Peu importe qui dirige le gouvernement à Varsovie ; ce qui compte c’est qui contrôle réellement

La montée de la Pologne dans le firmament politique de l’Union européenne est en soi une preuve éclatante du déclin de l’importance de l’Union dans les affaires mondiales. Cela se voit dans le rôle purement cérémoniel que joue Bruxelles dans le débat sur presque toutes les crises contemporaines et dans son incapacité à offrir une alternative à la politique américaine.

Depuis ses « retour à la famille européenne », La Pologne a toujours joué un rôle de trouble-fête dans toute tentative visant à renforcer le bloc ou à négocier avec la Russie. Dans d’autres circonstances, dans le type d’UE dont rêvaient Paris et Berlin il y a trente ans, Varsovie serait restée un appendice silencieux du tandem franco-allemand. Le fait que le pays joue désormais un rôle disproportionné signifie non seulement que les Européens occidentaux ont perdu l’initiative, mais révèle également à quel point la politique du bloc est devenue provinciale.

Pour la Russie, ce n’est pas la Pologne elle-même qui importe, mais plutôt les nouvelles conditions du jeu géostratégique que nous jouons avec l’Occident. Peu nous importe quel parti sera au pouvoir à Varsovie, car tout gouvernement là-bas n’est rien d’autre que fonctionnel, dont le seul moyen de survivre est de représenter les intérêts américains et de maintenir l’unité transatlantique. Bien entendu, cela tue dans l’œuf tout espoir d’un ordre européen durable. Après tout, la disposition stratégique de notre confrontation avec l’Occident a toujours été déterminée précisément par ses divisions internes.

Si le nouveau gouvernement polonais est formé par le parti Plateforme civique, qui était auparavant dans l’opposition, le pays sera confronté à une crise de double centre de pouvoir, puisqu’un représentant de l’ancien régime restera président. Cela affaiblira temporairement la puissance de la politique étrangère de Varsovie, provoquant confusion et discorde. Bien entendu, il n’est pas impossible que ses mécènes américains deviennent plus actifs dans la gestion des contradictions internes polonaises dans de telles conditions. Quoi qu’il en soit, la lutte contre la Russie restera un pilier qui unit les hommes politiques polonais, quelles que soient leurs autres positions.















Le conflit entre la Pologne et l’Allemagne va probablement s’apaiser pendant un certain temps, et les demandes de réparations de guerre seront temporairement hors de l’ordre du jour. Le degré de confrontation entre Varsovie et Bruxelles sur les différences de valeurs sera réduit.

Il est toutefois peu probable que la position stratégique de la Pologne en tant qu’avant-poste américain au sein de l’UE change sérieusement. Le changement de pouvoir à Varsovie n’entraînera pas non plus un revirement de sa politique à l’égard de l’Ukraine. En outre, il est probable qu’un gouvernement libéral s’avérera être un partenaire plus pratique pour les autorités de Kiev. Dans tous les cas, le territoire polonais restera un point de transbordement d’armes et de mercenaires venant de l’Occident vers son voisin déchiré par la guerre.

Nous ne devrions pas nous attendre à ce que les libéraux au pouvoir se conforment davantage aux traités concernant les relations frontalières autour de la région russe de Kaliningrad. Un autre facteur est que la militarisation de la politique étrangère polonaise pourrait devenir moins démonstrative.

L’essence restera la même, mais il y aura moins de cris et moins de déclarations scandaleuses. Cependant, je ne pense pas que la nature très extrémiste des populistes de droite de Droit et Justice ait constitué un problème pour la Russie. Ni pour l’Allemagne, qui est le deuxième adversaire de Varsovie en politique étrangère. La réalité est que la Pologne est trop peu sûre de sa survie pour devenir un État véritablement souverain.

L’histoire indépendante du pays s’est terminée au milieu du XVIIIe siècle. Deux tentatives pour le faire revivre – entre les deux guerres mondiales et sous le régime communiste – ont échoué. L’État polonais d’aujourd’hui est le produit de circonstances mondiales uniques résultant de la victoire des États-Unis dans la guerre froide. Et son avenir – quel que soit le gouvernement – ​​dépend de la présence américaine continue en Europe. Par conséquent, sur la question cruciale qui divise la Pologne et la Russie, et la Pologne et l’Allemagne (si jamais le désir d’indépendance y est ravivé), le changement de parti et même d’idéologie à Varsovie n’a que peu d’importance.