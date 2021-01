L’élection de l’Ouganda est décidée par les jeunes

Et ainsi, la bataille entre le grand-père sortant et le chanteur-politicien grêle, Bobi Wine, en est venue à incarner la ligne de démarcation démocratique la plus essentielle: changement contre stabilité, idéalisme contre sagesse, jeunes frustrés contre vieux anxieux.

Celui qui gagne peut se résumer au nombre de jeunes qui souscrivent aux avertissements de Museveni selon lesquels un vote contre lui est un vote pour la déstabilisation. Ses discours capitalisent sur les progrès lents mais réguliers de son gouvernement en matière de développement économique et présentent Wine comme un candidat au chaos.

«Même si le pays est stable, les jeunes n’ont pas de travail», a déclaré Ampaire Emmanuel, chauffeur de moto-taxi de 31 ans. « Nos défis sont nombreux et nous espérons que lors d’un changement de gouvernement, les choses s’amélioreront. »

Alors qu’en Ouganda, environ 700 000 jeunes atteignent l’âge de travailler chaque année, en moyenne seulement 75 000 emplois sont créés, selon à la Banque mondiale.

Mais le résultat dépend également de la capacité de Wine et de ses partisans à résister aux tactiques répressives que les forces de sécurité de Museveni ont déclenchées ces derniers mois, qui pourraient s’intensifier à l’approche du jour du scrutin.

Depuis l’annonce de sa candidature, Wine a été arrêté à trois reprises, tout comme au moins 600 participants à ses réunions. La police affirme avoir violé les protocoles de pandémie contre de grands rassemblements. Son garde du corps a été assassiné, son avocat a été arrêté, les journalistes rapportant sur sa campagne ont été retirés et après la deuxième arrestation de Wine, les protestations ont reçu des balles et au moins 54 personnes ont été tuées.

Ce n’est pas la première fois que Wine, dont le nom officiel est Robert Kyagulanyi, est confronté à des violences depuis qu’il est devenu député en 2017. Un an après cette victoire, il a cherché des soins médicaux aux États-Unis après avoir déclaré avoir été torturé par un militaire ougandais alors qu’il était en détention après une bagarre lors d’un rassemblement politique au cours duquel son chauffeur avait été tué par balle. Les responsables militaires n’ont pas commenté à l’époque, mais Museveni m’a dit que Wine a été «battu de la bonne manière, de la bonne manière».

Son domicile et ses bureaux ont été fermés à plusieurs reprises par la police, et ses rassemblements se sont séparés avant même la pandémie.

«Nous remplaçons un dictateur», lit-on dans le chœur de Wine. Museveni soutient qu’il a remporté toutes ses élections équitablement et carrément et que le peuple ougandais le vénère en tant que chef d’un mouvement armé qui les a libérés d’Idi Amin et de Milton Obote, les dictateurs qui l’ont précédé.

En 2005, Museveni a fait modifier la constitution pour abolir les termes alors qu’il approchait de la fin de son deuxième mandat. La dernière élection qu’il a présidée, en 2016, a été considérée comme tout à fait injuste par les observateurs en raison de tactiques d’intimidation et d’irrégularités généralisées dans le vote. Et en 2017, il a adopté une loi qui supprime une limite d’âge de 75 ans pour le rôle de président, même en tant qu’Afrobaromètre. sondage cette année-là, il s’est avéré que les trois quarts des répondants étaient contre cette décision.

« Museveni ne comprend pas quelles sont nos ambitions en tant que jeunes et en tant que citoyens en général », a déclaré Saasi Marvin, un leader de la section jeunesse de la plate-forme d’unité nationale de Wine. « Nous avons atteint un point où, quelle que soit la diligence avec laquelle vous travaillez, vous constaterez que vous ne pouvez pas réussir en raison de la présence d’une mauvaise gouvernance en Ouganda. »

Environ 80% de la population du pays a moins de 30 ans, dont la majorité est au chômage ou a des tâches à accomplir.

