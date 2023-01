L’élection du président de la Chambre passe au deuxième jour alors que Kevin McCarthy cherche un accord

WASHINGTON – La Chambre des représentants des États-Unis est entrée dans sa deuxième journée sans président élu mercredi, après que le chef républicain Kevin McCarthy, R-Calif., A échoué lors de trois votes consécutifs mardi pour obtenir les 218 voix nécessaires pour remporter le poste convoité.

Mais après des négociations avec d’autres républicains qui ont duré jusque tard dans la nuit de mardi, McCarthy n’a pas semblé plus proche mercredi de gagner les 20 membres de son caucus qui avaient refusé de le soutenir la veille.

Les votes échoués ont marqué la première fois en 100 ans que le parti majoritaire à la Chambre n’a pas élu de président lors de son premier vote. L’opposition farouche à McCarthy de la part d’un noyau de républicains s’est intensifiée au cours de la journée, plongeant le parti dans le chaos.

La Chambre devait se réunir à midi mercredi, et les membres des deux partis ont été informés qu’il y aurait probablement un quatrième vote sur le président.

Mais ce cours des événements était encore dans l’air tard dans la matinée. Si les dirigeants républicains et démocrates devaient décider qu’il n’y avait aucune valeur à tenir un vote mercredi, la Chambre pourrait également s’ajourner pour la journée, donnant à McCarthy et à ses lieutenants 24 heures supplémentaires pour négocier avec les tenants d’extrême droite du parti.

Cependant, peu de choses semblent avoir changé, publiquement ou en privé, entre mardi et mercredi. Les alliés de McCarthy et ses adversaires ont effectivement délivré le même message lors d’entretiens mercredi qu’ils l’ont été pendant des semaines : nous n’allons pas bouger.

Une exception à l’impasse était une nouvelle approbation pour McCarthy de l’ancien président Donald Trump, qui mardi après-midi avait initialement émis une note incertaine sur l’avenir politique de l’un de ses alliés les plus fidèles au Congrès.

“RÉPUBLICAINS, NE TRANSFORMEZ PAS UN GRAND TRIOMPHE EN UNE DÉFAITE GÉANTE ET EMBARRASSANTE”, a déclaré Trump sur son site Web Truth Social mercredi matin. “IL EST TEMPS DE CÉLÉBRER, VOUS LE MÉRITEZ. Kevin McCarthy fera du bon travail, et peut-être même un EXCELLENT TRAVAIL – JUST WATCH!”

Malgré le large soutien de Trump parmi les électeurs républicains conservateurs, il n’était pas clair que sa nouvelle approbation déplacerait l’aiguille pour l’un des récalcitrants au Congrès. Alors que le groupe de 20 républicains d’extrême droite sont tous de proches alliés de Trump, le nom de l’ancien président et son message “America First” ont été particulièrement absents du débat intraparti du GOP qui fait rage à huis clos.

McCarthy lui-même était muet mardi et mercredi, et il a refusé de donner des interviews ou de transmettre son message sur les ondes ou les réseaux sociaux.

Lorsqu’on lui a demandé mercredi matin quel serait son plan, NBC News a rapporté que McCarthy avait déclaré aux journalistes du Capitole : “Même plan de match qu’hier”.

Lorsqu’un journaliste a demandé comment il obtiendrait plus de voix, McCarthy a répondu: “Nous sommes assis, nous parlons … Je pense que nous pouvons arriver à 218.”

Au lieu de cela, il a autorisé une poignée d’alliés à négocier avec les récalcitrants, dont beaucoup s’identifient au Freedom Caucus, un caucus vaguement organisé de plus de 40 membres dirigé par le représentant républicain de Pennsylvanie Scott Perry, qui est l’un des opposants les plus virulents à la candidature de McCarthy. .

Ceci est une histoire en développement, veuillez vérifier les mises à jour.