Deux jours après que le Collège électoral a confirmé la victoire du président élu Joseph R. Biden Jr., un comité du Sénat a fourni mercredi une plate-forme pour une autre série d’arguments juridiques spécieux et de mensonges sur la fraude électorale généralisée qui ont été rejetés à plusieurs reprises par les tribunaux du pays. pays. L’audience était le dernier effort du président républicain du comité de la sécurité intérieure, le sénateur Ron Johnson du Wisconsin, pour amplifier les affirmations et les préoccupations du président Trump. M. Johnson a précédemment utilisé son comité pour enquêter sur le fils de M. Biden, Hunter, et pour élever les théories marginales sur la pandémie de coronavirus. Bien que M. Johnson ait admis dans ses remarques liminaires que le vote frauduleux n’a pas affecté le résultat de l’élection, il a déclaré que «l’application laxiste, le refus d’une observation bipartisane efficace du processus électoral complet et le défaut d’être totalement transparent ou de mener des audits raisonnables ont conduit à une suspicion accrue. «La fraude s’est produite. L’élection a été volée à bien des égards », a déclaré à un moment donné le sénateur Rand Paul, républicain du Kentucky.

Ces affirmations sont fausses. La campagne Trump n’a pas réussi à fournir la preuve dans un certain nombre de poursuites judiciaires que les observateurs républicains n’avaient pas le droit d’assister à la compilation des votes. Les recomptages et les audits postélectoraux dans plusieurs États du champ de bataille ont soit conclu et reconfirmé La victoire de M. Biden, ou sont en cours. Il n’y a aucune preuve que l’élection a été «volée». Parmi les témoins appelés par M. Johnson figuraient trois hommes – deux avocats de M. Trump et un représentant de l’État de Pennsylvanie – qui ont tenté en vain d’annuler les résultats des élections. Ils comprenaient également Ken Starr, qui a représenté M. Trump lors de l’audience de destitution cette année. Même si plusieurs témoins ont insisté sur le fait qu’il y avait des preuves de fraude généralisée – et comme leurs allégations fait écho dans viral des postes sur les réseaux sociaux – Christopher C. Krebs, l’ancien chef de l’agence gouvernementale de cybersécurité, a déclaré que l’élection était la plus sûre de l’histoire américaine. Une réclamation rejetée de 200000 votes irréguliers dans le Wisconsin James Troupis, un avocat de M. Trump dans le Wisconsin, a affirmé que 200000 personnes avaient voté de manière irrégulière dans l’État. Il a fait valoir que l’acceptation de bulletins de vote par correspondance dans les comtés de Dane et de Milwaukee – deux bastions démocrates – avant le jour du scrutin violait la loi de l’État, et que ces votes devraient être rejetés. Mais la Cour suprême du Wisconsin rejeté le cas lundi, et un juge conservateur a déclaré que l’une des quatre demandes de M. Troupis était «sans fondement» et que le temps était écoulé pour les trois autres. Les juges aussi noté lors du procès que M. Troupis ne cherchait pas à lancer des bulletins de vote dans d’autres comtés qui utilisaient les mêmes procédures mais que M. Trump avait gagné.

Un membre républicain de la commission électorale de l’État a observé ce mois-ci que la campagne Trump «n’a fait aucune allégation de fraude lors de cette élection», mais a plutôt nivelé «des différends en matière de droit». « Aucune preuve » de 130000 cas de fraude électorale au Nevada De même, l’avocat de campagne de M. Trump au Nevada a utilisé l’audience pour ressasser de fausses allégations et des arguments rejetés par les tribunaux de l’État. L’avocat, Jesse Binnall, a déclaré que les experts de la campagne avaient identifié «130 000 cas uniques de fraude électorale» au Nevada et que leurs preuves n’avaient «jamais été réfutées, seulement ignorées». Un tribunal de district du Nevada a rejeté ces demandes et rejeté le procès ce mois-ci, et la Cour suprême du Nevada confirmé cette décision la semaine dernière. Le tribunal inférieur a déclaré qu’il n’avait trouvé «aucune preuve crédible ou fiable que les élections générales de 2020 au Nevada avaient été affectées par la fraude» et que le témoignage d’expert de la campagne «n’avait que peu ou pas de valeur». M. Binnall et d’autres membres de l’équipe juridique «n’ont prouvé sous aucune norme de preuve» leurs allégations concernant le vote double, le vote des personnes décédées et le vote des non-citoyens et des non-résidents, a écrit le tribunal. Affaires et économie Mis à jour 16 décembre 2020 à 14 h 57 HE Le Nouveau-Mexique envoie des paiements de 1 200 $ à environ 130 000 résidents sans emploi.