Tout le monde n’est pas affecté par cette croissance lente. Étant donné le passé tumultueux de l’Ouganda, y compris la guerre dans laquelle Museveni a gagné pour prendre le pouvoir, certains considèrent la situation actuelle du pays comme la preuve d’une stabilité durement acquise.

« Ce droit d’être jeune ne signifie pas que vous pouvez diriger un pays », a déclaré Moses Ssali, 43 ans, mieux connu sous le nom de Bebe Cool, un autre chanteur dont le père s’est présenté contre Museveni en 2011. Il soutient désormais la réélection de Museveni, et en octobre , il a sorti une chanson de campagne intitulée «Je voterai pour lui à nouveau».

« Oui, il y a un manque d’emplois, mais c’est la norme dans tous les pays, en particulier dans un pays comme le nôtre qui sort de guerres civiles », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas parler de l’économie ougandaise, du manque d’infrastructures, des hôpitaux et oublier pourquoi nous sommes là. »

Dans de nombreux pays africains, cependant, les dirigeants ayant une véritable libération ont soutenu que la stabilité l’emportait sur la démocratie. Les dirigeants de la génération Museveni à travers le continent ont aboli les conditions et les limites d’âge ou ont conservé le pouvoir par la force.

Des décennies au pouvoir nous ont donné le temps de construire de profonds réseaux de protection.

«C’est pourquoi il y a beaucoup de gens en Ouganda qui se tournent vers Museveni et le Mouvement national de résistance et disent, c’est notre chance pour l’avenir», a déclaré Godber Tumushabe, directeur exécutif de l’Institut d’études stratégiques des Grands Lacs de Kampala. « Ils contrôlent les ressources de l’État, ils contrôlent les emplois, c’est pourquoi j’obtiens probablement quelque chose pour moi-même si je traîne et vote pour le NRM. »

Alors que Museveni était au pouvoir, le taux de pauvreté en Ouganda est tombé d’environ 60 pour cent à un peu moins de 20 pour cent, mais le chômage et la lenteur du développement des services publics laissent de nombreux jeunes étouffés.

«Les jeunes doivent vivre dans un pays d’égalité, aller dans des hôpitaux qui ont des médicaments, où les enfants vont à l’école et trouvent des enseignants bien payés et à temps», a déclaré Wine dans un récent discours de campagne. «Je vais représenter ce jeune homme qui monte un boda boda mais qui est arrêté quotidiennement, je vais représenter les jeunes du ghetto. Personne ne dirigera l’Ouganda pendant plus de deux mandats. Museveni sera le dernier dictateur que nous ayons. «

Bobi Wine a grandi dans la pauvreté – d’abord élevé par une mère célibataire, puis, après sa mort, son frère aîné. Il a d’abord gagné sa vie en chantant des chansons d’amour, mais après qu’un officier militaire l’ait giflé une nuit, il a changé d’avis et s’est tourné vers la justice sociale.

La brutalité policière a figuré en bonne place dans la campagne de Wine, tandis que Museveni met en évidence ses antécédents militaires.

Les décennies au pouvoir de Museveni sont soutenues par le soutien constant du gouvernement américain, qui l’a réprimandé malgré les allégations d’abus de pouvoir, mais fournit annuellement environ 750 millions de dollars d’aide à l’Ouganda, y compris une formation et un soutien militaires. L’Ouganda fournit également des milliers de soldats à la mission en cours de l’Union africaine en Somalie, où ils travaillent avec les forces formées par les États-Unis en tant que principale force de protection des civils contre Al-Shabab, un groupe militant lié à al-Qaïda et qui est le contrôle la plupart des zones rurales du pays. .

Museveni a lancé un soulèvement depuis la Tanzanie voisine en 1971 qui a finalement conduit à son renversement du gouvernement. Dans ses discours, il revient encore sur cette période.