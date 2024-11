L’élection du juge en chef de l’Arkansas ne changera pas la tendance conservatrice du tribunal, mais entrera dans l’histoire

PETIT ROCH, Ark. — Le vainqueur de la course au poste de juge en chef de la Cour suprême de l’Arkansas ne changera pas sa majorité conservatrice et n’a pas entraîné les lourdes dépenses des groupes républicains qui ont ciblé les campagnes passées. Mais le résultat entrera quand même dans l’histoire.

Les juges Karen Baker et Rhonda Wood se présentent pour remplacer le juge en chef sortant Dan Kemp lors du second tour non partisan de cette année. Baker et Wood étaient les les deux premiers dans une course à quatre pour le tribunal en mars, mais aucun des deux n’a obtenu la majorité nécessaire pour remporter la course.

Le tribunal de l’Arkansas est techniquement non partisan, mais les juges soutenus par les républicains détiennent une majorité de 4 contre 3 au tribunal. Cette majorité devrait s’étendre à 5-2, quel que soit le vainqueur de la course, avec La gouverneure républicaine Sarah Huckabee Sanders devrait pourvoir deux postes vacants sur le terrain l’année prochaine.

Baker ou Wood deviendront la première femme élue juge en chef de l’État. Betty Dickey a été nommée juge en chef du tribunal en 2003.

Wood, qui a été élu pour la première fois à la Cour en 2014 puis réélu en 2022, bénéficie du soutien de républicains, notamment de Sanders et du sénateur américain Tom Cotton. Le comité d’État du Parti républicain de l’Arkansas a également soutenu sa candidature.

Wood, cependant, a déclaré qu’elle pensait que son expérience au tribunal montrait qu’elle était une voix indépendante et qu’elle ne statuait pas en accord avec l’une ou l’autre des parties.

« Je pense que j’ai pris des décisions conformes à la loi, mais pas nécessairement, peut-être qu’une partie ou une autre serait d’accord », a déclaré Wood à l’Associated Press.

Baker, qui siège au tribunal depuis 2011, n’a pas répondu aux multiples messages de l’AP demandant un entretien. Baker a été réélu en 2022, battant un ancien législateur républicain qui se présentait comme un conservateur constitutionnel.

Lors d’entretiens, Baker a déclaré qu’elle avait prouvé qu’elle était non partisane.

« Je pense que mon adversaire a démontré qu’elle ne l’était pas », a-t-elle déclaré au Arkansas Democrat-Gazette, interrogée sur le comité d’action politique de Sanders qui soutient la campagne de Wood.

Les courses judiciaires en Arkansas ont été la cible ces dernières années de groupes conservateurs qui ont dépensé beaucoup d’argent pour pousser le tribunal plus à droite. Ces groupes, cependant, n’ont pas identifié l’Arkansas comme cible cette année, mais se concentrent plutôt sur des courses plus médiatisées dans des États du champ de bataille comme l’Ohio et le Michigan.

Les deux candidats se sont séparés récemment à la suite d’un procès concernant un mesure du droit à l’avortement cela aurait réduit une interdiction étatique qui est entrée en vigueur lorsque Roe v. Wade a été annulée.

Wood a rédigé l’opinion majoritaire de 4 contre 3 du tribunal qui a confirmé la décision de l’État de rejeter les pétitions soumises en faveur de la proposition. Le tribunal a statué que les promoteurs de la mesure ne se sont pas conformés aux exigences en matière de paperasse pour les collecteurs de signatures rémunérés.

Dans une dissidence cinglante, Baker a demandé : « Pourquoi les personnes interrogées et la majorité sont-elles déterminées à garder ce vote particulier hors du peuple ?

Lorsqu’on lui a demandé ce que les opinions clarifiaient sur la différence entre les juges, Wood a répondu : « Je pense qu’il est clair ce qui apparaît comme étant plus retenu sur le plan judiciaire par rapport à une opinion qui tente en quelque sorte d’influencer l’émotion du public. »

Baker a vanté son expérience à la magistrature et a précédemment cité l’amélioration du permis d’exercice des avocats comme un domaine sur lequel elle aimerait se concentrer si elle est élue.

Wood a déclaré qu’elle aimerait faire pression pour que des changements soient apportés au système judiciaire afin de le rendre plus accessible, y compris des notifications par SMS des audiences et des options alternatives de comparution au tribunal, notamment des tribunaux de nuit et des tribunaux virtuels.

« Il y a beaucoup de choses précises que je veux faire spécifiquement, mais le thème est de le rendre beaucoup plus transparent et plus convivial pour les citoyens », a déclaré Wood.

Celui qui perdra la course restera toujours sur le terrain, mais les élections donneront à Sanders un deuxième rendez-vous l’année prochaine. La juge Courtney Hudson a été élue en mars à un poste au sein de son tribunal différent du sien, créant ainsi un poste vacant. Hudson remplacera Cody Hiland, que Sanders a nommé au tribunal l’année dernière.