Comment gérez-vous les vacances en cas de pandémie? La plus haute cour de l’État, en confirmant cette décision, a écrit qu’elle avait demandé à la campagne Trump d’identifier les conclusions du tribunal de district avec lesquelles elle avait contesté, mais «les appelants n’ont fait état d’aucune constatation factuelle non étayée, et nous n’en avons identifié aucune». Réclamations rejetées concernant la Pennsylvanie Le représentant de l’État, Francis Ryan, de Pennsylvanie, a également répété un certain nombre d’allégations apparues dans le procès du Texas visant à rejeter les résultats des élections en Pennsylvanie et dans d’autres États swing. La Cour suprême a rejeté ce procès la semaine dernière. M. Ryan a déclaré qu’un portail de données avait initialement et à tort répertorié 508 112 bulletins de vote comptés dans le comté de Philadelphie, alors que seulement 432 873 bulletins avaient été délivrés aux électeurs. Il a ensuite reconnu que le chiffre de 500000 a été corrigé plus tard.

Il a également affirmé que l’État avait signalé que 3,1 millions de bulletins de vote avaient été envoyés par la poste, mais que le nombre était de 2,7 millions «la veille des élections». Pennsylvanie, en un dossier répondant au procès, a noté que l’analyse de M. Ryan était «fondamentalement erronée» et que le chiffre de 3,1 millions comprenait 2,7 millions de bulletins de vote par la poste et 400 000 bulletins de vote par correspondance. De plus, M. Ryan a exprimé son scepticisme quant à plus de 1500 votants ont déclaré avoir plus de 100 ans. Mais ce chiffre comprend des dizaines d’instances où un anniversaire est entré comme le 1er janvier 1900, comme espace réservé. Il est également cohérent avec les rapports du recensement et des Centers for Disease for Control and Prevention sur le nombre de personnes âgées Pennsylvanie et les États-Unis. M. Starr a soutenu séparément que la Pennsylvanie avait «violé de façon flagrante» la loi de l’État en élargissant le vote par correspondance. Un procès dans le même sens a été rejeté par la Cour suprême de l’État, qui a ensuite été confirmée par la Cour suprême des États-Unis. Une référence trompeuse à la commission Carter-Baker M. Johnson et M. Starr ont également cité des responsables démocrates qui avaient précédemment soulevé des préoccupations concernant la sécurité électorale pour suggérer que les républicains étaient injustement décriés dans leurs efforts pour faire la lumière sur la question. « Je ne me souviens pas que les médias ou qui que ce soit d’autre aient accusé ces huit démocrates du Congrès de se livrer, de citer, de charlatans et de théories du complot, sans citation », a déclaré M. Johnson en lisant des passages de trois lettres écrites par des sénateurs démocrates. Ces trois lettres concernaient efforts étrangers potentiels à pirater un logiciel de sécurité électorale et l’implication de sociétés de private equity dans les entreprises qui fabriquent du matériel électoral. M. Starr a évoqué à plusieurs reprises une commission de 2005 dirigée par l’ancien président Jimmy Carter et l’ancien secrétaire d’État James A. Baker III qui a émis un «avertissement» concernant les bulletins de vote par correspondance.