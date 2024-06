L’élection de Lok Sabha en Inde, quels sont les enjeux

NEW DELHI — La fin des élections marathon de 47 jours en Inde pour la chambre basse du Parlement, le Lok Sabha, auxquelles près d’un milliard de personnes, de l’Himalaya au nord jusqu’aux îles les plus reculées de l’océan Indien, s’étaient inscrites pour s’inscrire. vote .

Alors que les responsables électoraux parcouraient des kilomètres, à pied, à sabots et en hélicoptère, pour recueillir les votes des citoyens les plus éloignés, le plus haut diplomate indien, S Jaishankar, a qualifié cela de « plus grand exercice de logistique électorale que cette planète ait jamais connu ».