L’élargissement de nouveau à l’ordre du jour de l’UE lors du sommet des Balkans occidentaux

La commission exécutive de l’UE a promis à plusieurs reprises à l’Albanie, à la Bosnie, au Kosovo, au Monténégro, à la Macédoine du Nord et à la Serbie qu’ils avaient un avenir au sein du bloc. Mais les progrès des six nations pour y parvenir ont stagné ces dernières années.

TIRANA, Albanie – La guerre en Ukraine a placé l’élargissement de l’Union européenne en tête de l’ordre du jour alors que les responsables des Balkans occidentaux et les dirigeants de l’UE se réunissent mardi pour un sommet destiné à revigorer l’ensemble du processus d’élargissement.

L’UE a admis pour la dernière fois un nouveau membre – la Croatie, qui fait également partie des Balkans – en 2013. Avant cela, la Bulgarie et la Roumanie ont adhéré en 2007. Avec le retrait du Royaume-Uni en 2021, l’UE compte désormais 27 pays membres.

Bien que des divergences subsistent entre eux sur le rythme des négociations d’adhésion et sur certaines questions bilatérales compliquées, les responsables de l’UE pensent qu’il est plus crucial que jamais de préciser que les six pays des Balkans occidentaux appartiennent à la famille européenne afin qu’ils ne se tournent pas vers la Russie ou la Chine. Au lieu.