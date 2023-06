L’élection grecque pointe vers une résurgence de l’extrême droite

Les politiciens conservateurs et d’extrême droite ont remporté des victoires importantes lors des élections grecques le week-end dernier, des victoires qui pourraient signifier la poursuite de politiques d’immigration sévères et un regain d’intérêt pour la croissance économique dans le pays du sud de l’Europe. L’élection, qui maintient le parti de centre-droit Nouvelle Démocratie au pouvoir, suggère que les électeurs grecs restent motivés par la stabilité budgétaire et que les dirigeants de droite pourraient avoir un pied de plus en plus important dans l’Union européenne.

Le Parti conservateur de la Nouvelle Démocratie a remporté une victoire écrasante et a obtenu 158 des 300 sièges au Parlement, selon les dernières projections. Le résultat garantit au Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, descendant d’une puissante famille politique grecque qui a fait campagne pour augmenter les salaires et réduire le chômage, un second mandat dans ce rôle. La Nouvelle Démocratie a finalement battu son plus grand concurrent, le parti de gauche Syriza, remportant près de 41 % des voix contre 18 % pour l’opposition.

De plus, trois petits partis d’extrême droite ont eux-mêmes enregistré des gains, ce qui reflète une tendance observée ces dernières années dans toute l’Europe. Un parti nouvellement formé appelé les Spartiates – soutenu par Ilias Kasidiaris, le porte-parole emprisonné du parti politique néonazi interdit Aube dorée – a pu remporter plus de 3 % des voix, lui garantissant 13 sièges au parlement. Niki, un parti religieux connu pour s’opposer aux efforts de vaccination contre le Covid-19, et Elliniki Lysi, ou Greek Solution, un parti populiste d’extrême droite, ont également remporté suffisamment de voix pour obtenir leurs propres sièges.

Un autre mandat de la direction de la Nouvelle Démocratie de centre-droit devrait s’appuyer sur les percées économiques que le pays a réalisées à la suite d’une crise financière prolongée. Mitsotakis a déclaré qu’il se consacrait à restaurer la cote de crédit du pays, à stimuler l’économie en rendant les emprunts moins chers et en poussant à davantage d’investissements étrangers. Sa victoire est survenue malgré une tragédie récente qui a coûté la vie à des dizaines de migrants dans un naufrage, une collision ferroviaire qui a fait près de 60 morts, ainsi qu’un scandale impliquant l’écoute électronique d’opposants et de journalistes. En plus de se concentrer sur l’économie, Mitsotakis a adopté des politiques migratoires dures, y compris une clôture frontalière, après que la Grèce soit devenue une plaque tournante centrale pour les migrants cherchant à échapper à la guerre et aux conditions dangereuses au Moyen-Orient.

« Nos objectifs sont élevés et doivent être élevés dans un second mandat qui peut transformer la Grèce avec des taux de croissance dynamiques qui augmenteront les salaires et réduiront les inégalités », a déclaré Mitsotakis dans un discours post-électoral.

La marge de victoire de la Nouvelle Démocratie signifie qu’elle n’aura pas besoin de s’associer à d’autres groupes pour faire avancer son programme. Mais que les Spartiates et d’autres groupes d’extrême droite, qui ont fait campagne sur la rhétorique nationaliste et nativiste, soient au Parlement, certains observateurs s’inquiètent d’un virage à droite parmi une partie de la base électorale grecque.

« Il y a là une résilience surprenante », déclare Katerina Sokou du Conseil de l’Atlantique. « Je dirais qu’il y a un petit pourcentage de Grecs qui aspirent aux idées et flirtent avec le néo-nazisme, qu’ils en soient conscients ou non. »

L’attirance persistante de la droite en Grèce

L’élection de juin a enregistré un taux de participation légèrement inférieur à celui d’une élection précédente en mai : 52 % des électeurs ont participé, contre 61 % lors de la précédente. C’est une mise en garde à garder à l’esprit quant au résultat, note Sokou.

En mai, le parti de Mitsotakis a encore remporté la majorité des voix, avec une avance d’environ 20 % sur Syriza, mais n’a pas obtenu la majorité absolue. En raison d’une nouvelle règle qui donne des sièges supplémentaires au Parlement au parti qui remporte un deuxième tour de scrutin, la Nouvelle Démocratie a pu obtenir facilement cette majorité cette fois-ci.

Niki et Spartans ont également profité du second tour de scrutin, passant de 0 siège chacun en mai à 10 et 12 sièges, respectivement. Leur performance a peut-être été la partie la plus frappante du concours de juin, et le succès des Spartans a été particulièrement surprenant compte tenu de leur récente fondation et du soutien controversé de Kasidiaris.

Kasidiaris purge actuellement une peine de 13 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir dirigé Aube dorée, une organisation qui s’est livrée à une rhétorique raciste et xénophobe tout en perpétuant de violentes attaques de rue contre des migrants et des personnalités politiques de gauche. Les Spartiates sont également considérés comme une autre configuration d’Aube dorée, qui a vu l’un de ses autres partis successeurs banni des élections par le Parlement et la Cour suprême grecque en raison de ses liens criminels et de la menace qu’il représentait pour la démocratie.

Aube dorée est arrivée au pouvoir après la crise financière mondiale de 2009 et a longtemps été anti-immigrés, faisant pression pour les expulsions massives de migrants. Golden Dawn et ses alliés n’ont pas été en mesure d’obtenir des sièges au Parlement en 2019, mais la course de juin marque effectivement leur retour, du moins dans l’esprit.

Dévasté par la montée de l’extrême droite au parlement grec. Les membres de Golden Dawn sont revenus, via les Spartiates (Spartiates), un parti soutenu par l’ancien député européen de Golden Dawn emprisonné Kasidiaris.

La migration s’est avérée être un problème majeur en Grèce depuis 2015 et 2016, lorsque plus d’un million de migrants se sont rendus dans le pays, en raison des conflits militaires en Syrie, en Irak et en Afghanistan.

« Nous devons comprendre pourquoi un pays qui penchait traditionnellement vers la gauche a donné 35 sièges à l’extrême droite et ce qui peut être fait pour ramener les électeurs au centre sans compromettre l’avant-garde et les valeurs libérales », a déclaré Stella Ladi, politologue et professeur agrégé à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré à l’Associated Press. « C’est quelque chose de très inquiétant, voire choquant. C’est une période sombre pour la Grèce », a déclaré Akritas Kaidatzis, professeur associé à l’Université Aristote. dit NPR.

La résilience de l’extrême droite en Grèce a également été évidente dans toute l’Europe, signe que de telles opinions persistent encore plus largement dans la région alors qu’elle continue de faire face aux défis liés à l’immigration. Le parti finlandais anti-immigration d’extrême droite a également fait des percées lors des élections finlandaises du printemps dernier, et le parti d’extrême droite Alternative for Deutschland a remporté ses premières élections locales dimanche après avoir obtenu environ 10% du Bundestag lors des dernières élections nationales. Les prochaines élections en Espagne, prévues pour le 23 juillet, seront le prochain test de la force de l’influence de l’extrême droite en Europe.