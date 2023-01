L’élargissement des autoroutes ne résout pas le trafic. Alors, pourquoi continuons-nous à le faire ?

Diane Gutierrez-Scaccetti, commissaire du département des transports du New Jersey, a déclaré que le projet était attendu depuis longtemps. Une vague de nouveaux bâtiments résidentiels et d’entrepôts commerciaux dans la région a encombré l’autoroute avec plus de véhicules. L’expansion est nécessaire, a-t-elle dit, pour rendre l’autoroute plus sûre et garantir que les ports, éléments essentiels de l’économie du New Jersey, restent viables.

“La congestion n’est pas sûre”, a déclaré Mme Gutierrez-Scaccetti. “Je ne préconise pas d’élargir les routes juste pour élargir.”

Le projet bénéficie du soutien du gouverneur du New Jersey, Philip D. Murphy, un démocrate qui a fixé des objectifs climatiques ambitieux pour l’État, et des dirigeants syndicaux locaux. Mark Longo, directeur d’une organisation représentant les opérateurs d’équipement lourd, a déclaré que l’expansion est “le projet routier le plus important pour l’avenir économique du New Jersey”.