L’élection d’un président favorable aux entreprises en Équateur stimule le redressement des obligations

(Bloomberg) — Les obligations équatoriennes ont enregistré des gains modestes après que Daniel Noboa, un favori des investisseurs, un chef d’entreprise de 35 ans issu d’une riche famille d’exportateurs de bananes, a remporté l’élection présidentielle après s’être engagé à rétablir l’ordre dans une nation déchirée par la violence.

Les billets arrivant à échéance en 2035 ont réduit leurs gains après avoir bondi de 2,9 cents par dollar lundi pour atteindre leur plus haut niveau depuis environ un mois. Les investisseurs ont été soulagés par la défaite de Luisa Gonzalez, alliée de l’ancien président Rafael Correa, le leader de gauche qui a gouverné l’Équateur pendant une décennie et a supervisé un défaut de paiement en 2008. Les obligations du pays avaient chuté d’environ 20 % depuis le début de l’année. la semaine dernière.

Noboa a battu son adversaire socialiste Gonzalez de 52% à 48% lors d’un second tour avec plus de 97% des voix comptabilisées, selon les données préliminaires de l’autorité électorale. González a concédé.

Même si le résultat devrait donner un premier coup de pouce aux obligations en difficulté, des risques subsistent.

Noboa, élu pour un gouvernement intérimaire après que le précédent président a convoqué un nouveau vote, a un an et demi pour prendre le contrôle d’un pays assiégé par de puissants cartels de la cocaïne, qui lutte pour assurer le service de sa dette et en proie à l’instabilité du Congrès qui a rendu il est difficile d’adopter des lois ou d’augmenter les impôts. Il exercera ses fonctions de décembre à 2025, mais il pourra se présenter à la réélection.

« À court terme et sur le plan institutionnel, Noboa est meilleur que l’alternative Correismo », a écrit Ricardo Penfold, directeur général de Seaport Global Holdings dans une note lundi. « Cependant, du point de vue du prix des obligations, rien ne garantit qu’avec sa réélection imminente en 2025, Noboa veuille faire avancer les réformes de consolidation budgétaire nécessaires à un rallye durable du marché. »

Noboa, formé aux États-Unis et devenu l’un des plus jeunes dirigeants du monde, souhaite rendre le pays plus ouvert aux investissements étrangers et utiliser les allégements fiscaux pour stimuler la création d’emplois. Avant le vote, de nombreux analystes prédisaient qu’une victoire de Noboa déclencherait un rallye obligataire.

« Nous commencerons à travailler à la reconstruction d’un pays qui a été gravement touché par la violence, la corruption et la haine », a-t-il déclaré dans un bref discours de victoire depuis une cabane de plage au bord de l’océan.

Des soldats montaient la garde devant le manoir de Noboa, dans le village d’Olon, sur la côte Pacifique, dimanche soir, tandis que des agents de sécurité en civil patrouillaient sur les pelouses bien entretenues.

Coalition au pouvoir

Certains des plus gros problèmes de Noboa proviendront probablement du congrès, où seulement environ 10 % des législateurs soutiennent son parti et où le parti Révolution citoyenne de Correa détiendra le plus grand nombre de sièges. L’absence de coalition au pouvoir a rendu très difficile pour le gouvernement actuel du président Guillermo Lasso de faire adopter une loi.

« La composition de l’Assemblée nationale est préoccupante, car Noboa pourrait être confronté au même défi que Lasso », a déclaré le politologue Simon Pachano de l’université FLACSO de Quito.

Dans le même temps, la deuxième défaite consécutive du mouvement de Correa dans sa quête pour reprendre le pouvoir devrait « donner un regain d’optimisme », a déclaré Siobhan Morden, responsable de la stratégie obligataire pour l’Amérique latine chez Banco Santander SA.

« L’attention se portera rapidement sur l’équipe économique, le plan économique et le pacte politique pour une coalition législative viable », a écrit Morden dans un rapport publié le 13 octobre.

Les obligations du pays à échéance 2035 se négocient autour de 38 cents par dollar, selon les prix indicatifs recueillis par Bloomberg, ce qui implique que les traders voient une forte probabilité de défaut, même si le prochain gros paiement d’obligations du pays n’aura lieu qu’en 2026.

Pour que le rallye soit durable, Noboa doit annoncer rapidement une équipe économique orthodoxe, selon Nathalie Marshik, directrice générale des titres à revenu fixe chez BNP Paribas à New York.

« Il doit commencer à construire une alliance au Congrès et proposer un programme de priorités qui ait du sens pour les quelque 18 mois qu’il est au pouvoir », a-t-elle déclaré.

Forage pétrolier

Malgré son image de partisan du libre marché, Noboa a soutenu un récent référendum visant à restreindre les forages pétroliers en Amazonie, arguant que cela ne générerait pas suffisamment de profits pour justifier les dommages environnementaux. Il a également effrayé les investisseurs lorsqu’il a proposé de puiser dans les réserves de la banque centrale pour financer les dépenses, mais il a ensuite fait marche arrière.

L’élection a été déclenchée lorsque Lasso a dissous le congrès pour éviter une destitution. Pour cette raison, Noboa ne servira que jusqu’en mai 2025, date à laquelle le mandat de Lasso aurait pris fin.

Le nouveau visage public de Noboa et son manque d’expérience politique ont trouvé un écho auprès de l’électorat de ce pays de 17 millions d’habitants, alors que les électeurs, fatigués de la polarisation gauche-droite qui dominait au lendemain des années Correa, cherchaient de nouvelles alternatives.

Il sera le plus jeune dirigeant des Amériques, ayant 36 ans au moment de son investiture, le même âge que le Chilien Gabriel Boric lorsqu’il est devenu président l’année dernière. Comme Boric, Noboa devra surmonter son inexpérience gouvernementale pour relancer la croissance et négocier avec un congrès qu’il ne contrôle pas.

Le triomphe de Noboa signifie également qu’un gouvernement favorable aux entreprises reste au pouvoir en Équateur malgré les mauvaises notes de Lasso, à un moment où la région semble s’éloigner de la vague de gauche qui a dominé les élections post-pandémiques. L’Argentine choisit un président la semaine prochaine, l’étranger libertaire Javier Milei semblant être le favori.

Compagnie du père

Après avoir terminé ses études aux États-Unis, Noboa a passé ses premières années à travailler pour l’entreprise de son père. Au premier semestre 2023, l’entreprise a exporté plus de 8 millions de caisses de bananes, selon les données des associations professionnelles.

Ils possèdent également des sociétés d’engrais, de chocolat, de transport et de plastique, entre autres intérêts. Le père de Noboa, Alvaro, l’une des personnes les plus riches d’Équateur, s’est présenté cinq fois sans succès à la présidence.

En 2021, Daniel Noboa a remporté un siège au Congrès et est devenu président du Comité de développement économique du Congrès, qui a rédigé des lois sur des secteurs tels que la fintech et les petites entreprises.

Noboa est passé de la sixième à la deuxième place après l’assassinat surprenant de son compatriote Fernando Villavicencio en août. La nation fut encore plus choquée lorsque sept hommes accusés d’être impliqués dans le complot furent massacrés en prison.

Dans une campagne où la crise de l’insécurité a dominé les préoccupations des électeurs, Noboa s’est engagé à maîtriser les cartels de la cocaïne qui ont fait de l’Équateur l’un des pays les plus violents au monde ces dernières années. Entre autres initiatives, il dit qu’il transférera les chefs de gangs les plus dangereux dans des prisons flottantes au large de la côte Pacifique de l’Équateur.

