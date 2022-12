L’élargissement de nouveau à l’ordre du jour de l’UE lors du sommet des Balkans occidentaux

TIRANA, Albanie (AP) – La guerre en Ukraine a placé l’élargissement de l’Union européenne en tête de l’ordre du jour alors que les responsables des Balkans occidentaux et les dirigeants de l’UE se réunissent mardi pour un sommet destiné à redynamiser l’ensemble du processus d’élargissement.

La commission exécutive de l’UE a promis à plusieurs reprises à l’Albanie, à la Bosnie, au Kosovo, au Monténégro, à la Macédoine du Nord et à la Serbie qu’ils avaient un avenir au sein du bloc. Mais les progrès des six nations pour y parvenir ont stagné ces dernières années.

L’UE a admis pour la dernière fois un nouveau membre – la Croatie, qui fait également partie des Balkans – en 2013. Avant cela, la Bulgarie et la Roumanie ont adhéré en 2007. Avec le retrait du Royaume-Uni en 2021, l’UE compte désormais 27 pays membres.

Bien que des divergences subsistent entre eux sur le rythme des négociations d’adhésion et sur certaines questions bilatérales compliquées, les responsables de l’UE pensent qu’il est plus crucial que jamais de préciser que les six pays des Balkans occidentaux appartiennent à la famille européenne afin qu’ils ne se tournent pas vers la Russie ou la Chine. Au lieu.

« La politique d’élargissement fait partie des trois principales priorités des dirigeants de l’UE », a déclaré le commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, lors d’une visite à Belgrade, la capitale de la Serbie, la semaine dernière. “La seule véritable solution à long terme pour la paix, la stabilité et la prospérité est l’adhésion à l’UE.”

Les dirigeants de l’UE ont convenu en juin de faire de la Moldavie et de l’Ukraine des candidats à l’adhésion et ont déclaré que la Géorgie serait éligible à la candidature une fois que le pays aurait atteint certains objectifs définis par la Commission européenne.

Un mois plus tard, l’UE a entamé des négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord après des années de retard. La Bosnie a fait un petit pas de plus sur sa voie pour rejoindre le puissant bloc économique lorsque la commission a conseillé aux pays membres en octobre de lui accorder le statut de candidat malgré les critiques continues sur la façon dont la nation est dirigée.

Le Kosovo n’en est qu’à la première étape, avec la signature d’un accord de stabilisation et d’association. Il a déclaré qu’il demanderait le statut de candidat plus tard ce mois-ci.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a insisté la semaine dernière sur le fait que le soutien à la Moldavie, à la Géorgie et à la Bosnie était crucial dans le contexte de la guerre. Stoltenberg a noté que la Bosnie, où l’ingérence russe et les tensions ethniques ont longtemps créé l’instabilité politique, est “importante pour la stabilité dans l’ensemble des Balkans occidentaux”.

Mais le problème pour les pays en attente est que l’UE n’a pas jugé leurs économies et leurs institutions politiques prêtes à s’intégrer dans le marché unique de l’UE d’échanges ouverts et d’idéaux démocratiques occidentaux.

“Aucun n’est proche d’adhérer à l’UE”, a déclaré Luigi Scazzieri, chercheur au Centre for European Reform, un groupe de réflexion basé à Londres. “Ils doivent tous surmonter des obstacles importants pour satisfaire aux critères de Copenhague, qui définissent les normes de l’UE en matière d’institutions démocratiques fortes, d’une économie de marché qui fonctionne et de la capacité d’assumer les obligations de l’adhésion.”

Les discussions lors de la réunion de mardi dans la capitale albanaise, Tirana, devraient également se concentrer sur les effets négatifs pour l’énergie et la sécurité alimentaire de la guerre de la Russie en Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déjà annoncé un soutien financier pour aider les pays des Balkans occidentaux à faire face aux pénuries et à la hausse des prix.

“Nous avons créé un programme de soutien énergétique qui devrait mobiliser au moins 2,5 milliards d’euros pour la région”, a déclaré Várhelyi.

Un différend amer entre la Serbie et le Kosovo, une ancienne province serbe qui a déclaré son indépendance en 2008, reste une grande préoccupation pour les puissances occidentales avant le sommet. Le président serbe Aleksandar Vucic a menacé de boycotter le rassemblement pour protester contre une récente nomination politique par le Premier ministre Albin Kurti du Kosovo.

Lors de son voyage à Belgrade, Várhelyi a clairement indiqué à Vucic qu’il devrait aligner les politiques étrangères de la Serbie sur celles de l’UE si le pays espère rejoindre le bloc à un moment donné. Vucic affirme qu’il veut faire entrer la Serbie dans l’Union européenne mais a cultivé des liens avec la Russie.

Bien que les représentants de la Serbie aient voté en faveur de différentes résolutions de l’ONU condamnant l’invasion russe de l’Ukraine, Vucic a refusé de condamner explicitement Moscou. Son pays n’a pas adhéré aux sanctions occidentales contre la Russie au cours de la guerre.

“De nouveaux progrès en matière d’État de droit sont essentiels, mais cela ne suffira pas”, a déclaré Várhelyi. « L’alignement sur la politique étrangère de l’UE joue également un rôle beaucoup plus important qu’auparavant. Parce que l’Europe est aussi attaquée.

Il a déclaré que les dirigeants réunis à Tirana prévoyaient également de discuter d’une augmentation récente du nombre de migrants et de demandeurs d’asile se déplaçant sans permis d’entrée à travers les Balkans occidentaux, la plupart espérant éventuellement atteindre l’UE.

Après l’admission de la Croatie dans l’UE en 2013, le processus d’élargissement s’est ralenti alors que des voix eursceptiques augmentaient dans les pays membres fondateurs tels que l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas. La crise de la dette de la zone euro il y a 10 ans, la migration massive vers l’Europe en 2015 et le référendum britannique sur le Brexit en 2016 ont également contribué au malaise politique avec l’expansion du bloc.

Petrequin a rapporté de Bruxelles.

Samuel Petrequin et Llazar Semini, The Associated Press