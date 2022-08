L’élection au Kenya déchire les cicatrices de l’inégalité et de la corruption

NAIROBI, Kenya (AP) – À l’ombre d’un panneau d’affichage de campagne brillant de mille dollars, l’un des nombreux dans la capitale du Kenya, les vendeurs de rue ont du mal à gagner même 200 shillings (1,68 $) par jour et n’en empochent souvent aucun.

Les élections du 9 août au Kenya ouvrent les cicatrices de l’inégalité et de la corruption alors que le centre économique de l’Afrique de l’Est choisit un successeur au président Uhuru Kenyatta. Fils très riche du dirigeant fondateur du pays, Kenyatta a détourné les allégations de corruption en appelant à la transparence, mais n’a pas fait grand-chose en une décennie au pouvoir pour le permettre.

Les vendeurs sur une parcelle stérile le long de la rocade extérieure de Nairobi peuvent difficilement saisir les énormes sommes d’argent dépensées pour les élections de la semaine prochaine. Peu le peuvent. Au Kenya, les candidats ne sont pas tenus de rendre compte publiquement des dons ou des dépenses de campagne. Mais les électeurs ont regardé les hélicoptères et les longs convois qui ont transporté les meilleurs candidats à travers le pays pendant des mois.

“Ils dépensent des millions de dollars, mais je ne sais pas si c’est leur propre argent ou l’argent du public”, a déclaré Martin Wambua, qui vend des vêtements d’occasion et est rarement en mesure d’économiser quoi que ce soit sur ses revenus.

“Je sais que les (dépenses électorales) peuvent financer plus de 10 personnes par jour”, a estimé Joseph Kaguthi, qui se promène partout pour vendre des pâtisseries et dit qu’il ne mange souvent qu’un seul repas par jour. “Mais je suis un pauvre homme, et peut-être que ma façon de parler est éloignée de ce qu’elle est.”

La hausse des prix de la nourriture et du carburant, exacerbée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et suite à la douleur économique de la pandémie de COVID-19, s’ajoute aux tensions ethniques traditionnelles lors d’un vote si étroitement contesté que le Kenya pourrait se rendre à un second tour pour la première fois .

Comment le pays de 56 millions d’habitants fera face à une incertitude prolongée est une question majeure après une histoire récente d’élections turbulentes.

Le vote de 2017 a vu les résultats annulés par les tribunaux, une première en Afrique. Le candidat de longue date de l’opposition, Raila Odinga, a boycotté le nouveau vote ordonné et s’est déclaré le « président du peuple » dans un simulacre de prestation de serment qui a conduit à des allégations de trahison. L’impasse a pris fin lorsque Kenyatta et Odinga, le fils du premier vice-président du Kenya, ont partagé une poignée de main publique.

Aujourd’hui, dans le dernier rebondissement des alliances changeantes du Kenya, Kenyatta soutient l’ancien rival Odinga pour lui succéder après s’être brouillé avec son vice-président, William Ruto, 55 ans, l’autre principal candidat à la présidence et ancien allié d’Odinga.

Ruto a été inculpé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité pour son rôle dans la violence à la suite des élections de 2007 qui ont tué plus de 1 000 personnes après qu’Odinga a allégué qu’il avait été escroqué de la victoire. Un acte d’accusation de la CPI n’est guère un obstacle à la présidence ; Kenyatta a également été inculpé pour la tourmente. Les deux hommes ont vu leurs affaires se terminer au milieu d’allégations de falsification de témoins.

Considéré comme l’un des hommes les plus riches du Kenya après une décennie en tant que vice-président, Ruto se présente aux jeunes et aux pauvres comme un “arnaqueur” qui a connu des débuts modestes en tant que vendeur de poulet, contrairement aux milieux élitistes de Kenyatta et d’Odinga. Ruto dit qu’il recherche une plus grande productivité agricole et une inclusion financière. L’agriculture est l’un des principaux moteurs de l’économie du Kenya et environ 70% de la main-d’œuvre rurale travaille dans l’agriculture, tandis que les vendeurs de rue informels représentent la majorité du travail non agricole.

“Notre système économique est truqué contre les petites gens”, a déclaré Ruto dans une vidéo de campagne publiée alors que son riche colistier Rigathi Gachagua a été condamné par un tribunal à rembourser environ 1,6 million de dollars à l’État après que l’argent a été jugé être le produit de la corruption.

Ruto a déclaré qu’il accepterait le résultat des élections “quel qu’il soit”.

Odinga, 77 ans, qui en est à son cinquième et probablement dernier essai à la présidence, fait campagne en étroite collaboration avec sa colistière Martha Karua, une ancienne ministre de la Justice qui pourrait devenir la première femme vice-présidente du Kenya. Elle a attiré l’attention des femmes dans un pays qui ne parvient toujours pas à respecter un quota de genre pour les organes électifs comme le Parlement et où les candidates sont souvent victimes de harcèlement.

Odinga, célèbre pour avoir été emprisonné alors qu’il luttait pour la démocratie multipartite il y a des décennies, a promis des dons en espèces aux plus pauvres du Kenya tout en disant que “la classe moyenne, bien sûr, sait comment s’occuper d’elle-même”. Il a déclaré qu’il accepterait les résultats des élections “tant qu’ils sont libres et équitables”.

Lorsqu’on leur a demandé combien ils dépensaient pour l’élection, un porte-parole d’Odinga a déclaré à l’Associated Press qu’ils procéderaient à un audit financier pour le savoir à la fin de la campagne. Un porte-parole de Ruto n’a pas répondu.

Ruto et Odinga disent qu’ils combattront la corruption, mais les organisations non gouvernementales soupirent devant l’échec du Kenya à s’attaquer à la corruption qui ronge la vie quotidienne. Les vendeurs sur le périphérique extérieur de Nairobi ont décrit avoir dû soudoyer les hôpitaux pour un traitement rapide et les agents d’inspection notoires de la ville pour éviter les délits mineurs présumés.

La corruption serait largement répandue parmi les candidats aux élections. Le ministre de l’Intérieur, Fred Matiangi, a décrit les candidats au Parlement ne distribuant que 100 shillings (84 cents) pour gagner des voix dans les villages.

La Commission indépendante et sous-financée des limites électorales, qui cherchait à plafonner les dépenses de la campagne présidentielle à 4,4 milliards de shillings (36 millions de dollars), a accusé certains politiciens d’acheter des cartes d’identité pour les empêcher de voter pour des rivaux.

“Sur les 214 personnes inscrites sur la liste noire de la Commission d’éthique et de lutte contre la corruption comme moralement et éthiquement inaptes à occuper des fonctions publiques, la (commission électorale) n’a interdit que six personnes”, ont déclaré Transparency International Kenya et d’autres organismes de surveillance en juin. Pour le reste, “la commission semble avoir levé les bras en l’air”.

Les Kenyans veulent une élection pacifique avec des résultats acceptés par toutes les parties.

“Si nous nous battons, cela se retournera plus contre nous que contre eux”, a déclaré Andrew Atonya, qui fait partie d’une société de production qui a monté une pièce à Nairobi demandant aux électeurs d’éviter de devenir la proie des divisions électorales. “Ils se maltraitent”, a-t-il dit à propos des candidats, “mais derrière le rideau, ce sont des amis”.

Cara Anna, l’Associated Press