WASHINGTON (AP) – L’élection présidentielle de 2020 est terminée. Mais les efforts sans fondement du président Donald Trump pour le saper, et les conséquences de ces actions non démocratiques, persisteront en Amérique bien plus longtemps.

Il est de plus en plus clair qu’il n’y a aucun fait, aucune preuve et aucune décision de justice qui dissuadera Trump d’essayer d’induire les Américains en erreur sur la victoire du président élu Joe Biden. Et Trump n’a pas été seul dans cet effort; de nombreux républicains se sont tenus à ses côtés ou se sont tenus à l’écart en silence, y compris 126 membres du GOP de la Chambre qui ont soutenu une offre pour que la Cour suprême invalide la victoire de Biden dans quatre États clés.

Le tribunal a catégoriquement rejeté l’affaire vendredi soir.

Trump a répondu sur Twitter vendredi soir: « La Cour suprême nous a vraiment laissé tomber », mais il a juré de « continuer à se battre! »

Les actions de Trump et de ses alliés ont révélé une réalité frappante à propos de l’Amérique: de nombreux législateurs de l’un des deux principaux partis politiques du pays sont soit prêts à soutenir les efforts visant à annuler des élections libres et équitables, soit refusent de se prononcer contre une telle campagne.

Cela permet aux politiciens de remettre en question l’intégrité de toute élection si les résultats ne vont pas à un parti ou à un candidat, une notion dangereuse qui est susceptible d’éroder davantage la confiance des Américains dans le gouvernement et de tester la durabilité des institutions démocratiques du pays. .

Avec le président en exercice ouvrant la voie et des médias amicaux prêts à amplifier ses affirmations, le résultat est que des millions d’Américains resteront probablement convaincus que la victoire de Biden était illégitime et que l’élection était frauduleuse. Selon un sondage de l’Université Quinnipiac cette semaine, 77% des républicains pensent qu’il y a eu une fraude généralisée lors des élections de novembre et environ 60% disent qu’ils considèrent la victoire de Biden comme illégitime.

En réalité, Biden a remporté 306 votes au collège électoral, le même nombre que Trump avait remporté il y a quatre ans dans une victoire qu’il considérait comme un glissement de terrain. Biden a également dépassé Trump de plus de 7 millions de voix dans tout le pays.

«Depuis la nuit des élections, beaucoup de gens déroutent les électeurs en faisant tourner le Kenyan Birther-type,« Chavez a truqué l’élection à partir de la tombe »des théories du complot», a déclaré le sénateur Ben Sasse du Nebraska, l’un des seuls législateurs républicains à peser. après la décision de la Haute Cour de vendredi. «Mais chaque Américain qui se soucie de l’état de droit devrait se rassurer que la Cour suprême – y compris les trois choix du président Trump – a fermé le livre sur cette absurdité.

Pourtant, la condamnation par Sasse des conspirations sans fondement promulguées par Trump a également fait allusion à leur endurance.

Bien avant de devenir président, Trump était le principal partisan du mensonge selon lequel le président Barack Obama était né au Kenya, et non aux États-Unis, et n’était pas éligible à la présidence. Il y avait de nombreuses preuves du contraire, mais le mensonge a persisté pendant des années, alimentant l’animosité envers Obama parmi certains électeurs du GOP et rendant plus difficile pour les dirigeants républicains de travailler avec lui.

Dans ses derniers jours à la Maison Blanche, Trump s’appuie maintenant sur un livre de jeu similaire contre Biden, qui prêtera serment le 20 janvier. Ses attaques électorales ont gelé de nombreux républicains, les laissant peu disposés à reconnaître la victoire de Biden et suggérant qu’ils pourraient voir peu de choses. incitation politique à travailler avec lui une fois qu’il a prêté serment, malgré la pandémie historique et l’incertitude économique qui sévit dans le pays.

Même le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a servi aux côtés de Biden au Sénat pendant des décennies et a conclu des accords avec lui lorsque le démocrate était vice-président d’Obama, a refusé de déclarer clairement que Biden a gagné et que Trump a perdu.

« Le canular de fraude électorale restera l’un des épisodes les plus embarrassants et déshonorants de l’histoire politique américaine, et d’innombrables responsables républicains l’ont suivi et l’ont promu », a déclaré le républicain Justin Amash, un républicain devenu indépendant du Michigan et un critique fréquent du président et de son ancien parti.

Certains des principaux alliés de Trump n’ont pas été défendus après la décision de la Cour suprême de vendredi. Rudy Giuliani, l’avocat personnel de Trump et une force derrière nombre de ses tentatives pour annuler la victoire de Biden devant le tribunal, a continué d’insister sans preuve que l’élection avait été «volée».

« Je pense que cela va être une chose terrible et terrible dans l’histoire américaine », a déclaré Giuliani vendredi soir sur Fox News.

Trump a critiqué les élections pendant des semaines sans se soucier de la réalité. Les juges à travers le pays ont rapidement rejeté les poursuites intentées par sa campagne et d’autres républicains. Même le procureur général William Barr a déclaré à l’Associated Press dans une interview que son ministère n’avait vu aucune preuve de fraude susceptible de modifier le résultat de l’élection.

Pourtant, davantage de républicains se sont ralliés aux efforts de Trump cette semaine dans une tentative effrontée d’amener la Cour suprême à rejeter la volonté des électeurs. Plus de 120 républicains de la Chambre, y compris le chef de la minorité Kevin McCarthy de Californie, ont ajouté leur soutien à un procès qui portait des accusations fausses et réfutées de voter en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin – tous les États que Biden a gagnés. L’affaire a également été soutenue par 19 procureurs généraux républicains.

La brève ordonnance du tribunal rejetant l’affaire a indiqué que les juges ne seraient pas entraînés dans un effort manifestement partisan pour renverser les résultats des élections.

L’attention se tourne maintenant vers le vote formel de lundi du collège électoral, un jalon que certains républicains ont laissé entendre qu’ils attendaient avant de reconnaître la victoire de Biden. D’autres membres du parti semblent essayer de continuer à attiser la colère des électeurs du GOP avant un second tour en Géorgie début janvier qui déterminera le contrôle du Sénat.

Pourtant, il y a des signes que la fin du jeu pour les autres pourrait mettre la nation sur un chemin encore plus perfide. Peu de temps après la décision de la Cour suprême vendredi, Allen West, le président du Parti républicain du Texas, a presque appelé à la sécession des États.

«Peut-être que les États respectueux des lois devraient se lier et former une Union d’États qui respecteront la constitution», a écrit West.

Note de l’éditeur: Julie Pace a couvert la Maison Blanche et la politique pour l’AP depuis 2007. Suivez-la sur http://twitter.com/jpaceDC