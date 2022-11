L’élection de 2022 pourrait être un tournant dans la démocratie américaine

Que ce passe-t-il Les principales courses à l’échelle de l’État et du Congrès sont au scrutin du 8 novembre. Pourquoi est-ce important Les défenseurs de la démocratie disent qu’il est particulièrement important que les gens votent cette année parce que les candidats qui continuent de pousser le “gros mensonge” selon lequel les élections de 2020 ont été volées se présentent avec des billets républicains pour les plus hautes fonctions de l’État. Et après S’ils sont élus, ces candidats pourraient faire adopter des lois qui portent atteinte au droit de vote sous prétexte d’améliorer la sécurité des élections, affirment les défenseurs du droit de vote. Beaucoup de ces candidats ont fait campagne sur la promesse de faire exactement cela. Ils pourraient également refuser de certifier les résultats des élections futures avec lesquels ils ne sont pas d’accord.

Il ne manque pas de personnes – tant aux États-Unis qu’à l’étranger – qui tentent activement de renverser les élections américaines de la semaine prochaine. Bien qu’il puisse être tentant de rester chez soi, les défenseurs du droit de vote affirment qu’il est absolument essentiel que les gens votent, car l’avenir même de la démocratie américaine pourrait être en jeu.

Malgré les inquiétudes concernant l’ingérence étrangère remontant à avant la course présidentielle de 2016, les experts en sécurité affirment que les élections américaines sont plus sûres qu’elles ne l’ont jamais été. Mais cela n’a pas empêché les partisans du “gros mensonge” de faire valoir sans fondement que la course présidentielle de 2020 a été volée par une sorte de fraude électorale fictive. Au cours des deux années qui ont suivi, aucune de ces allégations n’a été prouvée.

Ce sont ces fausses déclarations et les personnes qui les poussent qui, selon les experts, conspirent pour empêcher certains Américains de voter cette année, tout en entraînant le processus électoral dans des batailles judiciaires frivoles et longues.

Pendant ce temps, environ 35 deniers électoraux se présentent sur des billets républicains dans des courses clés à l’échelle de l’État dans plus de la moitié du pays, selon le groupe non partisan États-Unis. S’ils sont élus, ils pourraient affecter le déroulement des élections et le décompte des votes lors des futurs concours, y compris la course présidentielle de 2024.

“Ce n’est pas joli, et si quelqu’un m’avait dit il y a dix ans que c’est là que nous serions en ce moment, je ne le croirais pas”, a déclaré Tammy Patrick, conseillère principale pour les élections à l’organisation non partisane. Fonds pour la démocratie. “Il n’y a pas moyen.”

L’ironie, dit-elle, c’est que c’est vraiment à ceux qui votent aux élections de mi-mandat du 8 novembre de décider dans quelle direction ils veulent que les choses se passent.

Menaces intérieures

Cette année, la plus grande menace, selon les experts, ne vient pas de l’étranger, mais des Américains à la maison. Au cours des deux dernières années, les partisans du “gros mensonge” – des personnes qui continuent de soutenir les affirmations sans fondement de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles les élections de 2020 lui ont été volées par une sorte de fraude électorale – se sont également engagés à abattre le système en tous les moyens nécessaires.

Les responsables électoraux disent que les armées de 2020 deniers ont sont descendus dans leurs bureauxexigeant d’inspecter le matériel électoral, prenant des photos et des vidéos pour documenter les “anomalies” présumées qui pourraient être utilisées lors de contestations judiciaires ultérieures.

Ces menaces inquiètent de nombreux responsables électoraux à la fois du caractère sacré des élections qu’ils supervisent et de la possibilité de longues batailles judiciaires. Cela a également soulevé le spectre d’une violence potentielle contre les responsables électoraux, les agents électoraux et les électeurs eux-mêmes.

En Arizona, un groupe de personnes, dont beaucoup sont armées, masquées et portant des gilets pare-balles, ont regardé les urnes en plein air. Des militants du droit de vote ont demandé à un juge de leur interdire l’accès aux urnes, affirmant que leurs activités équivalaient à de l’intimidation des électeurs. Le juge, qui a été nommé par Trump, a refusé, affirmant que cela pourrait enfreindre les droits constitutionnels du groupe.

Alors que certaines personnes ont clairement abusé du processus, les responsables locaux à travers le pays ont fait des efforts considérables pour renforcer la transparence au niveau local, donnant à des observateurs extérieurs un aperçu rapproché du fonctionnement du processus avant et pendant les élections.

Cette transparence, ainsi que la capacité des gens ordinaires à s’impliquer dans le processus électoral de manière constructive, sont essentielles pour lutter contre la désinformation et les mensonges éhontés de ceux qui cherchent à le détruire, a déclaré Matt Masterson, l’ancien haut responsable de la sécurité électorale. pour la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, l’agence fédérale chargée de protéger les infrastructures critiques du pays contre les cybermenaces.

“La meilleure réponse à ce doute, à cette méfiance et à cette dissidence, à cette poussée pour saper notre démocratie, est une participation solide des Américains de tous les horizons politiques”, a déclaré Masterson, qui est maintenant directeur de l’intégrité de l’information chez Microsoft, lors d’une récente table ronde. organisé par l’Institut Aspen.

Oui, nos élections sont sécurisées

L’ancien directeur de la CISA, Chris Krebs, qui avait mené une campagne pour lutter contre la désinformation liée aux élections, a qualifié en 2020 l’élection présidentielle de cette année-là de “la plus sûre” de l’histoire américaine.

