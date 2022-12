L’élection est terminée. Vient maintenant la bataille pour les droits de vote en 2024

Le représentant de l’État, Bill Seitz, républicain et principal parrain du projet de loi sur les urnes et les bulletins de vote par correspondance, a déclaré que les plaintes des démocrates étaient plus instinctives que sérieuses.

“Beaucoup de mes collègues veulent éliminer totalement les boîtes de dépôt, et je me dis:” Eh bien, je ne pense pas pouvoir faire ça “”, a-t-il déclaré. “Certaines des idées de droite ne sont pas incorporées, et la gauche ne sera pas contente tant que les responsables de l’enceinte ne viendront pas chez vous et ne vous donneront le petit déjeuner au lit.”

Jen Miller, directrice exécutive de la section de l’Ohio de la League of Women Voters, a déclaré que l’enjeu était tout sauf insignifiant.

“Nous parlons de files d’attente plus longues, de bulletins de vote plus provisoires, d’un temps de traitement des résultats des élections plus long et de plus de confusion pour les électeurs”, a-t-elle déclaré. “Et la confusion est, de loin, l’ennemi numéro un de la participation électorale.”

Plus d’une douzaine de projets de loi déposés pour la prochaine session de l’Assemblée législative du Texas renforceraient les sanctions en cas de violation des élections, puniraient les procureurs locaux qui décident de ne pas porter plainte contre eux et renforceraient le pouvoir de l’État d’enquêter sur les résultats et les responsables des élections.

En Caroline du Nord, où les élections ont renversé le contrôle de la Cour suprême de l’État aux républicains, la législature dominée par le GOP semble avoir le champ libre pour remplacer les cartes gerrymandered des districts législatifs et du Congrès de l’État par les actuelles, non partisanes.