est présentée comme candidate à la mairie après le meurtre de sa mère a remporté une victoire écrasante dans la ville de Moroleon.

Alors que les gens faisaient la queue pour voter dans le quartier Terrazas del Valle de Tijuana, un homme a lancé hier matin une boîte contenant une tête humaine.

Le suspect s’est enfui et est traqué par les flics.

Les 500 sièges de la chambre basse du Congrès fédéral sont à gagner, ainsi que 15 gouverneurs d’État et des milliers de postes de direction locaux dans le pays avec 93,5 millions de Mexicains éligibles pour voter.

Les observateurs décrivent l’élection comme la plus importante et la plus compétitive de l’histoire du Mexique.

9 Des membres de la Garde nationale et des policiers montent au sommet de véhicules transportant des isoloirs et des urnes électorales Crédit : Reuters

9 Les cartels ont été blâmés pour les élections les plus sanglantes au monde alors qu’ils tentaient de prendre le contrôle du gouvernement local

Le président Andrés Manuel López Obrador n’est pas lui-même en lice mais espère obtenir la majorité qualifiée au Congrès pour son parti au pouvoir, le Mouvement de régénération nationale (Morena) et ses alliés.

Les résultats préliminaires indiquent que la coalition du président a conservé son contrôle sur le Congrès lors des élections de mi-mandat mais a perdu sa majorité qualifiée à la chambre basse.

Le parti Morena a remporté entre 190 et 203 sièges après le jour du scrutin, selon les projections.