La déclaration de Krebs, faite dans les jours qui ont suivi l’élection et soutenue à une écrasante majorité par des experts en sécurité électorale, a contré les mensonges continuellement tweetés par le président Trump de l’époque, affirmant à tort que l’élection avait été truquée par les systèmes de vote, attisant les flammes de la désinformation et de la désinformation qui des mois plus tard serait suivie par la prise d’assaut meurtrière du Capitole américain le 6 janvier 2021 par certains des partisans de Trump.

Deux ans plus tard, Krebs affirme que le système reste sécurisé. Alors que des États-nations comme la Russie, la Chine et l’Iran tentent depuis longtemps de saper les élections américaines par le cyberespionnage et les cyberattaques, leur intérêt et leur capacité à le faire n’ont pas beaucoup changé au cours des deux dernières années, a déclaré Krebs à CNET dans une interview en septembre.

Cette année, les chercheurs en cybersécurité ont repéré des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux qui, selon eux, sont l’œuvre de la Russie et de la Chine, mais notent qu’elles n’ont pas réussi à gagner du terrain.

En particulier, les efforts de la Russie semblent avoir été sapés par la guerre en cours qu’elle a déclenchée en Ukraine, selon Recorded Future. Pendant ce temps, une campagne impliquant de faux comptes Twitter et des articles de presse modifiés qui Les chercheurs Mandiant disent est probablement le travail d’un groupe agissant dans l’intérêt politique de la Chine qui a été peu exposé sur les réseaux sociaux.

S’exprimant lors de la récente conférence mWise de Mandiant à Washington, DC, l’actuelle directrice de la CISA, Jen Easterly, a noté que la sécurité électorale a parcouru un long chemin depuis 2017, lorsque les élections ont été désignées pour la première fois comme une infrastructure critique. Ce changement a ouvert la porte à un financement et à une participation accrus du gouvernement fédéral.

“Les Américains devraient se rendre aux urnes avec la certitude qu’un travail incroyable a été fait pour sécuriser notre infrastructure électorale”, a déclaré Easterly. Il y a des centaines de milliers de personnes au sein du gouvernement et du secteur privé qui travaillent pour s’assurer que les élections continuent d’être sûres et résilientes, a ajouté Easterly.

Alors, qu’arrive-t-il aux négationnistes ?

Ensuite, il y a les négationnistes. C’est là que les choses deviennent un peu effrayantes et pourquoi les experts disent qu’il est si important de voter cette année.

Ce qui pourrait avoir le plus grand effet sur l’avenir de la démocratie cette année, ce sont les concours pour les postes à l’échelle de l’État.

Les électeurs de la majeure partie du pays éliront de nouveaux gouverneurs, secrétaires d’État et procureurs généraux. Et les négationnistes des résultats des élections de 2020 se présentent pour au moins un de ces bureaux dans chacun des 27 États, selon Etats-Unisla recherche.

Bon nombre de ces candidats se sont engagés à adopter des politiques qui restreindre le droit de vote de certaines personnes sous prétexte d’améliorer la sécurité des élections. Ce genre de lois ont déjà été adoptés dans plusieurs étatsy compris l’Alabama, l’Arizona, la Floride, la Géorgie, le Kentucky et l’Oklahoma, selon le Brennan Center for Justice, qui note également qu’ils affectent de manière disproportionnée les personnes de couleur.

De plus, dans trois États – l’Alabama, l’Arizona et le Michigan – des négationnistes se présentent pour ces trois bureaux d’État. S’ils gagnent, disent les défenseurs du droit de vote, les responsables de l’État travaillant en tandem pourraient refuser de certifier les résultats d’une élection s’ils ne sont simplement pas d’accord avec le résultat.

Au niveau fédéral, davantage de négationnistes au Congrès pourraient également annuler les résultats des élections futures. Le jour même où les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain, un total de 147 républicains à la Chambre et au Sénat ont voté ensemble pour annuler les résultats de l’élection présidentielle, malgré aucune preuve de fraude.

Alors que certains de ces candidats se présentent dans des zones fortement démocrates et font face à de longues chances, la majorité d’entre eux devraient gagner, selon une analyse réalisée par le Washington Post. Sur les 299 inscrits au scrutin pour la Chambre, le Sénat et les principales courses à l’échelle de l’État, 174 se présentent pour des sièges républicains en toute sécurité, a constaté le Post. 51 autres sont courir dans des courses très disputées.

Pendant ce temps, les responsables des élections des États se préparent à une éventuelle série de combats judiciaires après l’annonce des résultats. Des promoteurs de premier plan du “Big Lie”, tels que l’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, qui a travaillé pour annuler les élections de 2020, sont construisant déjà des défis aux pertes républicaines potentielles.

Non seulement cela pourrait prolonger les élections, mais cela pourrait mettre en péril les résultats, a déclaré Patrick, de Democracy Fund, lors du même événement de l’Aspen Institute auquel Masterson de Microsoft a pris la parole. Elle note que les tribunaux eux-mêmes n’ont pas été à l’abri des problèmes ces derniers mois.

“Je pense qu’il y aura beaucoup d’appels, et si les choses se terminent devant la Cour suprême, je ne sais pas s’il y a quelqu’un qui est très confiant quant à ce que ce résultat pourrait réellement être.” dit-elle.